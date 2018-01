Tas pusaudžu vecums! Ja tev ir grūtības veidot sarunas ar savu pusaudzi, atceries, tu neesi vienīgais. Ir viegli vecākiem palikt dusmīgiem vai aizkaitinātiem un gala rezultātā nolasīt lekciju un sniegt kritiku. Un tikpat viegli ir tīņiem pārgriezt acis un vecākus ignorēt - it īpaši, ja runā skarbi vai apkauno citu priekšā.

Katru dienu pusaudžu vecākus nodarbina sarežģītais uzdevums noteikt kādas robežas, neizmantojot kritiku, skarbumu vai komandēšanu. Pievērs uzmanību šiem ekspertu ieteikumiem.

Pārāk daudz nekomandē! "Tīņiem riebjas, ka viņiem liek kaut ko darīt," saka ģimenes psihoterapeite Frena Volfiša. "Vecāki, sniedziet norādījumus tā, ka Jūsu pusaudzis nejūtas komandēts un ka jūs neuzspiežat sava veida likumus." Un, kad vien iespējams, dariet to ar smaidu un humoru, kad vien iespējams.

Runā privāti, nevis citu cilvēku klātbūtnē. "Nekritizējiet pusaudzi draugu vai radinieku priekšā," saka Huanita Allena Kingslija, Century Health Systems biznesa attīstības direktore, kura pasniedz kursus pusaudžiem. Vēlams arī ir mierīgs balss tembrs.

Esi konstruktīvs. "No kritikas būtu jāmācās, un to būtu jāpapildina ar paskaidrojumu, " apgalvo Allena Kingslija. Pārliecinieties, ka jūsu vārdi tīnim sniegs virzību, nevis sāpinās viņus.

Šīs ir sliktākās frāzes, ko teikt pusaudzim:

1. Tev vajadzētu...

"Nav svarīgi, kas seko šiem diviem vārdiem, ir tikai cilvēka dabā tiem radīt pretestību, un tīņi šo izjūt vēl spēcīgāk kā citi," saka ģimenes fiziķe Debora Gilboa, grāmatas "Get the Behavior You Want...Without Being the Parent You Hate" autore. "Šajā vecumā autonomija ir vissvarīgākā, un tas nozīmē nedarīt to, ko vēlas jūsu vecāki, pat ja viņi zina, ka tas būtu pareizi."

2. Tu esi slinks

Šis nepalīdzēs mājas darbus paveikt ātrāk. "Lielākā daļa bērnu nav slinki," apgalvo psiholoģe Steisija Heinsa. "Problēma ir tajā, ka mēs sagaidām, kad bērni kļūst par pusaudžiem un tikai tad dodam viņiem veikt mājas darbus, un mēs sagaidām, ka viņi tos veiks." Lieciet bērniem palīdzēt jau agrākā vecumā, lai viņi nav pārsteigti vēlāk, kad viņiem to lūdzat.

3. Tu to nevarēsi izdarīt

Pusaudži ir ļoti jūtīgi pret kritiku, tādēļ esiet racionāli. "Ir negatīvi un sāpinoši teikt tīnim, ka viņš kaut ko nevarēs izdarīt," apgalvo Kingslija. "Bet sakot, ka jūs uztrauc, ka viņš varētu nepaspēt kaut ko izdarīt, vai sakot, ka viņam vajadzētu ievākt informāciju par X, Y vai Z, lai izdarītu šo un šo - Jūs pusaudzim sniedzat viņam tik svarīgo paskaidrojumu."

4. Tu izskatītos tik labi/glīti, ja vien tu...

Pusaudžu dzīve rotē ap to, lai viņš visiem patiktu. Esiet uzmanīgi, kad runājiet par vizuālo ārieni. "Pusaudži ir ļoti jūtīgi, ja runa ir par ārieni - viņi varētu izrādīt, ka viņiem ir vienaldzīgs jūsu viedoklis, taču tā nebūt nav," saka Gilboa. "Tā kā mūsu bērna āriene nav ne tuvu vissvarīgākajiem dzīves faktoriem, mums ir jākoncentrējas uz pašapziņas veidošanu un jāpatur negatīvos komentārus pie sevis."

5. Cik tu esi nejauks cilvēks

Psihologs Alekss Pakers apgalvo, ka negatīvi apgalvojumi par pusaudža raksturu var novest viņus pie kauna, sāpēm, nožēlas, apjukuma un/vai dusmām. Viņš iesaka teikt: "Tu parasti esi tik jauks un devīgs cilvēks, tādēļ mēs vēlētos ar tevi parunāt par to, kādēļ tik nejauki runāji ar savu māsu." Šis palīdz vecākiem izprast savus bērnus un nodrošināt mieru, runājot par starpgadījumiem.

Pakers ir apkopojis tūkstošiem komentāru, kas pusaudžiem likušies aizskaroši un tie ir atainoti grāmatā "How rude!". "Neviens vecāks nav 100% ideāls un dažreiz stress, kas rodas bērnu audzināšanā un ikdienas dzīvē, var radīt brīžus, kad neaizdomājamies par lietām, ko pasakām." Viņš iesaka samazināt šādas situācijas, paņemot pauzi katru reizi, kad ir saspīlēta situācija ar pusaudzi. Tad Jūs varat apdomāt savu sakāmo. Konflikta karstumā izskaitiet līdz 10 vai pat labākajā gadījumā līdz 100. Ja varat uz brīdi tikt prom no situācijas - ideāli, Jums būs laiks pārdomām.

Viņš iesaka teikt: "Man par šo ir jāpadomā." vai "Esmu ļoti satraukta un šobrīd vēlos nomierināties, pirms mēs turpinām diskusiju." Atgriezties pie sarunas var tad, kad abi esat nomierinājušies.

