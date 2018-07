Latvijā turpina samazināties mākslīgi veikto abortu skaits

2015.gadā Latvijā tika veikti 4802 mākslīgie aborti, 2014.gadā - 5318, 2013.gadā - 5557, 2012.gadā - 6197, savukārt piemēram, 2009.gadā Latvijā tika veikts 8881 mākslīgais aborts.

Kopumā gan 2017.gadā notikuši 6599 aborti, tomēr šajā statistikā tiek ieskaitīti arī vairāki citi aborta veidi, tostarp spontānais aborts. Arī kopējais abortu skaits pēdējos gados ir sarucis. Piemēram, 2014.gadā Latvijā kopumā veikti 8550 aborti, bet 2009.gadā - pat 12 435 aborti.

Kopumā no visiem pērn notikušajiem abortiem 7,5% ir pārtraukta pirmā grūtniecība.

Statistika liecina, ka visvairāk mākslīgos abortus pērn izvēlējušas veikt sievietes vecumā no 25 līdz 29 gadiem. Kopumā šī vecuma sievietēm veikti 982 mākslīgie aborti. Pēc tam seko sievietes no 30 līdz 34 gadu vecumam, kurām pērn veikti 938 mākslīgie aborti. Mākslīgais aborts veikts 744 sievietēm vecumā no 35 līdz 39 gadiem, 617 mākslīgie aborti veikti sievietēm vecumā no 20 līdz 24 gadiem, 416 aborti - vecumā no 40 līdz 44 gadiem un 125 aborti vecumā no 18 līdz 19 gadiem.

Vēl 58 aborti veikti meitenēm vecumā no 16 līdz 17 gadiem, bet astoņi - meitenēm līdz 14 gadu vecumam.

Pērn kopumā notikuši 279 spontānie aborti, kā arī 430 "nenotikuši" aborti jeb tādi, kas notikuši bez augļa olas izstumšanas no dzemdes, augļa dzīvības procesiem beidzoties.