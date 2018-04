Nebija viegli izdomāt, kā defektu padarīt par efektu, tomēr šajā dzīvoklī arhitektēm tas ir izdevies. (Foto: Māris Lapiņš, ML Studio)

Rīga no augšas, un būvnieku kļūdas, kas pārtapušas par efektiem. Ciemojamies dzīvoklī jaunajā projektā Pārdaugavā

Šim dzīvoklim, kas atrodas kādā no Pārdaugavas jaunajiem projektiem, ir vairāki stāvi un pievienotā vērtība – skats uz Rīgu no putna lidojuma, bet tapšanas gaitā būvnieku pieļautās kļūdas no defektiem pārtapušas par efektiem.