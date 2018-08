Vita Baļčunaite: "Divarpus gadus neesmu bijusi uz randiņiem"

At the studio. I love my work. Es mīlu savu darbu. 🌞 #actress #studio #recordingstudio #recording #audio #Ilovemywork #veltījumsdarbam #kaddarbsirreizēarīhobijs #esmīlusavudarbu #goodmorning #studio55

A post shared by Vita Baļčunaite (@vitabalcunaite) on Jul 13, 2018 at 2:44am PDT