Ko sola Dzeltenā Zemes Suņa gads. Ķīniešu horoskops 2018.gadam

Ķīniešu astroloģijā Suns simbolizē taisnīgumu, godīgumu, vienlīdzību un aizsargātību. Suņa misija ir ne tikai būt par labu, uzticamu draugu – galvenais tā uzdevums ir aizsargāt. Suns ir vērīgs, uzmanīgs, vienmēr modrs un gatavs pildīt savus pienākumus. Tātad, lai veiksmīgi aizvadītu turpmāko gadu un izmantotu visas tā dāvātās iespējas, nevajag daudz – tik vien kā būt godīgiem un apzinīgi pildīt savus pienākumus.

Suns ir sargs un aizstāvis. Paredzams, ka tā valdīšanas laikā aktīvākas kļūs dažādas cilvēktiesību un dzīvnieku aizstāvības organizācijas, cilvēki vēl vairāk pievērsīsies dabas resursu saudzīgai izmantošanai, ekoloģijai. Labs gads, lai stiprinātu draudzības saites un veidotu abpusēji izdevīgas partnerattiecības.

Gada valdošā stihija ir ZEME tās vīrišķajā JAN polaritātē. Zemes stihija tiek saistīta ar materiālajām vērtībām, praktiskumu, pacietību, taupīgumu, organizētību, tradīcijām, saknēm un visu, kas ir stabils un jau pārbaudīts. Zemes Suns ir konservatīvs, praktisks reālists, kas tiecas uz mieru un drošību. Tas mīl baudīt mazos, vienkāršos dzīves priekus. Mēdz būt impulsīvs, tomēr lielākoties ir savākts un organizēts. Mērķtiecīgs, uzstājīgs, godīgs un atklāts.

Dzeltenais Zemes Suns ar lielām aizdomām skatīsies uz visiem jauninājumiem, kas saistīti ar paaugstinātu risku, bet atbalstīs lietas, kas tiks veiktas ar apdomību un aprēķinu. 2018. gadā jāizvirza reāli mērķi un jāizvairās no visa, kas ir pretrunā ar veselo saprātu un morāles normām.

Žurka (1924., 1936., 1948., 1960., 1972., 1984., 1996.)

Aktīvā, izveicīgā, viltīgā Žurka sava mērķa vārdā spēj pārvarēt jebkurus šķēršļus un ierobežojumus. Tā ir izdomas bagāta izdzīvotāja. Suņa gads Žurkai paies veiksmīgāk, ja tā darbosies grupā, nevis viena pati. Jo vairāk izdevīgu kontaktu Žurka izveidos, jo vairāk iespēju tai būs gūt kādus taustāmus labumus, ar ko papildināt savus krājumu kambarus.



Lai nepalaistu garām Suņa gada piedāvātās iespējas, Žurkām biežāk jāpaļaujas uz savu darbīgo prātu. Finansiālo stabilitāti palīdzēs saglabāt iedzimtais taupīgums un apķērība. Tomēr Žurkai jāatceras, ka Suns mīl atklātību un godīgumu, tāpēc – nekādu intrigu un mahināciju! Labs gads, lai trenētu pacietību un pašdisciplīnu.

Partnerattiecībās un mīlestībā gads no Žurkām prasīs iekšējās transformācijas. Šeit atkal runa ir par atklātību. Žurkai ir grūti būt atklātai, bet tieši šogad partneris vēlēsies ieviest attiecībās skaidrību. Nevajag pretoties – jāļaujas un jaizrunā visi sasāpējušie jautājumi. Vientuļajām Žukām Suns piedāvās daudz labu iespēju atrast otro pusīti, īpaši vasarā, atvaļinājumu laikā. Bet Žurkai jābūt ļoti uzmanīgai un vērīgai, lai neizvēlētos jau precētu partneri. Meklējiet brīvos!

Ja Žurka būs pacietīga un visu Suņa gadā notiekošo uztvers mierīgi, filozofiski, lieki neriskējot, tad gada nogali varēs pavadīt ar gandarījuma izjūtu par to, ka gads ir aizvadīts veiksmīgi, un konstatēs, ka uzkrājumi ir pieauguši.

Vērsis (1925., 1937., 1949., 1961., 1973., 1985., 1997.)

Spēcīgais, pacietīgais un strādīgais Vērsis Zemes Suņa gadā jutīsies stabili. Zemes stihijas izpausmes viņam ir ļoti tuvas un pazīstamas. Ar lieliem darba apjomiem Vērsi nobiedēt nevar, un ja vēl darbs nes daudz labu augļu un sniedz baudāmu rezultātu, tad laime ir pilnīga. Un Suņa gads Vērsim šādus laimes avotus sarūpējis pārpārēm.

2018. gadā Vērsim būs daudz labu iespēju paaugstināt sociālo statusu un uzlabot finansiālo situāciju. Tiem Vēršiem, kas apsver domu par savu biznesu, šis ir īstais gads, lai beidzot ķertos sev pie ragiem un sāktu. Tiem, kam jau ir savs uzņēmums, lielāka uzmanība jāpievērš konkurentiem.

Iespējams, kādu no tiem var padarīt par savu sabiedroto un partneri, apvienojot spēkus un tādējādi palielinot ieņēmumus.

Vērsim čakli strādājot un braucot komandējumos, kādu dienu var nākties konstatēt, ka attiecībās ar ģimenes locekļiem iestājies vēsums, jūtama atsvešinātība. Lai tā nenotiktu, Vērsim ik pa laikam sev jāatgādina, ka dzīve nesastāv tikai no darba un naudas pelnīšanas vien. Sagādājiet sev un saviem tuviniekiem prieku – biežāk kopā apmeklējiet izstādes, koncertus, teātri vai kino. Kopā būšana stiprinās ģimenes saites un dos spēkus jauniem sasniegumiem profesionālajā jomā.

Tīģeris (1926., 1938., 1950., 1962., 1974., 1986., 1998.)

Tīģeris asociējas ar drosmi, spēku un bezbailību. Brīvību un neatkarību mīlošais dumpinieks jau no agras bērnības zina, kā piespiest apkārtējos apmierināt viņa vajadzības. Lai gan Suņa gada enerģijas tam ir labvēlīgas, tomēr Suņa valdīšanas laikā Tīģeris var sajusties ne visai droši un pārliecināti.

Tomēr tas nāks tikai par labu. Citkārt biedējošais lecīgums un valdonīgums, kas atbaidīja Tīģera potenciālos klientus, partnerus un sabiedrotos, tagad pārtaps par šarmanti pievilcīgu kautrīgumu un mīlīgumu, kas kā magnēts pievilks vajadzīgos cilvēkus. Tīģeris kļūs maigāks pret tuviniekiem, sadarbības partneriem, kolēģiem, un šīs dīvainās izmaiņas nesīs augļus – cilvēki Tīģeri mīlēs un gribēs atrasties viņa tuvumā iespējami ilgāk.

Jo mazāk Tīģeris Suņa gadā rūks un rādīs zobus, jo labāk tam veiksies. Pateicoties savai uzņēmībai, Tīģerim būs iespējas iesaistīties vairākos ienesīgos projektos un paplašināt savu ietekmes zonu. Tomēr modrību zaudēt nevajadzētu – gluži kā no gaisa viss nekritīs. Lai sasniegtu labus rezultātus, būs jāiegulda pūles un darbs. Palīdzību un atbalstu var meklēt pie ietekmīgiem cilvēkiem – Tīģera lūgumiem reti kurš spēs atteikt.

Partnerattiecībās un mīlestībā Tīģerim šis ir labs gads pozīciju nostiprināšanai. Pastiprināta uzmanība jāpievērš ģimenei, jāizvērtē, vai visi tuvinieki saņem pietiekami daudz rūpju un mīlestības. Arī vientuļajiem Tīģeriem Suņa gads sola labas iespējas sakārtot privāto dzīvi.

Kaķis, Zaķis, Trusis (1927., 1939., 1951., 1963., 1975., 1987., 1999.)

Izsmalcinātajiem un vienmēr elegantajiem Kaķiem šajā gadā viss būs atkarīgs tikai no viņiem pašiem. Zemes Suņa gadā Kaķim veiksme smaidīs visās jomās, kas savukārt var izraisīt vēlmi ļauties rimtajam dzīves plūdumam. Ja Kaķis gribēs laiku pavadīt atpūšoties un slinkojot, nekas viņam netraucēs to darīt. Ja jau viss iet labi, kāpēc saspringt?

Tomēr tiem Kaķiem, kas izlems gadu pavadīt lietderīgi, Suns dos visus nepieciešamos instrumentus profesionālo ambīciju apmierināšanai. Pastiprinātu uzmanību prasīs darba attiecības. Ja Kaķis no mierīgās dzīves izlaidīsies tik tālu, ka sāks ignorēt savus tiešos darba pienākumus, konflikti ar priekšniecību un kolēģiem būs neizbēgami.

Uzņēmējiem, savu biznesu īpašniekiem pavērsies iespēja palielināt ienākumus, bet tikai tad, ja šie Kaķi turēsies pretī vēlmei peldēt pa straumi un būs uzstājīgāki darījumos. Nepalaidiet garām Zemes Suņa piedāvātās iespējas!

Attiecībās, mīlestībā Kaķiem brīžiem var sākt likties, ka viņu brīvība tiek kaut kādā veidā ierobežota vai ka partneris arvien vairāk Kaķi kontrolē – uz kurieni iesi; kur tu esi; kad būsi… Tādi un līdzīgi jautājumi var likt šausmās sarauties Kaķa neatkarīgajai dvēselei. Bet uztraukumam nav pamata – šie jautājumi liecina tikai par to, ka Kaķis tiek ļoti uzmanīts un mīlēts.

Vientuļajiem Kaķiem būs labas izredzes tikt pie savas otrās pusītes. Un tālu pat nebūs jāmeklē – pavērojiet draugus un kolēģus! Īstais kandidāts ir starp viņiem.

Pūķis (1928., 1940., 1952., 1964., 1976., 1988., 2000.)

Pūķim paredzams spraigs gads. Dzeltenais Zemes Suns provocēs Pūķi spļaut uguni, bet tas tiks darīts ar vienu mērķi – norūdīt raksturu, lai Pūķis kļūtu vēl spēcīgāks.

Ķīniešu kultūrā Pūķis ir neierobežotas enerģijas, milzīga gara spēka un totālu pārvērtību simbols. Ar vienu savu ugunīgās elpas pūtienu tas spēj visu nolīdzināt līdz ar zemi. Saprotams, ka Zemes Suns nekādu nopietnu kaitējumu Pūķim nevar nodarīt, bet garastāvokli sabojāt gan tas var.

Pūķim patīk atrasties nemitīgā kustībā, un Suņa gadā tas varēs izkustēties pēc sirds patikas. Līdzīgi kā Tīģeri, arī Pūķi problēmas nevis biedē, bet gan iedvesmo un stimulē izpaust dziļi snaudošo radošo potenciālu. Suņa uzsūtītās grūtības un pārbaudījumus Pūķis šķels kā riekstus un gada beigās vēl pateiks lielu paldies par vērtīgajām mācībstundām.

Finanšu lietās jāsargās no liekas steigas. Pūķim ir raksturīgi būt impulsīvam un pārsteidzīgam, taču apdomīgajam Zemes Sunim tas var nepatikt, līdz ar to tas liegs savu svētību un labvēlību darījumos. Ja Pūķis būs godīgs, neizmantos nelikumīgus paņēmienus, akli neuzticēsies partneriem, paļausies uz saviem spēkiem un rīkosies pēc principa septiņas reizes nomērīt, pirms nogriezt, tad gan karjerā, gan naudas lietās iztiks bez zaudējumiem.

Gada vidū brīvais un kaislīgais Pūķis, iespējams, tiks ierauts attiecībās. Var gadīties, ka tas notiks pat pret viņa paša gribu. Vēlāk atliks vien brīnīties, kā tas vispār varēja notikt. Aizņemtajiem iespējams kaisles uzliesmojums un dinamika esošajās attiecībās. Trenējiet diplomātiju un sargiet savas otrās pusītes, lai neaizmūk...

Čūska (1929., 1941., 1953., 1965., 1977., 1989., 2001.)

Dzīvesgudrā, viedā, ar asu prātu un labu intuīciju apveltītā Čūska ar neviltotu interesi vēros Zemes Suņa izdarības un šajā gadā piedzīvos ne vienu vien sev izdevīgu situāciju. Čūska māk visu vērst sev par labu, un Suņa gads šajā ziņā nebūs izņēmums.

Tomēr savu iemīļoto nodarbi – manipulēšanu ar citiem – Čūskai gan labāk pietaupīt citiem laikiem. Ja Suns pieķers, ka Čūska kādu atkal hipnotizē un ieved transā, pretreakcija ilgi nebūs jāgaida. Karmai līdz ar to vēl kāds mīnuss klāt, un uz veiksmi Suņa valdīšanas laikā vairs nav ko cerēt. Suns necietīs negodīgus paņēmienus.

Izsmalcinātā, līdzsvarotā Čūska Suņa gadā nodosies ceļošanai… vai vismaz sapņos par to. Iespējas doties paceļot un gūt neaizmirstamus iespaidus tiešām būs, bet rūpīgi jāseko līdzi savām mantām – gan tad, kad Čūska dosies ceļojumā, gan arī ikdienā. Iespējams, kāds garnadzis iekāros Čūskas īpašumu. Sargājiet savus makus, telefonus un bankas kartes!

Profesionālajā jomā, kā arī mīlestībā un partnerattiecībās šis gads Čūskai var likties mazliet garlaicīgs. Tai pietrūks dinamisma un spriedzes, un Čūska centīsies jautrību radīt sev pati. Pilnīgi iespējams, ka tā pārcentīsies, metoties izklaidēs un orģijās kā ar galvu atvarā. Cienījamās Čūskas, neļaujieties mirkļa vājībām un saglabājiet paškontroli! Tā jūs sevi pasargāsiet no liekām nepatikšanām gan darbā, gan personīgajā dzīvē.

Zirgs (1930., 1942., 1954., 1966., 1978., 1990., 2002.)

Zirgs ir laimīgs un labi jūtas tikai tad, kad ir brīvs. Kad var netraucēti aulekšot pa sev tīkamām vietām, kur nekas netraucē viņa domu augstajam lidojumam. Dzeltenais Zemes Suns atbalstīs ideālistu Zirgu visos viņa centienos.

Zirgam gaidāms spilgts, piedzīvojumiem bagāts gads. Lielākoties viņš pats būs šo piedzīvojumu scenārists, bet var gadīties, ka interesantas dzīves situācijas piespēlēs kāds gados jaunāks partneris. Zirga prāts darbosies paaugstinātā kreativitātes režīmā, un visdažādākās biznesa idejas birs kā no pārpilnības raga. Patiešām labas iespējas paredzamas profesionālajā jomā. Ja Zirgs grib atrast labāku darbu, Suņa gads ir īstais laiks, lai izrādītu iniciatīvu. Īpaši gada beigās Zirgs tiks novērtēts pēc nopelniem – gaidāms paaugstinājums amatā, algas pielikums vai viņa paša biznesa ideju realizēšanās.

Attiecībās Zirgam vajadzētu pievērst uzmanību tam, vai mīlas ugunskurs jau nav izdzisis. Ja tur palikušas vien dažas gruzdošas ogles, laiks piemest malciņu un uzkurināt kaisli no jauna. Dodieties ar savu otro pusīti ceļojumā – jo tālāk, jo labāk. Apstākļu maiņa uzšķils jūsu starpā tādu kaislību uguni, ka pietiks līdz pat mūža galam. Arī no attiecību saitēm pagaidām brīvajiem Zirgiem gada pavēlnieks Suns iesaka – ja vēlaties izbaudīt īstu mīlestību, ceļojiet! Mīlestība gaida jūs ārpus mājas sienām.

Kaza (1931., 1943., 1955., 1967., 1979., 1991., 2003.)

Kazai ir laba, līdzjūtīga sirds, un senās ķīniešu leģendas vēsta, ka tieši tāpēc liktenis pret Kazu vienmēr būs labvēlīgs. Ja Suņa gadā Kazai arī gadīsies kāds grūtāks periods, jādomā, ka tas viss notiek uz labu.

Grūtības Kaza sev var sagādāt pati. Ja tā ļausies egoismam un ignorēs citu cilvēku vajadzības, ja nocietinās savu sirdi un būs nedzirdīga pret citu palīgā saucieniem, Suņa gadā tai laimi neredzēt. Ja Kaza attīstīs savas labās īpašības, piemēram, labsirdību, dāsnumu, izpalīdzību, Zemes Suns gādās par to, lai tā visa gada garuma varētu justies mierā, drošībā tuvu un mīļu cilvēku lokā. Un tas ir tieši tas, kas Kazai vajadzīgs.

Suņa gadā Kazai būs laba izdevība nodemonstrēt apkārtējiem savus radošos talantus. Iespējams, kāds hobijs, kuram Kaza veltījusi visus savus brīvos vakarus, pāraugs mazā, bet ienesīgā biznesā. Ceļojumiem gads nav labvēlīgs, labāk pievērsties mājas lietām.

Attiecībās partneris prasīs daudz uzmanības, bet Kazai būs tendence likt sevi pirmajā vietā un uzvesties egoistiski. Tas, protams, otrai pusei var nepatikt. Jāmēģina rast līdzsvaru starp savu un citu vajadzību apmierināšanu. Vientuļajām Kazām gaidāms liktenīgais romāns, kas sagriezīs dzīvi kājām gaisā un liks aizmirst par visām pieklājīgas uzvedības normām.

Pērtiķis (1932., 1944., 1956., 1968., 1980., 1992., 2004)

Pērtiķis Suņa gadu pavadīs kā karuselī. Daudz sirdi kutinošu iespaidu, daudz jaunu ideju, kontaktu, kustības. Pērtiķis pat nezinās, kā ar visu tikt galā, bet – nāksies. Prasīgais Zemes Suns sekos visiem Pērtiķa jaunajiem projektiem un pieprasīs atbildību un koncentrēšanos. Bet tās, ka zināms, nav Pērtiķa stiprākas īpašības.

Tomēr, pateicoties savam apķērīgumam, Pērtiķim dīvainā kārtā izdosies lietas ievirzīt pareizajā gultnē. Galvenais – visu nedarīt pašam, bet darbus apdomīgi deleģēt tiem, kas ir kompetenti konkrētajos jautājumos, tātad profesionāļiem. Pērtiķis var cerēt uz finansiālo uzplaukumu un naudas plūsmas palielināšanos. Tas liks Pērtiķa pašapziņai pacelties vēl nebijušos augstumos. Ja kāds šogad prasa aizdot naudu, dariet to tikai tādā gadījumā, ja esat gatavs šķirties no šīs summas uz visiem laikiem.

Protams, no spraigā darba režīma Pērtiķis piekusīs, būs brīži, kad tas jutīsies iztukšots un izsmelts. Kur meklēt spēku? Ģimenē un attiecībās. Dzīvesbiedrs būs saprotošs un sniegs Pērtiķim tik nepieciešamo atbalstu un enerģiju, lai tas spētu turpināt iesāktos projektus. Vientuļie Pērtiķi teiks: “Man tagad nav laika mīlestībai.” Tomēr nav izslēgts, ka Suņa gadā kāda Amora bulta cauršaus arī viņu sirdi.

Gailis (1921., 1933., 1945., 1957., 1969., 1981., 1993.)

Bravūrīgais, emocionāli pacilātais Gailis Suņa gadā jutīsies diezgan neveikli. Tam patīk spožums, svētki, uzstāšanās, skaļums, demonstrācijas, bet Zemes Suns piedāvās tikai godīgu strādāšanu, kalpošanu un aicinās visus būt praktiskākiem, piezemētākiem, racionālākiem, prātīgākiem... Vai kāds ir redzējis prātīgu Gaili?

Pēc dabas būdams līderis, iedvesmotājs un cīnītājs, Gailis arī Suņa gadā turpinās savu misiju – iedvesmot, neraugoties uz gada valdnieka mēģinājumiem pieklusināt lielībnieka pārāk skaļo klaigāšanu. Tāpat kā Pērtiķim, arī Gailim Suņa gadā darba netrūks. Darbā tas centīsies kļūt par neaizvietojamu profesionāli. Kolēģi lūgs viņa padomu, bet Gailis savukārt būs priecīgs par izrādīto uzticību un neskopojoties dalīsies ar savu vērtīgo pieredzi.

Suņa gadā Gailim jābūt gatavam, ka nāksies daudz ceļot. Ģimene jutīsies apdalīta, jo mājās Gailis būs arvien retāk. Tāpēc Gaiļa vājā vieta Suņa gadā būs mīlestība un attiecības. Lai tās saglabātu, būs jāpieliek īpašas pūles, bet Gailis spēs atrast īstos vārdus, lai paskaidrotu otrajai pusītei, ka tās ir tikai īslaicīgas neērtības un drīz vien viss atkal nostāsies savā vietā.

Suns (1922., 1934., 1946., 1958., 1970., 1982., 1994.)

Tā kā šis ir Suņa gads, tad Suns būs uzmanības centrā un varēs izcelties. Sunim 2018. gadā būs daudz lielisku iespēju spodrināt savu vizuālo tēlu. Labs gads pašattīstībai. Parūpējieties par savu ķermeni un izskatu. Ķerieties klāt savas personības pilnveidošanai, paplašiniet redzesloku, apmeklējiet kursus un seminārus, vairāk lasiet grāmatas, apgūstiet to, kas jūs patiešām interesē, un padomājiet, ko patiesībā vēlaties savā dzīvē sasniegt.

Sevis pilnveidošana veicinās panākumus arī profesionālajā jomā. Ja Suns izrādīs iniciatīvu un drosmi, karjerā iespējamas pozitīvas pārmaiņas. No nopietniem finansiāliem ieguldījumiem tomēr labāk atturēties. Lai gan zaudējumu risks ir zems, nekādi lielie ieguvumi no investīcijām arī nav sagaidāmi.

Gada saimnieks Suns šogad baudīs pastiprinātu pretējā dzimuma uzmanību. Precētajiem un aizņemtajiem iespējamas pat dramatiskas situācijas – var izveidoties mīlas trīsstūri, četrstūri vai pat piecstūri. Sunim nāksies pielikt daudz pūļu, lai neļautos daudzajiem kārdinājumiem un saglabātu savas ģimenes saites stipras un nesaraujamas. Ja Suns visu gadu būs cītīgi strādājis pie sevis pilnveidošanas, gada beigās iekšējās sakārtotības, harmonijas un apmierinātības sajūta būs garantēta!

Cūka (1923., 1935., 1947., 1959., 1971., 1983., 1995.)

Cūkai Suņa gads var sagādāt vilšanos, ja tā attiecībā uz to lolos pārāk lielas cerības. Ja Cūka būs pieticīga, reāli izvērtēs savas iespējas un mācēs priecāties par to, kas viņai ir, nevis sūkstīsies par to, kā pietrūkst, tad Zemes Suns būs labvēlīgs un ļaus Cūkai gadu pavadīt, omulīgi rukšķinot pa labi iekārtoto saimniecību.

Kopumā Cūkas dzīve Suņa gadā ritēs rāmi. Tā būs kā dziļa meditācija gada garumā. Cūka daudz laika veltīs pārdomām par situācijām iepriekšējā gadā, mierīgā gaisotnē analizēs piedzīvoto un filozofēs, filozofēs, filozofēs... par dzīves jēgu, par to, kāpēc viss notiek tā, kā notiek. Cūka sparīgi raksies visos pieejamajos materiālos, lai rastu atbildes uz sev eksistenciāli svarīgiem jautājumiem.

Karjerā, profesionālajā jomā Cūkai jāturpina iesāktais. Neatraujieties no kolektīva, saglabājiet draudzīgas attiecības ar kolēģiem, un emocionālais komforts, apmierinātība gan ar sevi, gan līdzcilvēkiem būs nodrošināta.

Mīlestībā un attiecībās ģimeniskās Cūkas lielāku uzmanību pievērsīs tam, kā jūtas partneris. Vai viņš ir laimīgs? Ko vēlas? Kādus sapņus sapņo? Partneris savukārt var būt ļoti pārsteigts par šādu pastiprinātu interesi. Jebkurā gadījumā tas tikai palīdzēs attiecībām kļūt dziļākām un harmoniskākām.