Tavs horoskops šodienai. Piektdiena, 20. aprīlis

AUNS

Centies pēc iespējas mazāk iztēloties, samierinies ar to, kā ir, nevis sapņo par to, kā būtu, ja būtu… No apkārtējiem saņemtie uzmanības apliecinājumi ļaus justies īpašam un svarīgam.

VĒRSIS

Cīnoties pats ar saviem dēmoniem, iztērēsi daudz laika un enerģijas, bet rezultāts tik un tā būs neapmierinošs. Attiecībās liela nozīme būs romantikai un tam, kā izturies pret tuvākajiem cilvēkiem.

DVĪŅI

Tavs finanšu stāvoklis būs atkarīgs no paša apdomības un spējas pieņemt stratēģiski pārdomātus lēmumus. Nekrīti kārdinājumā, neseko mirkļa iegribām, tad ienākumu un izdevumu balanss saglabāsies pietiekami stabils.

VĒZIS

Darbā turpini iesākto, neko jaunu neuzsāc, pat ja šķiet, ka tas ir kaut kas ļoti svarīgs. Ja būsi pareizi novērtējis savas vajadzības un iespējas tās apmierināt, viss notiks kā pēc notīm.

LAUVA

Nebaidies teikt to, ko domā, taču esi gatavs mainīt viedokli, ja atklājas kādi līdz šim nezināmi fakti. Dzirdot sev adresētu kritiku, neuzvelcies, dažu labu piezīmi tomēr ieteicams ņemt vērā.

JAUNAVA

Daudz labāk tev klāsies, ja piedalīsies draugu un domubiedru rīkotās akcijās. Tur tu gūsi gan pozitīvas emocijas, gan idejas turpmākajām aktivitātēm. Esi mērķtiecīgs, nebremzē sevi.

SVARI

Zīmīgi notikumi iespējami gan darbā, gan personīgajā dzīvē. Uz priekšu sāks virzīties procesi un aktivitātes, kas dažādu iemeslu dēļ iepriekš tika pārtrauktas vai piebremzētas.

SKORPIONOS

Lai nepalaistu garām neko svarīgu, nodrošinies ar izturību, pacietību un kārtīgu devu enerģijas. Bez pārdomāta rīcības plāna svarīgus darbus neuzsāc. Saliekot visu pa plauktiņiem, būs lielākas iespējas pieņemt lēmumus.

STRĒLNIEKS

Ja arī radīsies iespēja piepelnīties, finansiālais ieguvums būs niecīgs – iegūtā naudiņa ātri atnāks un tikpat ātri arī aizies.

MEŽĀZIS

Ar jaunu līgumu un norunu slēgšanu šodien pagaidi, labāk nesasteidz. Īpaši nopietnas, būtiskas lietas, kā arī pirkumus. Ja esi par kaut ko sarūgtināta, ir īstais brīdis apdomāt veidus, kā aizvainojumus norīt un tīri cilvēciski piedot citiem.

ŪDENSVĪRS

Pacilājoša diena, pat neraugoties uz iespējamām aizķeršanām darba jautājumos; daudzas lietas nenoritēs tik ātri kā tev gribētos.

ZIVIS

Daudzi var just nakts sapņu ietekmi visas dienas garumā. Tie nebija kļūdaini, taču jāprot pareizi iztulkot. To, ko pirms pāris nedēļām izdarīji pavirši, var nākties darīt atkārtoti.