Vārdiņš bērnam - skanīgs, oriģināls, mantots? Saprātīgi ieteikumi bērna vārda izvēlei

Reizēm vecāki teic, ka viņu bērniņam vārdiņš vienkārši „atnāca”, un nekādi praktiskie padomi tā izvēlē netika un nebūtu tikuši ievēroti. Tas ir tiešām skaisti!

Tomēr padalīšos, ko mēs ar vīru ņēmām vērā, izvēloties vārdus savām atvasēm, kā arī uzrakstīšu citu vecāku viedokļus un ieteikumus.



• Sākām ar to, ka no kalendāra izrakstījām, mūsuprāt, skaistākos vārdus.



• Tā kā man starp dzimšanas un vārda dienām ir tikai 10 dienu starpība, lapojot kalendāru, izlaidām tās nedēļas, kuras ir tuvu gaidāmajam dzimšanas datumam – lai abi svētki laika gaitā netiktu apvienoti.



• Izvairījāmies no vārdiem, kas ir tuvu lielajiem gada svētkiem, piemēram, Ziemassvētkiem.



• Atceros, ka mazajās klasītēs jutu līdzi savai draudzenei, kurai kā dzimšanas, tā vārda dienas iekrita vasarā – attiecīgi klasē viņu nekad neviens neapsveica. Tāpēc paturēju prātā, ka būtu labi, lai starp vienu un otru svinamo dienu ir vismaz pāris mēneši.



• Izlaidām vārdus, kas asociējas ar man un vīram nepatīkamiem cilvēkiem, notikumiem, sajūtām.



• Lūkojām, lai vārds kopā ar uzvārdu skan skaisti.



• Pirms izrakstīju kādu vārdu no kalendāra, prātā piemetu iespējamās iesaukas un atskaņas. Tiesa, bērniem fantāzija ir neizmērojama, un viņi viens otram var piešķirt arī tādas iesaukas un palamas, kādas vecākiem i sapņos nerādās.



• To ir grūti paredzēt, kuri bērna vārdi iekļūs populārāko vārdu topā, tomēr ļoti negribēju, lai apkārt būtu bariņš mūsu bērnu valkātāju.

Aleks, Aleksis un Alekss – vai vēlies bērnu saukt par Aleku, Aleksi vai Aleksu? Šādi vārdi rada neērtas situācijas gan pašam bērnam, gan apkārtējiem.

Iesaka Latviešu valodas aģentūras lingviste Dite Liepa:

1. Lēmumu par bērna vārdiņu pieņem kopā ar savu otro pusīti, lai dzimtsarakstu nodaļā izpaliktu strīdi.

2. Izvēlies viegli rakstāmu, izrunājamu un lokāmu vārdu. Tādējādi ļausi izvairīties no neērtām situācijām gan pašam bērnam, gan apkārtējiem. Tāpat ir jābūt uzmanīgiem ar līdzīgi rakstāmiem vārdiem, kas nereti rada mulsumu, kā tad bērna vārdu locīt. Piemēram, Ingus un Inguss. Kā vēlies teikt – Ingum vai Ingusam? Vai gadījumā ar vārdiem Aleks, Aleksis un Alekss – vai vēlies bērnu saukt par Aleku, Aleksi vai Aleksu?

3. Izvairies no bērnu apkaunojošiem vārdiem. Vai tiešām bērns jutīsies labi, ja viņu sauks par Vaboli, Daiļprātiņu, Ideju, Kosmosu vai Tarzānu? Ja tiešām šis vārds ļoti patīk, lieto to kā mīļvārdiņu, taču dzimšanas apliecībai izvēlies tādu vārdu, kas bērniem ļaus izvairīties no apsaukāšanas skolā un neērtām situācijām tālākā dzīvē.

4. Raugies, lai vārds ar uzvārdu sader. Arvien lielāku popularitāti gūst no citām valodām aizgūtie vārdi, kas pārstegumu vairs neizraisa, piemēram, Hosē Bērziņš. Taču, ja ģimenes uzvārds ir Lūsis, dēlu nevajadzētu saukt par Alni, bet, ja uzvārds ir Lilija, tad meitai dot vārdu Roze. Tāpat neveiklas būs tādas kombinācijas kā Klints Akmens vai atskaņu veidošanās vārdā un uzvārdā, piemēram, Maija Kaija.

5. Mīļvārdiņi lai paliek bērnībai un pašu tuvāko cilvēku lietošanai. Tas ir saprotams, ka mazu bērnu vārdus lietojam pamazināmā formā – Lienīte, Ieviņa, Vilnītis, Andrītis u.tml. Bet vai šāds oficiālais vārds būs piemērots arī tad, kad bērns būs pieaudzis? Vai iztēlojies situāciju, kad kāda liela uzņēmuma vadītāja amatu ieņem ražens vīrietis ar vārdu Vilnītis?

