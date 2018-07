Kas ir viskoze, un kā to kopt?

Tās ražošanas gaitā ķīmisko procesu rezultātā tiek iegūta medum līdzīga celulozes masa, ko ar speciālām iekārtām savērpj par stipru, izturīgu materiālu, pēc īpašībām līdzīgu kokvilnai. Materiāls izgudrots 18. gadsimta beigās, tolaik saukts arī par mākslīgo zīdu, bet 1924. gadā oficiāli nodēvēts par viskozi (no vārda viskozs – organisks, stingrs šķidrums).

Viskozes pavedienu patiešām var atrast arī dzijas sastāvā, bet biežāk to lieto apģērba audumos, piemēram, samta, mākslīgā zīda, arī rūpniecisko materiālu, sieviešu higiēnas līdzekļu, pat auto riepu ražošanā. Ja iepērcies audumu veikalos, iespējams, būsi pamanījusi, ka viskoze ir pamatā vairumam oderu audumu. To iestrādā arī trikotāžas audumos, padarot tos izturīgākus.

Viskozes plusi

Elpojošs materiāls

Lieliski notur krāsu

Labi absorbējošs, mīksts un ērts valkātājams

Viegls

Izturīgs

Gluds

Lēts

Nav statisks

… un mīnusi

Pēc mazgāšanas var sarauties

Aiztur gaismu (lieliska īpašība aizkaru rūpniecībā)

Mitrā vidē var sapelēt

Burzās

Ne pārāk sildošs materiāls

Kopšanas nosacījumi

Viskoze ir viegli kopjams materiāls. To drīkst mazgāt veļas mašīnā, taču nedrīkst vārīt. Viskoze ātri izžūst, to ir viegli gludināt, un tā noteikti ir jāgludina, jo materiāls mazgājot ļoti saburzās. Apģērbu no viskozes var nest uz ķīmisko tīrītavu.