Zviedrijas princese Madeleina un viņas vīrs Ņujorkas baņķieris Kristofers O'Nīls ar bērniem Leonoru un Nikolasu. (Foto: Vida Press)

Karaļnamu pārstāvji, kuri ir atteikušies no tituliem - mīlestības vārdā

Attiecības Gundega Oliņa | Žurnāls "Kas Jauns"

Daudzi zina stāstu par karali Edvardu VIII, kas atteicās no Anglijas troņa šķirtenes Volisas Simpsones dēļ. Lai gan šādi precedenti karaļnamos ir liels retums, laiku pa laikam kāda augstdzimusi persona ir gatava atteikties no titula mīlestības vārdā. Tāpat kā reiz to izdarīja Anglijas Edvards.