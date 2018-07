Terapeite, kas strādājusi ar gandrīz 2 tūkstošiem ģimeņu, novērojusi dažas likumsakarības: “Sievietes pēc dabas ir emocionālākas, viņām vajag vairāk laika, lai nonāktu pie loģiska secinājuma. Diemžēl pa šo laiku, kamēr viņa cīnās ar emocijām, sieviete paspēj saskaldīt daudz malkas un radīt daudz problēmu ģimenē. Ir sievietes, kas no vienas krīzes pāriet otrā komunikācijas krīzē. Vīrieši patiesībā ir ļoti vienkārši radījumi, kas nebūvē sarežģītas konstrukcijas. Lai jūsu vīrietis izlīstu no alas, jums tikai mazliet jāpiebremzē emocijas un jāpaātrina domāšanas process, kura rezultāts ir loģisks un racionāls spriedums.” Bet, kamēr tas vēl nav noticis, mēģiniet mehāniski ievērot Belousovas padomus.

1) Katru mīļu brīdi atcerieties, kāda ir attiecību jēga

Normāliem cilvēkiem attiecību mērķis ir ilgstoši labi justies, esot attiecībās ar otru. Pat kinozvaigzne Merlina Montro teica “ Ar vīrieti es gribu justies labi. Slikti es varu justies arī esot viena”. Atgādiniet to sev ikreiz, kad gribas iezāģēt par nenovāktām zeķēm, kritizēt, rīkot greizsirdības scēnas un bakstīt vīrieti par to, ka viņš ir savādāks, nekā gribētos. Vai jūsu taisnības pierādīšana ir tā vērta, lai ilgstoši bojātu attiecības? Terapijas seansos bieži nākas dzirdēt par situācijām, kuras varētu raksturot “Pati problēmu izdomāja un pati “sacepās””. Vīrietis pat īsti nav sapratis, no kurienes radusies drāma.

2) Lieliet viņu cik jaudas

Ja jūsu vīrietis nav pelnījis uzslavu, tad kāpēc jūs vispār dzīvojat kopā ar tādu “lūzeri”? Nemokiet viens otru, ja uzskatāt, ka otrs nav pelnījis nevienu labu vārdu. Neesiet savam vīrietim rūpīgā māmiņa vai niķīgā meitiņa, izkāpiet no savām priekšnieces kurpēm. Esiet ieinteresēta un parūpējieties par vīrieti mēra robežās, bet ne tiktāl, lai viņam sāktu likties, ka silto šalli ap kaklu sien māmuliņa. Toties paudiet neviltotu sajūsmu par visu, ko viņš dara. Ir cilvēki, kas otru pusi baidās pārāk daudz salielīt, lai pēc tam viņš neceltu degunu mākoņos. Iespējams, ka tas var notikt ar mazu bērnu, bet pieaugušam cilvēkam – vīrietim, jau ir izveidojies pašvērtējums par sevi un viņš diez vai būvēs priekšstatu par sevi, balstoties tikai uz jūsu uzslavām. Ja viņu neslavēsiet jūs, viņš atradīs kādu citu apbrīnotāju.

3) Nepazemojiet un nerīkojiet publiskus skandālus

Attiecību kārtošanu nekad nerīkojiet tur, kur to var redzēt citi – ģimenes locekļi, radi, draugi, kolēģi, sveši garāmgājēji. Vīrietim jebkurā situācijā ir jāsaglabā respektabls tēls. Sieviete būtībā var atļauties mazu publisku histēriju, jo sabiedrība no sievietes neprasa tik lielu savaldīšanos kā no vīrieša. Ja sieva publiski bojā sava vīra autoritāti, tad vīrietis to uztver kā dunci mugurā, nodevību augstākajā pakāpē. Iespējams, viņš to piedos, bet nekad neaizmirsīs. Publiska vīra pazemošana ir viena no lielākajām attiecību kļūdām, ko pieļauj laulātās draudzenes un mīļotās sievietes. Paturiet savas pretenzijas pie sevis vismaz tik ilgi, līdz tiekat līdz mājām. Pa to laiku mazliet nomierināsieties un sapratīsiet, ka skandāls nav to vērts.

4) Neuzrunājiet vīru mīļvārdiņos citu klātbūtnē

Nesauciet viņu par Jānīti, čabulīti, zaķīti un mīļumiņu publiskā vietā. Tās ir līdzvērtīgas uzrunas, ja vīrietis jūs sauktu par “māti”, “draudzeni”, “ ierindnieci Džeinu” vai “superseksīgo vāveri”. Īpašos mīlvārdiņus pietaupiet guļamistabai.

5) Atbalstiet visas viņa idejas... pat pašas stulbākās

Protams, nošķiriet, vai vīra hobijs nav destruktīvs, piemēram, aizraušanās ar spēļu automātiem nav atbalstāma aktivitāte. Ja mīļotais aizrāvies ar zemūdens fotomedībām, dārza rūķu kolekcionēšanu vai izšūšanu krustiņdūrienā, tad atbalstiet cik spēja viņa jauno aizraušanos. Vīrietim ģenētiski ir noteikts mēģināt kaut ko jaunu, lauzt ceļu dzīves džungļos. Tas, ka mūsdienu sadzīvē šie izaicinājumi kļuvuši tik maz, nemaina ģenētiski ielikto programmu mēģināt un riskēt. Sievietes uzdevums ir saglabāt stabilitāti, bet tas jādara gudri – neaplaužot vīrietim spārnus.

6) Satriecoši izskaties tieši priekš viņa, nevis par prieku kolēģiem

Vīrietim jāļauj justies kā veiksmīgam medniekam, kas ir nomedījis dārgu un vērtīgu medījumu. Liela kļūda ir vizuāli nolaisties un vairs sevi nekopt, jo vīrietis ir noprecēts un nekur viņš vairs neliksies. Psihoterapeite savā ikdienā regulāri dzird vīriešu vaimanas par to, ka sieva ir pilnībā nolaidusies un nemaz vairs nerūpējas par savu izskatu. Ļoti drīz vīrietis savu mīļo sievu vairs neuzskata par vērīgu medījumu un sāk meklēt citus mērķus.

7) Viņš ir galvenais. Pieņem to!

Padomā, tas taču ir tik ērti – viņš ir galvenais un par visu arī atbild. Arī tad, ja kaut kas neizdodas. Feministēm šī pozīcija nepatīk, bet evolūcija un dabas likumi joprojām ir spēkā. Vīrietis ir radīts, lai risinātu problēmas, neatņemiet viņam šo dabas noteikto prioritāti. Te gan svarīgi ir sevi noskaņot tā, lai pati sieviete nejustos pazemota tāpēc, ka vīrietis ir lēmumu pieņēmējs. Jā, iespējams, ka vīrietis ne vienmēr pieņems pareizos lēmumus. Pāru terapeite iesaka klusi un delikāti situāciju izlabot, nebāžot to vīrietim acīs. “ Ja mīlat savu vīrieti, ļaujiet viņam justies kā varonim”.

8) Runājiet tieši, bez mājieniem

Nav jau tā, ka vīrieši vispār nesaprot smalkus mājienus, bet parasti viņi saprot tikai tos, kurus paši grib saprast. Tāpēc atsakieties no tēlainiem mājieniem un izteiksmīgām nopūtām – sakiet visu tieši un konkrēti. Piemēram, ja apnicis aiz mīļotā savākt zeķes, nevajag sākt sarunu ar teikumu “ Tu mani nemaz vairs nemīli, vai ne!” . Labāk tieši un konkrēti “ Esmu nogurusi vākt zeķes. Vai nu savāc pats vai noalgo mājkalpotāju!”

9) Neceliet viņu uz pjedestāla un netiecieties kļūt par viņa pasaules centru

Rūpējaties par mīļoto, bet nepakārtojiet viņam savu dzīvi. Dievināšana un emocionāla atkarība no otra ir psiholoģiski nogurdinošs stāvoklis. Vēl briesmīgāka kļūda ir apelēt pie sirdsapziņas ar vārdiem “ Es tev esmu ziedojusi visu savu dzīvi, tīrīju, ēst vārīju un kreklus gludināju, bet tu... nelietis!”

10) Iemācieties garšīgi gatavot

Nelaidiet vīrieti no mājas ārā ar tukšu vēderu. Jā! Līdztiesības šajos padomos maz, toties harmonisku ģimeni uzturēt tie palīdz! Ko izvēlēsieties jūs?