Latvijas stilīgākā juriste Liene Stūraine pamet ienesīgu darbu, lai piepildītu savu sapni

Liene jau vairākus gadus ir regulāra Rīgas smalko aprindu pasākumu viešņa un allaž uzmanību pievērš ar savu izsmalcināto ģērbšanās stilu, par ko gan saņem neskaitāmus komplimentus privāti, gan kā labas gaumes piemērs tiek slavināta žurnālu modes rubrikās. Viņa citu dāmu vidū allaž izceļas ar gaumīgi saskaņotiem luksusa zīmolu tērpiem un aksesuāriem, somiņām viņa nežēlo pat vairākus tūkstošus eiro.

Šādu dzīvesstilu juriste varēja atļauties, jo pieklājīgu atalgojumu pelnīja kā juriste, darbodamās maksātnespējas administrēšanā. Par precīzām summām Liene gan stāstīt nevēlas, tikai atklāj: "Tagad atalgojums gadā nepārsniedz 15 tūkstošus. Agrāk, rēķinot gada griezumā, nopelnīju pat divas un trīs reizes vairāk, toties nu ir atgūts dzīvesprieks un arī veselība."

Pārāk daudz negāciju un stresa

Pēc 11 jurisprudencē aizvadītiem gadiem Liene Stūraine likusi punktu aktīvām juristes gaitām, aizverot savu biroju un pārejot uz pavisam citu nozari. To viņa darīja, jo atskārta, ka jurisprudence nav viņas sirdslieta un īstenais aicinājums ir mode.

"Nav vērts iesūnot vienā vietā. Ja vēl piedevām tur neesi laimīgs, ilgstoši jūties pārguris vai sākas veselības problēmas stresa dēļ. Tad nav jēgas, ir kaut kas jāmaina. Aizvien redzu savas kolēģes, vienaudzes, kuras turpina strādāt darbu, kas nesagādā gandarījumu, un izskatās kā tantes," spriež Stūraine.

Iepriekšējā darbā stress Lienei bijis tik regulārs un liels, ka tas viņu izsmēlis. "Tīri psiholoģiski tas bija grūti. No vienas puses, tas ir radošs process, taču to nevar salīdzināt ar mākslu. Ja ar mākslu tu radi, varbūt arī ir kritika, bet tu to neuztver sakāpināti. Savukārt maksātnespējas administrēšanā vispār nekā pozitīva nav. Cilvēki zaudē, tev tas viss ir jāatņem... Pārāk daudz negāciju. Tu gatavo dokumentus, regulāri staigā pa tiesām… Tā nav sieviešu profesija, bet ir sievietes, kam ir iekšā, kuras iemācās nenest uz mājām darbu. Es emocionāli un morāli to spriedzi vairs nespēju pavilkt," atzīstas Liene Stūraine.

Sirgusi ar veģetatīvo distoniju

Juriste atklāj, ka vairākus gadus cietusi no veģetatīvās distonijas, trīcējusi trauksmē, mocījusies ar elpas trūkumu, sirdsklauvēm, regulāru nespēku, koncentrēšanās trūkumu un daudziem citiem simptomiem, kas būtiski ietekmējuši dzīves kvalitāti un darbspējas.

"Sākumā jau nesapratu, kas man kaiš. Atbildes nāca ar laiku. Piecus gadus regulāri devos uz vizītēm pie psihoterapeita. Kādā brīdī sapratu, ka garīgās veselības problēmas mani vajā, jo nemitīgi esmu spriedzē un profesionāli neesmu savā īstajā vietā. Jā, arī tagad paturu prātā to, ka man vienmēr noderēs iegūtā juristes izglītība – tā man ir tāda stabila aizmugure.

Es biju viens no tiem cilvēkiem, kam ķermenis pateica priekšā, ka eju nepareizā virzienā. Man veģetatīvā distonija atnāca un ierosināja pārmaiņas. Šo gadu, kopš esmu prom no savas iepriekšējās nodarbošanās, jūtos daudz, daudz labāk."

Beidzot jūtas savā elementā

Nu viņa brīvmākslinieces statusā, bez regulāriem un prognozējamiem ienākumiem, darbojas kā stiliste un modes blogere. Taču beidzot jūtas brīva, gandarīta un enerģijas pilna.

"Kopš pilnībā esmu pārgājusi uz savu sirdslietu – modi, esmu patiešām laimīga! Esmu veidojusi daudz fotosesiju žurnāliem, konsultēju privātos klientus, kā arī attīstu Instagram mikro blogu. Pagājušā gada rudenī ieguvu arī profesionālas zināšanas šajā jomā – pabeidzu Bogomolova stila skolu un saņēmu diplomu. Man ir daudz piedāvājumu kā blogerei. Ne tik ilgi darbojos šajā jomā, bet esmu jau daudz sasniegusi. Piemēram, veidoju žurnāla Pastaiga blogu. Acīmredzot ar kaut ko es cilvēkus uzrunāju. Šādi gadījumi ļoti motivē," stāsta Liene.

Vaicāta, vai ilgi domāja, pirms beigt juristes gaitas un pārmesties uz māksliniecisko jomu, Liene atbild: "Protams. Biju lietas kursā, ka finansiāli māksliniekiem dažreiz iet ļoti labi, citreiz nav nekā, bet izvēli nenožēloju. Darbojoties kā stiliste, nejūtos kā darbā, un tas ir ideāli. Protams, tas nav tik viegli, kā tagad izklausās. Man ir arī dzīvesbiedrs, bez viņa atbalsta noteikti būtu grūtāk sadūšoties pārmaiņām. Bet tāpat agrāk vai vēlāk no jurisprudences būtu izlēkusi," pārliecināti pauž Liene.

Lienes Stūraines košais stils

Foto: Mārtiņš Ziders

Saulesbrilles: "Dolce & Gabbana", cena: 200 eiro

Kostīms: "Zara", cena: 100 eiro

Kurpes: "Gucci", cena: 700 eiro

Somiņa: "Gucci", cena: 2800 eiro

Liene par dārgo Gucci somiņu

"Somiņa ir no "Gucci" pagājušā rudens kolekcijas. Ilgi gar to laizījos apkārt, līdz beidzot neizturēju... Dzeltenā krāsa šobrīd ir ļoti aktuāla. Pirmā šādu somiņu pērn rudenī sev nopirka galerijas "Putti" īpašniece Agita Putāne, kad kopā bijām ceļojumā Francijā. Viņa nopirka sarkanu, un es domāju – nē, tādu pašu man nevajag. Tad vairākas reizes Agitu Rīgā ar to somu satiku, nevarēju acis no tās novērst, un tad nopirku sev dzeltenu. Iepriekš nekad man nekā dzeltena nav bijis, taču tagad dzeltenā krāsa man ir topā. Kā pavasarī sāku, skatē ieraudzīdama burvīgu dzeltenu Annas Led kleitu, tā turpinu šo krāsu iekļaut kā apģērbā, tā aksesuāros. Turklāt tagad ir Dzeltenā Suņa gads – cerams, ka mans dzeltenais stils ir uz veiksmi!”

Liene par naudas nežēlošanu kvalitatīviem aksesuāriem

Kopā ar Gundegu Skudriņu. Apavi: "Celine", cena: 960 eiro (Foto: Mārtiņš Ziders)

Liene atzīst, ka sevi uzskata par kurpju maniaku. Mājās skapī viņai glabājas daudz populāru zīmolu apavu. "Tāda līmeņa apavi, kas paredzēti nevis ikdienai, bet iziešanai, ir praktiski nenovalkājami un stilīgi būs arī pēc diviem gadiem. Apavu iegādei pieeju ļoti rūpīgi un pērku tikai to, kas man patiešām patīk. Man primārais ir kvalitāte – labāk iegādāties vienu kvalitatīvu, dabīgu, kaut dārgu lietu, bet tādu, kas nezaudēs formu un kalpos daudzus gadus," uzskata Stūraine. "Īstenībā diezgan bieži apģērbu tagad pērku ķēžu tīklu veikalos, bet tos kombinēju. Ja apvieno ar normāliem aksesuāriem, neviens pat nepateiks, ka esi ģērbies pa lēto."

Turklāt Liene ir arī izdomājusi savu motivāciju šķirties no lielākas naudas par modes precēm, kas viņai īpaši patīk. "Ja patīk somiņa par 1600 eiro, es aprēķinu, cik man tās regulāra lietošana izmaksās, sadalot pa mēnešiem. Ja nēsā trīs gadus, tad mēnesī tie ir tikai 40 eiro," smaida Liene.

Somiņa "Loewe", cena: 1600 eiro (Foto: Mārtiņš Ziders)