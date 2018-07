Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 7. jūlijs

AUNS

Ar šarmu un smaidu panāksi savu. Ļaujies rotaļīgam noskaņojumam, un tev izdosies iegūt gan jaunus draugus, gan atdzīvināt rutīnā ieslīgušas attiecības.



VĒRSIS

Šodien šķitīs, ka visi ceļi vaļā. Un tā arī būs. Lai atpūšoties izvairītos no nelietderīgas naudas izšķiešanas, saproti, kas tev patiešām ir nepieciešams, kas – tikai acumirkļa iegribas.



DVĪŅI

Pasauli salāpīt neizdosies, privātajā ziņā vari cerēt uz labiem rezultātiem. Apmeklē kultūras pasākumus, papildini zināšanas par mākslu, literatūru.



VĒZIS

Sekojot sev vien zināmiem apsvērumiem, tev izdosies ieraudzīt loģiku un izdevīgumu tur, kur citi saskata tikai sajukumu un tukšus solījumus. Ja negribi, lai tevi aprunā, rīkojies atbilstoši morāles normām.



LAUVA

Šodiena pavisam negaidot var izvērsties interesanta un pozitīvām emocijām bagāta. Ja vēlies iegūt kāda uzticību, esi godīgs, neglaimo.



JAUNAVA

Lai citi piedalās mājas rosībā, tu ļaujies filozofiskām pārdomām un mēģini atklāt ko jaunu tur, kur viss šķiet zināms un saprotams. Ja kāds pasaka ko netīkamu, aizmirsti!



SVARI

Tiecies ar draugiem, plāno kopīgas aktivitātes. Lai cik haotiska un neprognozējama brīžiem šķistu apkārtējo rīcība un idejas, rezultāts būs labs.



SKORPIONS

Izturies brīvi un atraisīti, savu viedokli nevienam neuzspied – ja negrib, lai neklausās. Laiks rādīs, kam bijusi taisnība. Atpūšoties nedomā par naudu, pievērsies dzīves skaistākajai pusei.



STRĒLNIEKS

Pat tad, ja plānotie pasākumi izvēršas negaidīti plaši un sagādā daudz pārsteigumu, par sekām neraizējies. Attiecības ar mīļoto stiprinās garīga saprašanās.



MEŽĀZIS

Šodien izmet kādu loku pa dzimtajām vietām, apciemo radus. Neturi ļaunu prātu uz tiem, kas aizskāruši tavu patmīlību, jo – dusmas bojā skaistumu. Rēķinies ar citu domām un vajadzībām.



ŪDENSVĪRS

Prieks un enerģija šodien vai dzirkstīs no tevis. Būsi īsts saulstariņš, nepieļausi konfliktsituācijas, elastīgi mainīsi lēmumus. Esi atsaucīgs, taču nesoli to, ko nevari izdarīt.



ZIVIS

Brīžos, kad rodas domstarpības, saglabā mieru, un tu izpelnīsies simpātijas. Iepriecini mīļoto cilvēku, viņa prieks darīs laimīgu arī tevi. Neuzņemies pienākumus, par kuriem tev ir maz saprašanas.

