Liene Stepena par attiecībām: "Var sastrīdēties, bet gulēt vienmēr jāiet vienā gultā"

Parasti mana diena sākas jau iepriekšējā vakarā, kad pirms gulētiešanas domās izeju cauri visam, kas gaidāms. Man tas ir svarīgi, jo šis mazais plāns rada drošības izjūtu.

Un, tā kā gandarījumu sagādā sakārtotas lietas un līdz galam paveikti darbi, ik dienu cenšos kaut ko paveikt līdz galam.

Protams, dienas mēdz būt dažādas – kad viss padodas vai – gluži pretēji – nekas nenotiek kā plānots. Viena no manām labajām rakstura īpašībām ir spēja pieņemt notiekošo. Ja jūtu, ka darbi neveicas, neeju pret straumi, bet mainu virzienu. Protu pielāgoties apstākļiem.

Ja ģimenē viss ir kārtībā – visi veseli, pabaroti, samīļoti un savās ikdienas gaitās, jūtos labi. Protu pati sev radīt labu noskaņojumu un to uzturēt. Cik daudz ir dzirdēts, ka cilvēki sakostiem zobiem iet uz darbu vai dzīvo ģimenē ar cilvēkiem, kurus knapi pacieš.

No vienas puses, viss ir apriebies, bet – no otras – ir pieradums, slinkums vai bailes risināt situāciju, un cilvēks turpina šajā ritenī malties. Man ir ļoti svarīgi, lai tā nebūtu. Daru to, kas sagādā prieku, dzīvoju laimīgā ģimenē, kontaktējos ar interesantiem un iedvesmojošiem cilvēkiem, tāpēc man nav iemesla justies neapmierinātai. Pati izvēlos, kā gribu dzīvot. Agrāk likās, ka tas ir pārāk egoistiski, bet man ir svarīgi, kā jūtos. Ja esmu apmierināta ar sevi un to, ko daru, varu palīdzēt arī apkārtējiem.

Sev apkārt radu vidi, izstarojot to, ko jūtu.

Esmu ļoti dažāda – ir brīži, kad vēlos mieru, citreiz alkstu enerģijas, kas liek pakrūtē kņudēt. Lai atgūtu mieru, man ir kaut kur jāaizbrauc. Bieži vien piektdienas vakaros, uzreiz pēc darba, kāpjam mašīnā, pat neieejot mājās, un braucam uz laukiem.

Neaprakstāmu miera sajūtu man sniedz arī mūzika. Ārkārtīgi izbaudu iespēju spēlēt klavieres, jo tas ir mirklis, kad domāju tikai par notīm un melodiju, aizmirstot visu pārējo. Tā ir sava veida meditācija, kad esmu citā realitātē. Mūzika man ir ļoti īpaša arī tāpēc, ka ar to ir saistīts ikdienas darbs; es mūziku vizualizēju, un tas notiek neapzināti.

Man ir raksturīgi atcerēties notikumus un laika periodus ar tiem raksturīgu smaržu. Izteikti jūtu katra cilvēka individuālo aromātu neatkarīgi no tā, vai viņš lietojis parfīmu vai ne, un ar to viņš vienmēr asociējas. Taču ir cilvēki, kuriem es to tomēr nejūtu, un nezinu, ar ko tas izskaidrojams.

Ņemot vērā plašo dekoratīvās kosmētikas piedāvājumu, uzskatu, ka mani krājumi ir nelieli. Esmu novērojusi, ka laba izskata pamats ir organismam draudzīgs uzturs, atpūta un sejas ādas kopšana. Katru vakaru attīru sejas ādu, arī tad, ja neesmu lietojusi dekoratīvo kosmētiku. Man patīk micelārie ūdeņi, un šobrīd lietoju Bioderma Sensibio H2O AR. Ilggadējs favorīts ir franču zīmola Ingrid Millet Paris dienas krēms, ko Latvijā var nopirkt specializētos salonos. Tomēr uzskatu, ka neviens burvju līdzeklis nepalīdzēs iegūt skaistu ādu, ja ūdens netiks lietots pietiekamā daudzumā, organismam trūks vitamīnu un pati nebūsi laimīga.

Esmu iecienījusi YSL Beauty dekoratīvās kosmētikas produktus, taču ikdienā grimu izmantoju tikai tik daudz, lai akcentētu seju. Veselīgas ādas starojumam uz vaigu kauliem, degungala un virslūpas klāju izgaismotāju, bet, ja ļoti sakārojas košas lūpas, lietoju iemīļoto zīmola Clarins sarkano lūpu krāsu. Lai iegūtu gaišu matu krāsu, tie jābalina, un pēc tam tie attiecīgi jāatjauno un jābaro. Man ir svarīgi, lai mati vienmēr būtu skaisti un sakopti, tāpēc izmantoju Kérastase Elixir Ultime līnijas produktus.

Piekrītu uzskatam “visu ar mēru”. Pēc ēdienreizes man ir svarīgi justies viegli, tāpēc cenšos nepārēsties. Lai no rīta pamostoties justos labi, pēdējo ēdienreizi ieturu četras stundas pirms gulētiešanas. Esmu visēdāja un cenšos lietot uzturvielām bagātīgu ēdienu. Iepērkoties vienmēr pievēršu uzmanību produktu kvalitātei, jo tam ir ļoti liela nozīme. Studējot fizioterapiju Rīgas Stradiņa universitātē, apgūstu arī anatomiju un saprotu, kā darbojas gremošanas sistēma un kas notiek, katram kumosam nokļūstot vēderā.

Izbaudu garus rītus, tāpēc parasti ģimenē ceļos pirmā. Diena sākas ar ūdens glāzi un vingrošanu. Jau vairāku gadu garumā praktizēju vingrojumu kompleksu Pieci tibetieši, to izpilde aizņem 15 minūtes. Vingrojumi ir balstīts uz jogas pamata, un ietver elpošanas un koordinācijas vingrojumus, trenē vestibulāro aparātu, stiprina ķermeni, vairo enerģiju, uztur prāta možumu. Neizeju no mājām nepabrokastojusi.

Uzskatu, ka katrā cilvēkā ir sievišķā un vīrišķā puse, un ikviena sieviete ir sievišķīga savā veidā. Tāpēc ir dīvaini dzirdēt par kursiem vai apmācībām, kas sola palīdzēt atrast sievišķību. Vai tad tā var pazust? Sieviete asociējas ar maigumu, sapratni, gudrību, ziņkārību, mīlestību, bet vai tad šīs īpašības nav attiecināmas arī uz vīrieti? Arī viņam būtu jāprot būt jūtīgam, mīlošam, gudram, saimnieciskam. Kāpēc jādala lomas?

Iespējams, vīrietis ir mazāk emocionāls; viņam būs viens viedoklis, kamēr sievietei – desmit, bet tieši tāpēc viņi ir labs tandēms. Sieviete būs tā, kuras garastāvoklis var mainīties katru dienu un vairākas reizes dienā, un pavisam noteikt, mūsu uzskati var mainīties četras reizes mēnesī, jo esam atkarīgas no sievietes cikla, kas mums ir dabas dota dāvana. Vīrietis ir konstants, viņam ir sava pārliecība, un viņš iet uz mērķi, bet sieviete plūst – maigi turas viņam pie pleca un ir līdzās. Uzskatu, ka sievietei un vīrietim dzīves laikā jāapgūst viens un tas pats.

Attiecībās svarīgākā ir prasme sadzīvot, un tās noslēpums ir ieinteresētība vienam par otru. Nevienam nekas nepienākas. Nedrīkst sēdēt un gaidīt, kad otrs kaut ko pajautās, atnesīs vai uzdāvinās. Kāpēc Valentīndienā sieviete sēž mājās un gaida, kad vīrietis viņai atnesīs ziedus? Kāpēc viņai uzmanība pienākas vairāk nekā vīrietim? Tā vien gribas šos stereotipus izšķaidīt!

Atrodi savā partnerī to gaišo, foršo, talantīgo pusi, kas tevi interesē, un tad visas izmētātās zeķes kļūs par sīkumu. Ļoti svarīgs ir arī fiziskais kontakts, no kura cilvēki mūsdienas ir ļoti atradinājušies. Var sastrīdēties, bet gulēt vienmēr jāiet vienā gultā. Var nesarunāties, bet nevajag otram pagriezt muguru. Saglabājot fizisko kontaktu, daudz kas kļūst saprotamāks, un problēmas atrisinās.*

* Liene kopā ar psihoterapeiti Kristīni Balodi dabiskās veselības centrā ReCure vada nodarbības sievietēm par seksualitāti.