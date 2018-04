Dizainere, kura zina, ko vēlas sievietes, – tik trāpīgi Fēbi Filo raksturojis modes žurnālists Tims Blanks. Desmit gadu laikā padarījusi modes namu Celine atpazīstamu un veiksmīgu, tagad Fēbe ir sarūpējusi nepatīkamu pārsteigumu mums visiem, no tā aizejot. Kamēr gaidām, ko izcilā dizainere darīs tālāk, atskatāmies uz viņas dzīvi un veikumu.

Fēbe Filo, vecākā meita trīs bērnu ģimenē, ir dzimusi 1973. gadā Parīzē un uzaugusi Londonas nomalē. Viņas tēvs bija mērnieks, māte – grafiskā dizainere un mākslas darbu tirgotāja. “Jau četru gadu vecumā liku visiem manīt savas dusmas, ja nevarēju pati izvēlēties apģērbu,” pus pa jokam reiz atzinusies Fēbe.

Astoņu deviņu vecumā meitene, kura vēlāk kļūs par minimālisma lielmeistari, jūsmojusi par ekscentrisko popmūziķi Boju Džordžu un savu protesta garu paudusi ar pašrocīgu matu griešanu un balināšanu.

“Tas bija ļoti nevainīgi. Kā man patika, tā arī izskatījos. Mani vecāki bija brīnišķīgi, viņi ļāva man patstāvīgi izdzīvot visus pieaugšanas procesa posmus.” Fēbei jau tolaik nav piemitusi patērētājas domāšana un nekad nav kārojies pirkt jaunas drēbes, tāpēc 14 gadu dzimšanas dienā viņa saņēmusi praktisku dāvanu – šujmašīnu, lai varētu pārveidot vecās.

Fēbe Filo. (Foto: Vida Press)

Būdama pašpārliecināta un ietiepīga savas garderobes izvēlē, Fēbe sāka interesēties arī par to, kā izskatās un ģērbjas citi cilvēki. 18 gadu vecumā, sapratusi, ka hobijs varētu kļūt par profesiju, viņa sarūpēja labu portfolio, pabeidza Vimbldonas Mākslas koledžas sagatavošanas kursus un iestājās Centrālajā Sentmārtina koledžā. Sākās topošās dizaineres dumpīguma posms: “Man bija zelta zobi, un es gribēju apprecēties ar reperi LL Cool J…” Tas gan beidzās līdz ar koledžas absolvēšanu 1996. gadā un nopietniem dizaineres darba pienākumiem, kas tai drīz sekoja.

Prioritātes

Gadu pēc koledžas absolvēšanas Fēbes skolasbiedrene Stella Makārtnija kļuva par modes nama Chloé radošo dizaineri un aicināja draudzeni līdzi. Bet, kad Makārtnija 2001. gadā izveidoja pati savu zīmolu, Fēbe palika Chloé. Kļuvusi par zīmola radošo direktori, viņa radīja IT somas (Paddinghton, Edith), dubultoja tirdzniecības apjomus un padarīja brendas lietas par tūkstošgades sākuma jauno sieviešu must have. Pēc trim gadiem dizainere aprecējās ar mākslas dīleri Maksu Vigramu un pasaulē nāca abu pirmā meita Maja.

Ar vīru Maksu Vigramu, 2008. (Foto: Vida Press)

Par spīti sasniegumiem – starp tiem bija arī 2005. gadā saņemtā Britu Modes padomes Dizaineres gada balva –, Fēbe atteicās no darba Parīzē, lai pavadītu vairāk laika ar Londonā dzīvojošo ģimeni, un 2006. gadā pameta darbu Chloé. Pirmais brīvības gads bijis fantastisks – nekādas nepieciešamības noteiktā laikā būt noteiktā vietā, toties daudz iespēju satikties ar draugiem un pavadīt laiku ar ģimeni.

Ar pirmdzimto Chloé modes skates aizkulisēs, 2006. (Foto: Vida Press)

Neatgriežoties darbā, Fēbe izbaudīja otro grūtniecību un sagaidīja dēlu Mārlovu. Tikmēr viņa šad tad konsultēja citus zīmolus, piemēram, GAP, tomēr pēc pāris gadiem jau bija noilgojusies pēc dinamiska darba ritma un finansiālas neatkarības. “Nevar teikt, ka Makss nevarēja atļauties mani uzturēt, man vienkārši nepatika būt sievietei, kuru uztur.

Atalgojums ir svarīgs un spēcinošs apstāklis: alga ir mana, un ar šo naudu es varu darīt, ko gribu.” 2008. gadā Fēbe Filo atgriezās modē, šoreiz spēlējot pati pēc saviem noteikumiem, – viņa kļuva par zīmola Celine radošo direktori un vienu no retajām dizainerēm, kuras mātes lomu vērtē tikpat augstu kā profesionālās ambīcijas. Modes nams Celine viņai bija īstā vieta. Tur varēja atļauties pat atcelt 2012. gada rudens/ziemas skati, lai mazinātu stresu, kad Fēbe gaidīja trešo bērnu.

(Ne)vārds

Kādēļ tieši Celine? Kopš Selīnas Vipiānas 1945. gadā dibināto zīmolu – vispirms tas ražoja bērnu apavus, bet 1960. gadā paplašināja darbības lauku ar modes kolekcijām sievietēm, – 1996. gadā iegādājās konglomerāts LVMH, dizaineri te mainījās ik pēc pāris gadiem. Savu roku izmēģināja Maikls Kors, Roberto Meniketi, Ivana Omaziča.

Atšķirībā no modes gigantiem, piemēram, Christian Dior vai Givenchy, kuriem ļoti būtiska ir zīmola DNS un dizainers kā vēsturisko kodu modernizētājs, Celine šādas prasības neizvirzīja. Par šo vārdu neviens neko gluži vienkārši nezināja. Taču Fēbe to neuzskatīja par trūkumu: “Man patika fakts, ka Celine vārds vairs neko nenozīmēja. Man nav būtiski, kas Celine ir bijis. Celine būs tas, par ko es to savā klātbūtnes laikā padarīšu!”

Celine veikals Selfridges Mančestrā. (Foto: Vida Press)

LVMH atļāva viņai darīt visu, ko viņa būtu varējusi zīmolā paveikt ar savu vārdu, vienlaikus atvēlot dizainerei, kura nebūt nealka pēc publicitātes, iespēju Celine izmantot par savdabīgu vairogu. “Man nekad nav bijis svarīgi redzēt savu vārdu veikala skatlogā, es jūtos ērtāk, palikdama aiz kaut kā. Ļauju, lai Celine ir šis virsraksts, bet pati tikmēr varu klusiņām ik dienu atgriezties savās mājās. Tas ir jauki, tas man der.”

Lai gan Celine vadības mītne bija Parīzē un turp devās visi iepriekšējie – kā amerikāņu, tā itāļu – dizaineri, LVMH izveidoja studiju Fēbes pilsētā Londonā (“Pārcelšanās jautājums nebija pat apspriežams.”), slēdza daudzus veikalus, likvidēja to inventāru un gādāja, lai nepaliek nekādi fiziski pierādījumi par to, kas Celine bija iepriekš. Un, galvenais, deva Fēbei estētiskās izvēles brīvību! “Skaidri zināju, ko vēlos un vēl precīzāk – ko nevēlos redzēt un darīt modē. Gribēju īstu modi, tai bija jāatspoguļo tas, ko vēlos valkāt un kā vēlos dzīvot. Kaut kas vienkāršs, īsts un patiess,” pavēstīja dizainere.

Jaunības minimālisms

Fēbes Filo pirmā Celine skate tika demonstrēta 2009. gada oktobrī – pašā ekonomiskās krīzes degpunktā. Laikā, kad leopardādas raksti un Svarovska kristāli vēl bija modes obligātā nepieciešamība, bet luksusa preču tirdzniecības apjomi krasi saruka, viņas kolekcija neitrālos toņos un bez liekiem izskaistinājumiem tika uztverta kā atbilde uz ekonomiskās situācijas uzdotiem jautājumiem, kā “jaunais minimālisms”.

Pavasaris/vasara 2010. (Foto: Vida Press)

Pati Fēbe uzstāja, ka kolekcija ir radusies viegli un brīvi, nevis kā komentārs par pasaulē notiekošo. “Protams, es turu acis vaļā un cenšos stāvēt stingri uz zemes, bet kolekcijai nebija nekāda politiska vēstījuma vai sakara ar pasaules krīzi. Tā tapa instinktīvi.” Arī turpmākās kolekcijas, kurās Fēbe savām klientēm piedāvāja smilškrāsas bodijus, bikses ar augstu jostas vietu, trapeces formas mini svārkus, pārlielus kreklus un bikškostīmus vakarkleitu vietā, turpināja to pašu instinktīvi tīro līniju. Un dizainerei drīz vien tika pierakstīta pat pārdabiska spēja saprast, ko īsti grib valkāt sievietes.

Pavasaris/vasara 2010. (Foto: Vida Press)

Reklāmas kampaņu neretušētās un nepielāgotās fotogrāfijas, kur modeļu sejas tika atstātas ārpus kadra, uzsvēra galveno mērķi: “Lai zvaigzne ir produkts! Stāsts nav par dzīvesstilu, stāsts ir par drēbēm.” Un tādēļ viņa par zīmola vēstniekiem nealgoja slavenības, nīda pretenciozo apzīmējumu “brends” un deva priekšroku vārdiem “modes nams”.

Filo-forma

Fēbei Filo patīk radīt apģērba modeli, kas var kļūt par noturīgu garderobes sastāvdaļu, un pēc kāda laika to atjaunot, mainot krāsas un audumus. Viņa principiāli ienīst ātro modi un tendences. Uzmanības centrā ir individuāla uniforma. Katrai sievietei būtu jāapzinās, kādi apģērba silueti un lietas viņai piestāv, un tās tad arī jāvalkā.

Dizainere pēc rudens/ziemas 2011 skates. (Foto: Vida Press)

Fēbesprāt, sievietēm, kuras nepucējas citu dēļ, nekas daudz nav vajadzīgs. Tikai funkcionālas un kvalitatīvas lietas, kuras gan stila, gan lietošanas ziņā spēs izturēt laika pārbaudi. Viņas pašas garderobe ir teju minimāla: “Balti krekli, melnas bikses, svārki, varbūt trīs mēteļi, divas žaketes, augstpapēžu un zempapēžu kurpju pāris un sporta apavi. Un soma, varbūt divas. Un vēl šalle.”

Visas šīs lietas ir ērtas un bez pretenzijām – galvenais, lai apģērbs neierobežo valkātāju. “Man nepatīk drēbes, kuras sevi sievietēm uzspiež. Apģērbs ir paredzēts lietošanai reālajā dzīvē. Tas ir burtiskā nozīmē mums vistuvāk – uz auguma, pie ādas. Tāpēc apģērba un sievietes attiecības ir neticami ciešas.”

Meklējot līdzsvaru starp allaž mainīgo modi un savu uniformas ideju, Fēbe modes namā Celine radīja modernu klasiku un nemanāmi ieviesa savas tendences. Viņa piedāvāja jaunu, vienkāršu luksusu tad, kad aktuāli bija mirdzoši, ķermenim piekļāvīgi tērpi, piedāvāja platas bikses, kamēr visas valkāja uz gurniem noslīdējušus skinny modeļus, reanimēja midi garuma svārkus un 90. gadu lencīškleitas. Un tad, kad viņa pati skates noslēgumā iznāca un paklanījās ar Adidas Stan Smiths kājās, sievietes aizmirsa par augstpapēžu kurpēm!

Justies labi

Nevar noliegt, ka Celine nostāja ir feministiska. Modes mērķis ir nevis likt sievietei izskatīties seksapīlīgi, bet justies pašpārliecinātai un stiprai.

Pavasaris/vasara 2018. (Foto: Vida Press)

“Man nav iebildumu pret to, ko sievietes valkā, ja vien viņas to ir izvēlējušās pašas. Bet... ir pārāk daudz seksualizētu attēlu un tēlu, pārāk daudz piemēru tam, ka sieviete, izpatīkot citiem, pazaudē pati sevi,” skumst Fēbe Filo. Tāpēc vienīgais Celine sociālais vēstījums ir šāds: ikvienai sievietei neatkarīgi no auguma formām ir jāiemācās justies labi!

Sēlija

Fēbes Filo praktiskā dizaina siluetos un krāsu izvēlē skaidri saskatāmas atsauces uz 70. gadiem. Šo iespaidu nostiprinājušas fotogrāfa Jirgena Tellera Celine reklāmas kampaņas – bez slavenībām, ar prozaiskiem tērpu tuvplāniem. To varētu skaidrot ar Fēbes dzimšanas laiku un aktuālo feminisma vilni, taču modes māksliniece apgalvo, ka viņu iedvesmojusi vienīgi pašas māte Sēlija.

Rudens/ziema 2013. reklāmas kampaņa. (Foto: Vida Press)

Savulaik bijusi, piemēram, Deivida Bovija albuma Aladdin Sane vāka dizaina autore, Sēlija Filo joprojām iemieso to ideālo brīvību, pēc kuras mūsdienās tiecas visi, – ar mazāku sabiedrības spiedienu un vienkāršāku dzīvi. “Mamma strādāja kā brīvmāksliniece, viņas darbs bija pakārtots ģimenei. Tāpēc man dzīve šķita nesteidzīga. Viņai ilgi nebija autovadītājas tiesību, un mēs daudz pastaigājāmies ar manu mazo brāli ratiņos, visur gājām kājām.”

Pavasaris/vasara 2018. (Foto: Vida Press)

Arī mode bija pakārtota ģimenes interesēm un finansiālajām iespējām: “Mamma valkāja ļoti praktiskas drēbes, vienas un tā pašas vairākus gadus. Lietas, kuras izturēja laika pārbaudi: auduma apavus, pabalējušas, platas džinsenes un ļoti piegulošu tēkreklu.”

Bez muļķībām

“Mans lielākais luksuss ir laiks,” saka dizainere, kura dara visu, lai pati varētu aizvest savus bērnus uz skolu un pati nolikt viņus gulēt. “Tas nav viegli, taču mana ģimene ir mana prioritāte, man jābūt drošai, ka bērniem un mājās viss ir kārtībā.” Brīvajos brīžos viņa daudz laika pavada, skatoties ziņas un gultā lasot klasiskus, uz papīra drukātus laikrakstus, jo, atšķirībā no kolēģiem, ne privāti, ne profesionāli nejūsmo par virtuālās pasaules iespējām. Viņas nav pat Facebook. “Nevaru iedomāties neko ļaunāku. Labāk iešu pa ielu kaila!” Un par pasaulē smalkāko lietu Fēbe Filo uzskata iespēju nebūt atrodamai Google meklētājā…

Fēbe Filo ar meitu. (Foto: Vida Press)

Laikā, kad modes dizaineriem jāpozē uz sarkanajiem paklājiem kopā ar zīmola drānās tērptām slavenībām, Fēbe atsakās spēlēt arī šo spēli. “Ceru, ka tiku pieņemta darbā, lai strādātu par dizaineri, nevis par seju. Ienācu modes industrijā tad, kad sāka veidoties šī muļķīgā pēkšņo slavenību kultūra, kad katrs varēja kļūt populārs par absolūti neko.

Arī es varēju doties uz ikvienu atklāšanu un citiem pasākumiem, bet man tas nepatīk. Tas liek justies kā vergam, kurš parakstās uz muļķīgu dzīvi dzeltenās preses slejās.” Viņasprāt, apģērbs var pastāstīt vairāk nekā tā radītājs, tāpēc Filo nemīl arī intervijas. “Man vienmēr šķiet jocīgi, ka pēc skates visi saskrien aizkulisēs un jautā, par ko bijusi kolekcija. Ko jūs ar to domājat? Jūs taču tikko to redzējāt!”

Ar cieņu

Modes nama reklāmas kampaņas, kuru autors visbiežāk bijis Jirgens Tellers, ir minimālistiskas, stilīgas un runā tiešu valodu. To varone ir Celine sieviete – būtne ar veiksmīgu karjeru un ļoti privātu personisko dzīvi.

Kamēr citi iekaroja internetā ar puskailām Kimas Kardašjanas fotogrāfijām, Fēbe Filo to izdarīja ar leģendārās amerikāņu rakstnieces, tolaik 79 gadus vecās Džoenas Didionas palīdzību. 2015. gada pavasara/vasaras reklāmas kampaņā bijusī Vogue žurnāliste pozēja Telleram savā Ņujorkas dzīvoklī, tērpusies melnā džemperī, ar melnām, milzīgām saulesbrillēm uz acīm un zelta kaklarotu ap kaklu.

Reklāmas kampaņa, pavasaris/vasara 2015. (Foto: Vida Press)

Hipnotizējošs portrets ar visām Celine prioritātēm vienā attēlā – nereālo modes industrijas skaistuma standartu noliegšana, atturīgs minimālisms, 70. gadu stila ikona un augstas inteliģences iemiesojums. Vienlaikus tas pauž pašas dizaineres cieņu pret vecākām sievietēm: “Tā manī ir ieaudzināta. Respektēju cilvēkus, kuri ir ko pārdzīvojuši un izcietuši, bet izdzīvojuši. Mani tas iedvesmo, dod cerību un rāda īsto virzienu.”

Disciplīna

Fēbes pozīcija Celine bija unikāla. Zīmols ir bāzēts Parīzē, viņa dzīvoja Londonā, bet tehniskie darbinieki ik nedēļu ieradās no Francijas, lai atrādītu prototipus un stāstītu par darba procesu. Darba diena bija normēta par labu Fēbes laikam ar ģimeni un bērniem. “Tā ir disciplīna, kuru esmu iemācījusi sev un citiem. Birojā ikviens zina, kad ierodos un kad došos prom. Tādēļ visi svarīgie lēmumi tiek pieņemti šajās stundās,” tolaik stāstīja Filo. Protams, tuvojoties kolekciju prezentācijas laikam, tika pieļauti izņēmumi.

Foto: Vida Press

Pati par sevi Fēbe Filo publiski vēsta, cik vien iespējams maz, taču ļauj runāt kolekcijām: “Protams, modes procesā nākas sevi eksponēt. Demonstrējot kolekciju, esmu kaila dvēsele, nevaru patverties kā pulciņā starp labākajiem draugiem. Modes ritenis nekad neapstājas, un skatei ir jānotiek noliktajā dienā, vienalga, esi tai gatavs vai neesi …”

Fēbe atzīstas, ka 70% no kolekcijas modeļiem viņu parasti neapmierina, un spriež, ka līdz pilnībai vienmēr pietrūkst vismaz trīs darba dienu. Iekšējās mokas un neapturamais darba grafiks rada stresu, un, pret to cīnoties, Fēbe ir izmantojusi visus iespējamos paņēmienus, sākot no recepšu medikamentiem un beidzot ar terapiju. Līdz glābiņu atradusi meditācijā: “Ir tikai piecas minūtes jāskatās debesīs un jādomā par kopējo ainu, nevis konkrēto situāciju, – tas arī viss. Es iztēlojos pasauli, nevis sevi telpā ar drēbju kaudzi.”

Par vecuma priekšrocībām pēc 45 gadu sliekšņa viņa atzīst labāku sevis pazīšanu, pieredzi un dzīves gudrību, savukārt kļūdas – tās viņu padarot par radošu cilvēku. “Mani ir izmācījusi pieredze un dzīve. Draudzības kļūst senākas, laulība ilgāka, bērni vecāki. Dzīve ir tikai ceļojums. Taču tas ir tik interesants ceļojums!”

FĒBES FILO MODES HITI

Lielais zilais mētelis

Foto: Vida Press

Kamēr citi dizaineri vīriešu apģērba siluetus pielāgo sievietēm, Fēbe Filo nečiepj no čaļiem, bet rada uzreiz sievišķīgus pārlielus mēteļus. Pārlielais zilais mētelis kļuva par 2012. gada fotografētāko izstrādājumu pasaules modes žurnālu stila lapās.

Dubults

Pavasaris/vasara 2018. (Foto: Vida Press)

Ideja par apģērba dubultošanu vizuāli un funkcionāli – 2013. gadā kleitas ar divējādu valkāšanas iespēju un 2018. gadā – trencis ar pievienotu apmetni.

Uniforma

Viens no zīmola Celine ikoniskajiem izstrādājumiem ir ērtas, brīvi krītošas bikses ar augstu vidukli, ko iecienījusi arī pati dizainere.

Foto: Vida Press

Perfekts bikškostīms

Funkcionalitāti mīlot, Fēbe ir radījusi vairākas vakartērpu versijas kā bikškostīmus ar smokingu žaketes vietā.

Fēbe Filo Britu modes balvas pasniegšanā, 2010. (Foto: Vida Press)

Klasika

Versijās no krēmkrāsas līdz baklažānu tonim, no zīda līdz vilnai, no sezonas uz sezonu allaž pa jaunam tiek pārradīts Celine klasiskais mētelis.

Foto: Vida Press

Luggage Tote Bag

Šī soma ir kopā ar dizaineri jau kopš 2009. gada. Pārveidota un pilnveidota dažādos izmēros un krāsās – un visu iespējamo masu apģērba zīmolu kopēta.

Foto: Vida Press

Balanss

Iedvesmojoties no fotogrāfa Brasai Parīzes grafiti, Fēbe modes dizainā ieviesusi jauniešu kultūras elementus un spējusi tos pielāgot nobriedušu, pieaugušu cilvēku prasībām.

Foto: Vida Press

Melns + zils

Filo gan neizgudroja melnās un zilās krāsas salikumu, taču viņa bija tā, kas sagrāva stereotipus un tabu par allaž noliegto šo krāsu kombinēšanu.

Foto: Vida Press

Treniņbikses

Jau 2011. gadā – jaunā, īpaši brīvā un urbānā pieeja luksusa modei – bikses ar sportiskiem elementiem.

Foto: Vida Press

Apdruka

Ielu modes favorīts – Celine apdrukas, kuras imitē lakatu rakstus.

Kanje Vests Koačelas ielejas mūzikas un mākslas festivālā, 2011. (Foto: Vida Press)

Apkakle

Džemperis spēj aizstāt simtiem matu gumiju! Ir taču tik ērti aizbāzt matus aiz augstās apkakles.

Foto: Vida Press

Neglīti glītie

Fēbe Filo ar kažokādām iztapsētām Birkenstock stila iešļūcenēm 2013. gada pavasarim/vasarai iesāka jauno un skandalozo t. s. neglīto apavu kustību. Un pierādīja, ka zīmolam netrūkst humora izjūtas.

Foto: Vida Press

Jauna valkāšana

Inovācijas ir skārušas ne vien apģērbu un aksesuārus, bet arī to valkāšanas manieri. Klačsomas jānēsā piespiestas sev cieši klāt, bet mēteļi tikai jāuzmet uz pleciem (vai pat viena pleca).

Foto: Vida Press

Soma – mētelis

Humors un ironija – no plaši pazīstamajām plastikāta tirgus somām palienēt apdrukas mēteļiem, svārkiem un krekliem.

Foto: Vida Press

Cits jutekliskums

Lai cik seksapīla un jutekliska būtu Fēbes Filo piedāvātā sieviešu garderobe, tā nekad nav pārspīlēta un vulgāra. Mežģīnes neatklāj par daudz, turklāt tiek līdzsvarotas ar… smagnējiem ādas zābakiem.

Foto: Vida Press

Aksesuārs

Un vēl nekad līdz šim segas nešana netika uzskatīta par stailinga paņēmienu!