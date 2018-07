4 laimīgu attiecību nāves grēki (un lietas, kas liek laulībai uzplaukt)

Gotmans ir pētījis laulības vairāk nekā 40 gadus. Pāri, kas apmeklē viņa meistarklases, uz pusi retāk vērsušies pēc atkārtotas palīdzības, salīdzinot ar standarta pāru terapiju, ko apmeklē vairums ģimeņu, kas nonākušas krīzes situācijā. Pirms kāda laika iznāca viņa grāmata "The Seven Principles for Making Marriage Work" ("Septiņi veiksmīgas laulības principi"), kurā runāts par laulības mītiem, skaidrots, kādēļ laulības izjūk un ko var darīt lietas labā.

Četri apokalipses jātnieki

Kā eksperts spēj noteikt, kuru pāri izšķirsies? Ir vairāki rādītāji, bet Gotmana pētījumu pamatā ir "Četri jātnieki" ("The Four Horsemen"). Šīs ir četras lietas, kas norāda, ka laulības apokalipse ir ceļā:



Kritika. Sūdzēšanās ir normāla parādība. Kritika ir globālāka - tā uzbrūk personai, nevis tās uzvedībai. Viņi neiznesa miskasti nevis tādēļ, ka viņi aizmirsa, bet gan tādēļ, ka viņi ir slikti cilvēki.

Nicināšana. Apsaukāšanās, acu bolīšana, smīkņāšana, ņirgāšanās un nicīgs humors. Jebkādā formā nicināšana - visļaunākā no četriem jātniekiem - ir indīga attiecībām, jo to vada riebums. Ir praktiski neiespējami atrisināt problēmu, kad tavs partneris jūt, ka tev ir riebums pret viņu.

Aizsargāšanās pozīcija. Aizsargāšanās pozīcija ir veids, kā vainot tavu partneri. Principā tu saki, "Problēma nav manī, bet gan tevī." Aizsargāšanās pozīcija tikai veicina konfliktu, tādēļ tā ir tik nāvīga.

Runāšana ar sienu vai atslēgšanās. Nevēlēšanās komunicēt. Šis neizņem cilvēku no konflikta, bet gan gala rezultātā emocionāli attālina no attiecībām.

Kas liek laulībai sabrukt

Gotmana pētījums atklāj, ka lielas viedokļa atšķirības neizjauc laulības. Laulībai postošākais ir tas, ka abi no pāra samierinās ar to, kas patiesībā neapmierina. 69% pāru problēmas ir mūžīgas, proti, tās netiek risinātas un pāri turpina par tām strīdēties gadiem.

"Vairumā laulību strīdus atrisināt nevar. Pāri gadu no gada cenšas mainīt viens otra domas - taču tas nav izdarāms. Visbiežāk strīdu iemesli ir atšķirīgs dzīvesveids, personība vai vērtības. Strīdoties par šīm atšķirībām, tiek šķiests laiks un bojāta laulība," skaidro Gotmans. Kā risinājumu viņš redz prasmi pieņemt otru tādu, kāds viņš ir un nemēģināt mainīt.

"Šie pāri intuitīvi saprot, ka problēmas ir daļa no attiecībām. Tieši tāpat kā hroniskas saslimšanas, kas parādās, cilvēkam novecojot. Arī problēmas attiecībās ir kā sāpošs celis, mugura vai artrīts. Mēs nemīlam šīs problēmas, bet iemācāmies ar tām sadzīvot, izvairoties no situācijām, kas pasliktina mūsu stāvokli.

Mēs izveidojam savas stratēģijas un ikdienas rutīnu, kas palīdz mums ar tām sadzīvot vai pat neizprovocēt tās," tā par attiecību principiem veiksmīgā laulībā saka psihologs Dens Vails, grāmatas "After the Honeymoon" ("Dzīve pēc medusmēneša") autors. "Kad tu izvēlies ilgtermiņa partneri, tu izvēlēsies konkrētu neatrisināmu problēmu komplektu, ar kurām tu cīnīsies nākamos piecus, divdesmit vai piecdesmit gadus."

Kas liek laulībai uzplaukt

Būtiski patiešām vienam otru pazīt. Emocionāli inteliģenti pāri pazīst viens otra pasauli. Viņi atceras būtiskus notikumus no otra pagātnes un turpina papildināt šo informāciju ar jauniem faktiem.

Kad strīdaties, cenšaties izvairīties no vārda "Tu" izmantošanas. Vietā lietojiet vārdu "Es". Šādi ir daudz vieglāk formulēt savas jūtas un grūtāk uzbrukt otram cilvēkam.

Kāds ir visefektīvākais mazais uzdevums, lai uzlabotu laulību?

Dienas beigās pārrunājiet savas dienas notikumus! Mērķis ir atbrīvoties no dienas laikā uzkrātā stresa, lai tas nevarētu negatīvi ietekmēt attiecības.

Citi interesanti fakti

Nelaimīga laulība par 35% var palielināt iespēju nopietni saslimt un pat saīsināt dzīves ilgumu vidēji par četriem gadiem.

96% gadījumu tu vari paredzēt sarunas iznākumu, balstoties uz pirmajās trīs minūtēs iegūto un pausto informāciju.

Ja pāris prot savā pagātnē atrast vismaz dažas pozitīvas lietas, 94% gadījumu laulība ir veiksmīga. Ja laimīgas atmiņas pazūd, laulībai ir nepieciešama palīdzība.