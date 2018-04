Leningrad, USSR, 1977 . . . . . #ivashintsova #leica #documentaryphotography #photography #photoart #streetphotography #bnw #bnwphotography #artist #soviet #photographer #magnumphotos #greatshots #art #artgallery #bnwmood #bw_perfect #bnw_greatshoots

A post shared by Masha Ivashintsova (1942-2000) (@masha_ivashintsova) on Mar 9, 2018 at 3:35pm PST