"Galvenais, lai tikai viņš nav dusmīgs" - jeb 8 signāli, ka tev attiecībās ir problēmas

Termins “līdzatkarība” parasti tiek lietots apzīmējot cilvēku, kurš dzīvo kopā ar alkoholiķi vai narkomānu, nespēdams šīs attiecības pārraut. Taču tavam mīļotajam nav jābūt alkoholiķim, lai tu kļūtu līdzatkarīga un šādā stāvoklī nonākt ir pavisam vienkārši. Tas notiek pamazām un pat nepamani, ka esi kļuvusi pilnībā atkarīga no otra cilvēka. Tu nevari iedomāties savu dzīvi bez viņa, esi tā “saplūdusi” ar otru, ka zaudē pati savu identitāti un personību, vēstī grāmata "Love Is a Choice: The Definitive Book on Letting Go of Unhealthy Relationships".

Līdzatkarība attiecībās var izraisīt citu atkarību rašanos, piemēram, pārlieku aizraušanos ar alkoholu, ārišķībām, plastiskajām operācijām vai pārspīlēta seksualitātes demonstrēšanu. Šādi cilvēki nemitīgi cenšas aizpildīt milzīgo emocionālo vakuumu sevī, jo iekšā kaut kas trūkst, taču nav īsti skaidrs – kas.

Patiesībā, eksistējot līdzatkarīgās attiecībās, cilvēks zaudē pats sevi, kam var būt postošas sekas. Ja vairākumu no šīm pazīmēm vari attiecināt uz sevi, esi nonākusi līdzatkarīgās attiecībās. Un tam, visticamāk, nav nekāda sakara ar tavu partneri, jo arī viņš šādās attiecībās nejūtas laimīgs.

Lasi tālāk un uzzini, kādas ir šīs pazīmes: