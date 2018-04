Tavs horoskops šodienai. Ceturtdiena, 12. aprīlis

AUNS

Plānojot darbus, šodien īpaši orientējies uz nākotni. Nostiprini pozīcijas darbā, biznesā, taču izvairies no galējībām domās un rīcībā.



VĒRSIS

Suņi rej, karavāna iet tālāk. Nepiešķir pārāk lielu nozīmi tam, ko citi par tevi domā vai runā. Apgūsti svešvalodas, paplašini redzesloku.



DVĪŅI

Nelaid garām iespēju no pacietīga, vienkārša darba rūķa kļūt par neaizstājamu darbinieku. Cīnies par savām tiesībām, esi mērķtiecīgs, un tu iegūsi nepieciešamo atbalstu.



VĒZIS

Vislabākos panākumus gūsi, ja nesēdēsi uz vietas un negaidīsi uz citiem, bet uzrunāsi cilvēkus, ar kuriem gribētu sadarboties. Uzdrīksties, riskē!



LAUVA

Nežēlojot līdzekļus, mājās izdosies izdarīt lielu daļu no iecerētā. Uzticies tuvinieku viedoklim, un būs vieglāk izšķirties par kādu svarīgu soli.



JAUNAVA

Nesamierinies ar mazumiņu, domā un rīkojies ar vērienu. Attiecībās ar mīļoto esi romantiķis, izrādi savas jūtas.



SVARI

Plāno dzīvokļa remontu, pārkārtojumus un citas saimnieciskas aktivitātes. Apsver, ko vari paveikt paša spēkiem un kur nepieciešama profesionāļu palīdzība.



SKORPIONS

Iesaisties sabiedriskajā dzīvē. Nenoniecini mazas veiksmes un izdošanās, jo brīžos, kad darbs dzīs darbu un cita citai sekos svarīgas tikšanās, tas būs labs stimuls nepadoties.



STRĒLNIEKS

Celsies tava pašapziņa, nostiprināsies tavas pozīcijas darbā. Ja pats būsi disciplinēts, tad arī no citiem varēsi prasīt teicamu organizētību un norādīt uz kļūdām.



MEŽĀZIS

Neesi vienveidīgs, sadarbojies ar cilvēkiem, ar kuriem tevi vieno ne vien vēlme nopelnīt, bet arī kopīgi uzskati. Enerģijas pieplūdums padarīs tevi apņēmīgāku.



ŪDENSVĪRS

Uzdrīkstēšanās un spars, ar kādu ķersies pie jebkura praktiska jautājuma risināšanas, būs apbrīnas vērti. Neraizējies, ja atklājas kāds ar personisko dzīvi saistīts noslēpums – tas pat nāks tev par labu.



ZIVIS

Esi vērīgs, citādi palaidīs garām izdevību panākt pozitīvas izmaiņas personiskajā dzīvē. Tava panākumu atslēga – pašpārliecinātība un prasme sevi reklamēt.

