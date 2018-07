Kā samazināt sāpes?

Gandrīz jebkurai sievietei mēnešreižu pirmās trīs dienas ir nepatīkamas un sāpīgas, jo notiek dzemdes muskuļu savilkšanās un asiņu un gļotādu izvadīšana caur dzemdes kaklu.

Nereti sāp ne vien vēdera lejasdaļa, bet arī muguras krustu daļa. Vēdera lejasdaļas sāpes atvieglos silta komprese, piemēram, var izmantot pudeli ar siltu ūdeni. Muguras lejasdaļā sāpes samazināt palīdzēs silta vanna.

Izmēģini: izvēlies ērtu pozu – saritinies embrija pozā vai arī izstaipies četrrāpus, izstaipot muguru uz augšu un uz leju vairākas reizes. Vispār stiepšanās vingrinājumi palīdz atslābināt muskuļus, tāpēc, piemēram, joga ir jo īpaši piemērota (arī menstruāciju laikā).

Nereti mēnešreižu sāpju atvieglošanai palīdz hormonālā kontracepcija, piemēram, hormonālie plāksteri, tabletes vai hormonālā spirāle, bet to, kurš līdzeklis ir piemērotāks, palūdz ieteikt ginekologam.

Ja šīs metodes nelīdz un sāpes ir ilgstošas, iespējams, nepieciešams lietot pretsāpju medikamentus. Par to lietošanu konsultējies ar ārstu vai farmaceitu.

Kādus higiēnas līdzekļus izvēlēties?

Rūpes par intīmo zonu ir jo īpaši aktuālas mēnešreižu laikā gan jaunām meitenēm, gan sievietēm. Intīmās higiēnas ziepes vai gels palīdzēs ikdienā, taču pārliecinies, lai līdzekļa pH (skābuma līmenis) ir robežās no 3,8 līdz 4,5, kas ir dabīgais maksts pH līmenis. Aptiekās pieejami, piemēram, intīmās higiēnas geli, mazgāšanās līdzekļi, intīmās ziepes ar alveju, un mitrās salvetes, kas ir ērtas lietošanā, ceļojot vai atrodoties ārpus mājas.

Ja ikdienā no maksts pastiprināti veidojas izdalījumi, ir vērts lietot biksīšu ieliktnīšus, taču atceries tos regulāri (ik pēc 4 stundām) mainīt, lai izvairītos no sēnīšu infekcijas un apsārtumiem. Ja maksts izdalījumi nav spēcīgi, pietiks arī ar elpojošu apakšveļu, piemēram, no kokvilnas,

Mēnešreižu laikā higiēnas kopšanas līdzekļi jāmaina vismaz 5 reizes dienā (arī tad, ja asiņošana nav spēcīga).

Gadījumā, ja sievietei ir sūdzības par maksts sēnīti, kas var rasties gan infekcijas, gan stresa, gan arī antibiotiku lietošanas un alerģiju dēļ, aptiekā ir pieejamas vaginālās svecītes, kas palīdzēs regulēt maksts pienskābes saturu. Protams, labāko padomu piemērotāko intīmās kopšanas līdzekļu izvēlē sniegs ārsts vai farmaceits.

Kā samazināt menopauzes simptomus?

Līdz ar menopauzes iestāšanos parādās simptomi, kas būtiski ietekmē sievietes labsajūtu. Karstuma viļņi un svīšana naktī, arī citi. Konsultējoties ar ģimenes ārstu vai ginekologu, vari sākt hormonālu terapiju (gela, plāksteru vai tablešu formā).

Aptiekās ir nopērkami fitoterapijas līdzekļi menopauzes simptomu mazināšanai. Ieteicams naktī ik pa laikam iedzert malciņu atdzesēta ūdens, izvēlēties dabīga materiāla gultas veļu, lai samazinātu svīšanu.

Ja menopauze izraisa arī maksts sausumu, vērts apsvērt lubrikantu lietošanu, kas mīlēšanos padarīs patīkamu un nesāpīgu.