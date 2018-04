44% aptaujāto, kas saskārušies ar šādu problēmu, atzinuši, ka ir vērsušies policijā par vardarbību ģimenē. Biežākie iemesli, kāpēc cilvēki nav vērsušies policijā, ir uzskats, ka policija nespēs palīdzēt, kā arī viņi nav vēlējušies, lai kāds par šo nodarījumu uzzina. Tāpat cietušie minējuši, ka neuzticas policijai un viņiem bail vērsties pie likumsargiem.

"Es biju gaidījis krietnu sliktāku rezultātu, jo noziegumi pret personas veselību ir ļoti latenti. Jo smagāks nodarījums, jo vairāk pēc palīdzības nevēršas. Tāda ir prakse ir arī citviet pasaulē," šodien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā atzina Valsts policijas Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics.

Pētījumā secināts, ka kopumā 16% aptaujāto cietuši kādā no dažāda veida nodarījumiem. "Kopumā par dažādiem noziegumiem cietušo skaits vienmēr svārstās 15% līdz 17% robežās. Tas ir vairāku gadu garumā, tāpēc šim ciparam vajadzētu atbilst patiesībai. Pārvēršot to absolūtajos skaitļos, tie būtu aptuveni 346 000 cilvēki, kuri cietuši no likumpārkāpumiem," norādīja Rinkevics.

Aptaujā secināts, ka 40% cilvēku, saskaroties ar pret sevi vērstiem pārkāpumiem, nav vērsušies pēc palīdzības tiesībsargājošās iestādēs. 60% pēc palīdzības ir vērsušies. Divi biežākie iemesli, kāpēc noziegumos cietušie nav vērsušies Valsts policijā, bijuši nodarījuma maznozīmīgums un uzskats, ka policija nespēs palīdzēt.

Tāpat iedzīvotāji, kuri pēdējo trīs gadu laikā bija cietuši noziegumos, pētījuma veicējiem atbildējuši, ka policijā nav vērsušies, jo nav vēlējušies tērēt savu laiku, vēlējušies paši visu atrisināt vai arī viņi nav uzticējušies policijai.

Retāk cilvēki vērsušies policijā gadījumos, kad cietuši no mantas tīšas iznīcināšanas vai bojāšanas, draudiem pret personas veselību un īpašumu, vardarbības ģimenē, kabatzādzībām, krāpšanas, huligānisma un dzīvnieku kodumiem.

Par nodarījumiem policijā biežāk vēršoties sievietes, iedzīvotāji vecumā no 45 līdz 54 gadiem, iedzīvotāji ar augstāko izglītību, kā arī publiskajā sektorā nodarbinātie.

Aptauju pērn veica pētījumu centrs SKDS. Kopumā pētījumā piedalījās 3000 iedzīvotāju.