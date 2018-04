Amerikāņu psihoteirapeite Linda Esposito portālam Psychology Today atzīst – jo vairāk tādus pārus uzklausījusi, jo vairāk tas sajaucis galvu. Taču drīz vien viņa aptvērusi šādu attiecību būtību.

„Lai arī cilvēki saka, ka vēloties harmoniskas attiecības, tā ne vienmēr ir patiesība. Īpaši tad, ka dusmas kā līme notur viņu nefunkcionālo savienību,” spriež terapeite. Taču - kā rīkoties radiem un draugiem, kad viena no nelaimīgo attiecību pusītēm lūdz padomu vai gaida mierinājumu?

Iespējami divi ceļi – vai nu turpināt sniegt padomus (kuri, visticamāk, neatradīs dzirdīgas ausis), vai arī stingri pateikt, ka šo tēmu vairs apspriest nevēlies. Jā, tas izklausās skarbi. Tomēr neļauj ievilkt sevi attiecībās, kas ved nekurienē. Lai spētu dot trāpīgus padomus un vienlaikus nospraustu robežas, tev jāizprot attiecību dinamika.

11 iemesli, kāpēc netiek pārtrauktas nelaimīgas attiecības:

1. Viss ne vienmēr ir tā, kā izskatās

Vērojot šādas attiecības no malas, mēs bieži ļaujam aizspriedumiem aizmiglot spriestspēju. Iespējams, tas partneris, kuru uzskati par cietēju, patiesībā ir lielākais strīdu iniciators, to nekad nevar droši zināt.

2. Dusmas ne vienmēr izpaužas kā kliegšana un trakošana

Ja cilvēks izskatās mierīgs, tas nenozīmē, ka iekšēji nevārās dusmās. Tādas personības neapmierinātību izpauž citādi.

3. Neapmierinātība nekur nepazūd, vienalga, vai to iemesli tikuši nosaukti vai nē.

4. Tas partneris, uz kura pleciem balstās lielākā daļa kopdzīves, ir galvenais noteicējs

Šāda situācija rodas tad, ja viens no partneriem ir uzņēmies lielāko daļu darbu. Neaktīvākais no abiem ir atkarīgs no otra, kurš ir patiesais ģimenes galva.

5. No partnera atkarīgais cilvēks sevī tur aizvainojumu un dusmas.

6. Partneru vidū rodas nerakstītas „vienošanās”

Problēmas sākas tad, ja abi ir „nolēmuši” pievērt acis uz destruktīviem ieradumiem, piemēram, krāpšanu, pārmērīgu iepirkšanos vai alkoholismu.

7. Ilgstošu konfliktu pamatā parasti ir kāda „vienošanās”

Pieauguši cilvēki iesaistās attiecībās labprātīgi un no brīvas gribas. Pat ja attiecības ir neveselīgas, abi partneri tomēr no tām gūst kādu labumu – arī tad, ja no malas tādu grūti saskatīt.

Biežākie kopā palikšanas iemesli par spīti visam ir kopīgi bērni, nauda, attiecībās ieguldītais laiks, reliģija un pat bažas par šķiršanos saņemt nosodījumu. Taču dažos gadījumos viens no partneriem domā, ka ir kaut kādā veidā nopelnījis sliktu izturēšanos. Kad viņš vai viņa sapratīs, ka neviens nav pelnījis emocionālus pārdarījumus, attiecības beidzot varēs mainīties.

Ar laiku cietēja lomā nonākušais partneris iegūs veselīgu pašvērtējumu un iemācīsies pateikt "nē". Un pēc tam nāks atklāsme, ka nekādas materiālas lietas, sociālais statuss vai spiediens no apkārtējiem nav pietiekams iemesls, lai nolemtu sevi nelaimīgai dzīvei.

8. Ļoti iespējams, ka abi partneri dzīvo melos

Ja abi ignorē kādu attiecībās pastāvošu problēmu, tad viņi abi ir līdzdalīgi noslēpumu glabāšanā vienam no otra.

9. Apburtais loks: meli izraisa kaunu un vainas apziņu, kas savukārt vainagojas ar dusmām

Cilvēks var kļūt dusmīgs par to, ka nespēj pieturēties pats pie savām vērtībām vai ka partneris nemaina nelāgos ieradumus. Dusmu izgāšana uz otru sniegs tikai īslaicīgu apmierinājumu, bet ne mazākajā mērā neatrisinās problēmas.

10. Emocionāli veseli cilvēki prot pieņemt un kontrolēt savas dusmas

11. Galvenais iemesls, lai pārtrauktu neveselīgas attiecības – vairs nebūs jābaidās, ka paliksi viena ar savām dusmām.