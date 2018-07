Kur mājās lieti noder kokoseļļa?

Ādas priekšmetu kopšanai.

Kokoseļļa ir piemērota ne tikai cilvēka ādas palutināšanai, bet arī izstrādājumiem, kas gatavoti no tā dēvētās gludās dabīgās ādas: apaviem, somām, jostām, makiem. Ja vismaz reizi nedēļā tos ieziedīsi ar pāris pilieniem eļļas, tie kļūs mīksti un spīdīgi. Izņēmums ir izstrādājumi no meža dzīvnieku ādas, tiem eļļa nepatīk – paliek neglīti plankumi.

Uzlīmju noņemšanai.

Ar kokoseļļu var viegli notīrīt uzlīmju paliekas no stikla glāzēm, vāzēm un citiem priekšmetiem. Uzziež nedaudz eļļas un ļauj kādu minūti iedarboties, pēc tam etiķeti un tās atliekas noņem ar pirkstiem, mīkstu lupatiņu vai suku.

Mājdzīvnieku kažoka sakopšanai.

Ja suņa un kaķa kažoks kļuvis ass, nespodrs un izskatās noplucis, arī to var sakopt, ņemot talkā kokoseļļu. Kažokā iemasē dažus pilienus (vai vairāk – atkarībā no mājdzīvnieka izmēra un kažoka biezuma) un pēc kāda laika to izsukā (ja dzīvnieks atļauj).

Tējas un kafijas garšas bagātināšanai.

Ar kokoseļļu zināmā mērā var pat aizstāt pienu, ko mēdz pieliet kafijai un tējai – tā piešķir izsmalcinātu aromātu. Vienai tasītei pietiek ar pāris pilieniem.

Salātu mērces uzlabošanai.

Labas kvalitātes kokoseļļa padara salātu mērci glāsmaināku un maigāku. Mērci gatavo tāpat kā parasti: sakuļ eļļu ar etiķi, sāli un šķipsniņu cukura vai medu.

Brūču dziedēšanai.

Tā kā labai kokoseļļai piemīt antibakteriāla iedarbība, to var izmantot nobrāzumu un pat grieztu brūču pasargāšanai no infekcijām. Turklāt tā paātrina sadzīšanas procesu un pielīdzina rētas.