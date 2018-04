Tā savaldzina un mīl Dženifera Lopesa

Dziedātāja Dženifera Lopesa (48) un bijušais beisbola spēlētājs Alekss Rodrigess (42) satiekas mazliet vairāk nekā gadu. Abu attiecības jau no paša sākuma raksturojamas kā ļoti nopietnas. Pāris bija kopā tikai mēnesi, kad Dženifera mīļoto iepazīstināja ar savu mammu Gvadalupi.

Foto: Joe Schildhorn/BFA/REX/ Vida Press

Lopesai ir divi bērni, kas nākuši pasaulē viņas iepriekšējā laulībā ar latino dziedātāju Marku Antoniju. Arī Rodrigesam ir divas atvases. Viņa meitas dzimušas laulībā ar Sintiju Skērtisu. Pēc 2008. gadā nokārtotās šķiršanās Rodrigesu vienojušas romantiskas attiecības ar Holivudas aktrisēm Keitu Hadsoni un Kameronu Diazu, kā arī modeli, aktrisi un reslinga zvaigzni Toriju Vilsoni. Savukārt Lopesa pēc šķiršanās no vīra vairākus gadus bija kopā ar savas pavadošās grupas dejotāju Kasperu Smārtu. Pāris vairākkārt šķīrās un atkal salaba, līdz 2016. gada nogalē attiecības pārtrauca uz visiem laikiem.

Viņus vieno sporta mīlestība. (Foto: Instagram, Vida Press)

Perfekts pirmais randiņš

Aizvadītā gada nogalē latino dīva Dženifera Lopesa sniedza vaļsirdīgu interviju slavenību žurnālam Vanity Fair. Tajā viņa stāstīja arī par attiecībām ar mīļoto vīrieti bijušo beisbolistu Aleksu Rodrigesu un atklāja, kāds bijis abu pirmais randiņš.

„Te nu viņš sēdēja, ģērbies baltā kreklā, tik pārliecināts par sevi un vīrišķīgs. Turklāt viņš bija ļoti runīgs! Manuprāt, viņš domāja, ka būšu viena no tām skaļajām sievietēm, taču es tāda neesmu. Esmu klausītāja.

Viņš klāstīja par saviem plāniem, kā atvaļinājies no aktīvajām gaitām sportā, kā iztēlojas, ka atkal varētu apprecēties. Viņš stāstīja daudz ko tādu, ko cilvēki parasti nepārrunā pirmajā randiņā. Nezinu, vai viņš mūsu tikšanos uztvēra kā randiņu. Es to tā uztvēru. Redzēju viņā satraukumu, kad viņš apvaicājās, vai vēlos kādu [alkoholisko] dzērienu. Es atbildēju, ka nelietoju alkoholu, un viņš jautāja, vai neiebilstu, ja viņš sev vienu dzērienu pasūtītu. Viņš nervozēja, un tas bija tik mīlīgi.”

Foto: Vida Press

Nopietni jau no paša sākuma

Pēc trīs randiņu mēnešiem Dženifera Lopesa un Alekss Rodrigess jau runāja par kāzām. Abi bijuši iepriekš precēti cilvēki, viņi zina, ko vēlas, un šīs attiecības uztver ļoti nopietni jau no paša to sākuma.

Aizvadītā gada aprīlī kāds no slavenā pāra draugiem žurnālam Us Weekly izteicies: „Viņi ir runājuši par nākotni un, protams, arī par kāzām. Šobrīd viņi nekaldina konkrētus kāzu plānus, viņi runā par savu dzīvi kopumā.”

Tā pāris pavadīja pagājušā gada pēdējo dienu. (Foto: GAMR / LALO / BACKGRID/All Over / Vida Press)

Kas bērniem sakāms?

Kā Lopesai, tā Rodrigesam ir bērni, kas nākuši pasaulē viņu iepriekšējās attiecībās. Abi slavenie vecāki jau sen sapazīstinājuši savas atvases.

„Bērni vēlas, lai Dženifera un Alekss apprecētos,” žurnālam People norādījis kāds no paziņām. „Viņi ir runājuši par precībām, taču Dženiferai patīk tradīcijas. Viņa gaidīs saderināšanās gredzenu un tikai tad turpinās diskusiju par kāzām.”

Lopesas dvīņi Makss un Emma un Rodrigesa abas meitas Nataša un Ella lieliski saprotas. (Foto: insight media/ Vida Press)

Kopīgi svētki

Par attiecību nopietnību liecina kopīgi pavadītas svētku brīvdienas. Aizvadītajos Ziemassvētkos Alekss Rodrigess sociālajos tīklos publiskoja fotogrāfiju, kurā abi redzami sēžam līdzās uz dīvāniņa, tērpušies Ziemassvētku pidžamās.

„Mūsu ģimenei, draugiem, burvīgajiem faniem un atbalstītājiem vēlam priecīgas, veselīgas un drošas brīvdienas. Priecīgus Ziemassvētkus jums visiem!” – attēla komentārā rakstīja Alekss.

Foto: Vida Press

Dvēseļu biedri

Dženifera Lopesa ir mamma diviem bērniem. Viņai ir desmit gadu veci dvīņi Makss un Emme, savukārt Aleksam Rodrigesam ir divas meitas – Nataša (13) un Ella (10). Abiem vecākiem ir ļoti svarīgi, lai viņu bērni spētu rast kopīgu valodu un sadraudzētos.

„Viņi ir ļoti laimīgi, ka bērni labi saprotas un ir pieņēmuši savu jauno ģimeni,” slavenību žurnālam People norāda kāds no pāra draugiem. „Dženiferai šķiet, ka Alekss ir viņas patiesais dvēseles biedrs, un pat nespēj noticēt, cik laimīga jūtas kopā ar viņu.”

Foto: Vida Press

Mīlestības pilni vārdi

Izskatīgais pāris vienmēr bijis vaļsirdīgs savās jūtās vienam pret otru. Kāds no draugiem zina teikt, ka Rodrigess vienmēr smaida, kad sarunās tiek skarta kāzu tēma.

Viņš arī nekautrējas publiski runāt par savu mīlestību pret Dženiferu un stāsta, cik ļoti viņam patīk pavadīt laiku kopā ar savu mīļoto.

„Kopā ar Dženiferu esmu piedzīvojis ļoti daudz jautrības. Esmu ļoti, ļoti daudz ko iemācījies no vienas no pasakainākajām sievietēm, kādu man jebkad nācies sastapt,” apliecina Rodrigess.

Gatavi kāzām

Lai gan nav zināms, kad un vai Lopesa un Rodrigess dosies pie altāra, viss liecina, ka viņi ir gatavi kāzām. Viņi visu dara kopā un viens otru lieliski papildina. Jau kopš brīža, kad abi sāka satikties, viņi sociālajos tīklos bieži publisko fotogrāfijas, kurās redzami kopā arī sportojam. Vecgada pēdējo dienu pāris pavadīja sportojot – skrienot pa stadiona kāpnēm augšup un lejup, vingrojot un cilājot svarus. Viņus vieno kopīgas rūpes par savu fizisko formu, izskatu un labu veselību.

Foto: Vida Press

Vienīgais iemesls, kāpēc vēl nav saderinājušies

Vai šajās šķietami tik harmoniskajās un mīlošajās attiecībās iezagušās šaubas? Gada sākumā paklīda baumas, ka Rodrigess it kā esot bijis neuzticīgs savai skaistajai draudzenei. Fani lēš, ka tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc tik mīlošs pāris aizvien vēl kavējas ar saderināšanos.

Žurnāla Life & Style rīcībā bija nonākusi informācija, ka Alekss sūtījis pikanta rakstura īsziņas savai bijušajai draudzenei Lorai Hanterei. Kad Lopesa atklājusi, ka bijušos mīlniekus vieno šāda sarakste, viņa bijusi ļoti dusmīga un sarūgtināta. Kopš tā laika Rodrigess „dara visu, ko var, lai to labotu un atgūtu viņas uzticību”.

Šī gan nav pirmā reize, kad, runājot par Lopesas un Rodrigesa attiecībām, pieminēta neuzticība. Pērnā gada vasarā tenkoja, ka Lopesa pat noalgojusi privātdetektīvu, lai tas izsekotu Rodrigesu un pārliecinātos, ka viņš neiet sānsoļus.

Visticamāk, fani pārspīlē ar aizdomām par neuzticību, jo Lopesa un Rodrigess kopā izskatās tikpat laimīgi kā randiņu perioda pirmsākumā.