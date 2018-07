Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 14. jūlijs

AUNS

Šodiena piemērota atpūtai, atvaļinājumam, aktivitātēm ģimenes lokā. Ja rodas vēlēšanās ieviest pārmaiņas personiskajā dzīvē, arī to droši vari darīt. Vienkāršākais veids, kā atbrīvoties no kādas uzmācīgas ieceres, ir īstenot to.

VĒRSIS

Mērķtiecības krīze. Ja zaudē ticību saviem spēkiem, talantiem un spējām, meklē palīdzību pie pašiem vistuvākajiem cilvēkiem, kuri varētu uzmundrināt un likt atkal no jauna noticēt savai varēšanai. Ja gribas sevi žēlot, labāk izdzen sevi sportā nekā piedzeries.

DVĪŅI

Domstarpības risini uzreiz, neatliec uz vēlāku laiku. Apmeklē kādus kursus, lai uzlabotu darba prasmes un paplašinātu redzesloku. Ja draugi aicina izklaidēties, neatsaki.

VĒZIS

Mērķis, ko īstenot izrādījās sarežģīti, kļūs sasniedzamāks. Atliks tikai objektīvi novērtēt situāciju, izvēlēties piemērotu rīcības plānu un sākt rīkoties. Veiksies intelektuāls darbs.

LAUVA

Diskusijās panāksi, ka tevī ieklausās un ņem vērā tavus ierosinājumus. Neatstāj novārtā saimniecības darbus. Nebaidies no neprognozējamām situācijām, izaicini likteni, riskē, un tu iegūsi jaunus draugus, lielisku pieredzi un ticību sev.

JAUNAVA

Ja rodas iespēja doties ceļojumā, izmanto to! Jaunas attiecības būs noturīgas, ar labām nākotnes izredzēm. Taču, atrodoties uz veiksmes viļņa, nekļūsti pašpārliecināts, nepiedēvē sev īpašības, kuru tev nav.

SVARI

Tavas mūžīgās alkas izmēģināt arvien ko jaunu šodien uzjundīsies ar sparu. Nomainīt dzīvesbiedru pagaidām nav ieteicams, taču vari slepeni sagatavot tam augsni. Klusējot! Ilgstošu attiecību plāni var ciest sakāvi.

SKORPIONS

STRĒLNIEKS

Var pārņemt totāls apjukums, nesagaidot tādu ziņu, kas gaidīta un cerēta. Neko darīt, jāpārdzīvo! Dusmām neļauj vaļu, skaties uz lietām ar vērtējošu un vēsu skatu. Starp citu, šodien kaitinoša situācija pēc laika var pagriezties gluži vai debesu dāvanā, par ko teiksi "paldies dievam, ka notika tieši tā!"

MEŽĀZIS

Iespējams, jutīsies nenovērtēta - tik daudz darīts, daudz strādāts, taču ieguldījums netiek pamanīts. Skumjas pāries, parādoties jauniem mērķiem pavisam citā virzienā, taču savus plānus nedrīkst izpaust skaļi.

ŪDENSVĪRS

Idejas izauklē sevī un nogaidi citu brīdi, kad tās sākt realizēt. Tas nebūs šonedēļ, - vēlāk. Diena, kad klusēšana tiešām izrādīsies zelts. Brīnišķīgs laiks, lai pieteiktos kādos kursos un sāktu apgūt kaut ko jaunu.

ZIVIS

Esi piesardzīgs, veicot darījumus ar lielām naudas summām. Saprašanās ar apkārtējiem būs labāka, ja nekritizēsi un nenosodīsi. Esi elastīgs, rēķinies ar cilvēku trūkumiem un vājībām.