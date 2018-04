Ilggadējā kampaņa ir sevi attaisnojusi – sievietes Latvijā ir kļuvušas atbildīgākas, un ik gadu pieaug to sieviešu skaits, kuras veic regulāru krūšu pašpārbaudi un profilaktiskas pārbaudes.

Ik gadu kampaņā iesaistās arvien jaunas vēstneses, taču ir arī tādas, kuras vēstnešu lomu pilda jau 4 un 5 gadus. Viņas veic brīvprātīgu darbu, mudinot sievietes regulāri pārbaudīt savas krūtis, izmantot valsts apmaksāto skrīningu un vajadzības gadījumā iedrošina doties pie ārsta.

Sievietes, kuras izteikušas vēlmi kļūt par vēstnesēm, nāk no ļoti dažādām jomām – starp vēstnesēm ir nūjošanas trenere, skolotāja, arhitekte, bibliotekāre, dūla, vairākas vēstneses pārstāv medicīnas un veselības veicināšanas jomu. Jaunākajai vēstnesei ir 30 gadi, vecākajai - tuvu 80. Taču, neskatoties uz atšķirīgo vecumu, dzīvesvietu un nodarbošanos, viņām visām ir kopīgs mērķis – palīdzēt citām sievietēm un veicināt agrīnu krūts vēža atklāšanu.

Ar savu darbu reģionālās vēstneses palīdz ne tikai citām sievietēm, bet arī sev, jo kampaņas ietvaros vēstnesēm vienmēr tiek nodrošinātas vērtīgas apmācības, ko sniedz profesionāli speciālisti, piemēram, ginekologs, psihoterapeits, onkologs.

Tikai zinoša un iedvesmota reģionālā vēstnese var uzrunāt un pārliecināt citas sievietes veikt krūšu veselības pārbaudes!

Sieviešu motivācija iesaistīties kampaņā ir dažāda, taču šogad, salīdzinājumā ar citiem gadiem, liela daļa reģionālo vēstnešu pašas ir pārslimojušas vēzi vai bijušas līdzās tuvu cilvēku cīņā ar kādu onkoloģisku slimību.

Lūk, viens no pamudinājumiem, kuru min kāda no vēstnesēm:

Personīgi pazīstu vairākas sievietes, kuras saskārušās ar šo problēmu. Tas rosināja aizdomāties - ko es varu palīdzēt? Apzinoties to, ka regulāra pārbaude ir viens solis pretī veselībai, sapratu, ka varu būt noderīga, uzrunājot pārbaudīties un nenobīties.

Diemžēl nereti krūts vēzis tiek atklāts novēloti, jo sievietes nepārbauda savu veselību vai baidās no nelabvēlīga rezultāta. Tieši tāpēc reģionālo vēstnešu sniegtais iedrošinājums un personīgie dzīvesstāsti ir tik nozīmīgi – tie var glābt dzīvības.

Šī gada kampaņas mērķis ir runāt par agrīnu krūts vēža diagnostikas un ārstēšanas nozīmi, kā arī pievērst uzmanību vīriešu lomai krūts vēža gadījumā. Rozā lentītes simbols šogad ir veidots no rozā kaklasaites, tādejādi uzsverot, ka iedrošinājums un atbalsts, ko vīrietis var sniegt sievietei, var veicināt gan laicīgu krūts vēža diagnostiku, gan agrīnas ārstēšanas uzsākšanu, kas ir īpaši nozīmīgi, lai ārstēšana būtu iespējami efektīvāka.

Krūts veselībai veltīto informatīvo kampaņu „Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!” organizē Latvijas Basketbola Savienība un krūts vēža pacienšu atbalsta biedrība „VITA.” Kampaņas centrālais pasākums šogad notiks 2018. gada 10. jūnijā, kad paredzētas aktivitātes pie Brīvības pieminekļa un pēc tam sekos solidaritātes gājiens “Ejam kopā, lai dzīvotu!” uz sporta namu “Daugava”. Tur skatīsimies labdarības basketbola spēli starp Latvijas un Somijas sieviešu izlasēm.

