Kad, tikko uzsākot kopdzīvi, rozā brilles spiež degunu, esam ar mieru upurēt nelielu komforta devu, lai tikai būtu līdzās visu laiku un pēc iespējas ciešāk. Pēc kādiem gadiem pieciem jau vienkārši gribam izgulēties.

Nakts ainiņā parādās nopietns cīkstiņš par segu, dunka sānos par krākšanu un no rīta apvainojies vaigs, jo miegā, izrādās, esi dusmīgi iespērusi, kad viņš mēģinājis tevi apskaut. Tā nu arvien biežāk mosties neizgulējusies un īgna.

Taču doma par gulēšanu atsevišķi nenāk ne prātā vai tiek iznīdēta iedīglī. Ko gan mamma teiks, ko draudzenes padomās? Parasti „mani vecāki guļ katrs savā istabā” vai „viņi vairs neguļ kopā” saka pieklusinātā balsī, jo tas, kā likums, tiek interpretēts – tam pārim viss ir cauri: sekss, mīlestība, attiecības. Netiek pieļauta pat doma, ka atsevišķi var vienkārši labāk izgulēties.

Šī stereotipa ietekmē arī pati ieslēdzu trauksmes sirēnu, kad vīrs paziņoja: „Šonakt gulēšu viesu istabā, nejūtos vesels.” No rīta aizvainota jautāju retorisko – nu, tad tagad jau vairs neguļam kopā un kas tālāk? Protams, viņš visu ņēma nopietni un atgriezās kopējās cisās. Līdz mani pieveica slimība.

Blakusguļošā ķermeņa karstuma nomocīta, naktī aizlavījos uz viesistabu. Vai nu tas, ka sega pieder tikai man, vai tas, ka tai gultai galvgalis ziemeļpusē, bet izgulējos brīnišķīgi. Turpmāk pie mazākās neērtības devos uz viesu gultu. Taču draudzeņu neizpratnē saviebto seju dēļ aizdomājos, vai nu man būtu jāsatraucas par savu attiecību nākotni?!

Kopēja gulta – nepieciešamība

Kopā gulēšana, izrādās, ir relatīvi jauns izdomājums. Miega eksperti apgalvo, ka mums patiesībā nemaz nav bijis paredzēts gulēt kopā. Senajā Romā, piemēram, laulības gulta bija domāta tikai un vienīgi seksam. Arī mūsu pašu tautasdziesmas kopīgo gultu min tieši seksuālā kontekstā.

Bet ekskursijās aplūkotajās pilīs valdniekam un viņa dzīvesbiedrei vienmēr bijušas atsevišķas guļamistabas. Pirms industriālās revolūcijas nebija nekas īpašs, ja pāris gulēja atsevišķās istabās.

Kad ļaudis ieplūda pārapdzīvotajās pilsētās, šaurākos apartamentos, gultas dalīšana kļuva par dzīves nepieciešamību. Tāpēc mūsdienās „gulēt” un „mīlēties” kļuvuši teju par sinonīmiem (visās man zināmajās valodās šos vārdus tieši tā arī lieto). Kāds gan brīnums, ka pāri, kas guļ atsevišķi, zibenīgi tiek apzīmogoti – beigu sākums. Tomēr miega eksperti apgalvo pretējo – ja vienam partnerim ilgākā laika posmā trūcis laba miega, gulēšana atsevišķi palielina interesi par seksu. Labs naktsmiers vienatnē var uzturēt attiecības svaigas un stipras.

Nākotnē katram sava gulta?

Miega speciālists Nails Stenlijs, kurš Sarijas universitātē izveidojis vienu no lielākajām britu miega laboratorijām, stāsta, ka kārtīgs naktsmiers ir daudz svarīgāks nekā būšana blakus savai otrajai pusītei. Miegs ir labas veselības priekšnoteikums.

Hroniska neizgulēšanās izraisa depresiju, sirds slimības, trieku, plaušu darbības traucējumus, negadījumus darbā un uz ceļa un visbeidzot arī šķiršanos. Piemēram, guļot ar krācēju, tev jāsamierinās, ka naktī tiksi pamodināta vairākas reizes. Cik gan laipni no rītas pēc šādas „Bērtuļa nakts” spēj uzrunāt mīļoto?

„Mēs taču visi zinām, kā ir, kad pēc samīļošanās pasakām: „Tagad es gulēšu!”, un aizritināmies katrs uz savu gultas pusi. Tad kāpēc gan nepāriet uz citu gultu,” jautā ārsts, kurš pats ar sievu guļ katrs savā gultā. Viņa miega laboratorijā veica pētījumu, kurā salīdzināja, cik labi guļ tie, kas to dara kopā, un tie, kas atsevišķi. Atklājās, ka kopā gulētājiem ir par 50% vairāk dažādu miega traucējumu nekā tiem, kas izvēlas atsevišķas cisas. Kāds no pētījuma dalībniekiem, kas priekšroku devis šķirtam miegam, atklāj: „Sekss vispār nav problēma – mēs to darām, kurā guļamistabā pagadās, bet pēc tam atgriežamies katrs savā dubultgultā un iekrītam saldā miegā.”

„Svarīgi, kas dara tevi laimīgu. Ja abi guļat kopā un perfekti izguļaties, tad nekas nav jāmaina, taču nebaidieties ieviest kādas pārmaiņas,” uzsver miega speciālists.

Lielbritānijā atsevišķās gultās vai istabās guļ ap 20% britu, bet no tiem, kam ap 70 – jau 40%. Turklāt cilvēki atzīst, ka ir pārāk noguruši seksam tieši neizgulēšanās dēļ. 30% pāru savus gulēšanas paradumus maina tieši tad, kad vienam no partneriem radušās problēmas ar miegu. Vēl citā Eiropā veiktajā pētījumā pāriem ap roku bija jāvalkā ierīce, kas fiksēja naktī izdarītās kustības. Atklājās, ka sieviete ir mierīgāka, guļot viena. Turpretī vīrietim ir ciešāks miegs blakus sievietei. Nav jau nekāds noslēpums, ka parasti tās ir sieviete, kas glābiņu meklē citā istabā, kad vīra nakts decibelu līmenis kļūst neciešams.

Mūsu trauslo miegu pētnieki skaidro ar to, ka gadsimtiem ilgi esam gādājušas par bērniem arī naktī un tāpēc kļuvušas daudz jūtīgākas pret dažādiem traucēkļiem. ASV Nacionālā Mājokļu būvnieku asociācija izteikusi interesantu pareģojumu, solot, ka 60% jauno mājokļu būs divas saimnieku guļamistabas. Jau tagad ceturtdaļa klientu to pieprasa, taču nelabprāt par to runā. Kāpēc tad guļam kopā, ja zinām, ka labāk izguļamies atsevišķi?!

Pieņēmumiem „pareizi/nepareizi” ir liels spēks. Turklāt kopā gulēšanā ir sava daļa emocionālā komforta un intimitātes, pat ja naktsmiers nav perfekts. Laulību eksperti pretēji miega dakteriem uzskata, ka tuva un mierīga kopāgulēšana var atjaunot attiecības. Un neizdari secinājumus, ja otrs guļ pret tevi ar muguru vai šķiet tālu. Lai arī poza var liecināt par dzelteno kartīti attiecībās, eksperti atzīst – nav labu vai sliktu pozu.

Guļamistabas feng shui

Ja tev grūti izbaudīt kārtīgu miegu, jo ciet no partnera grozīšanās, mētāšanās, zobu griešanas, krākšanas, staigāšanas/runāšanas miegā vai varbūt kašķēšanās, kurš kurā gultas pusē gulēs, kādā pozā gulēsiet, kādai jābūt istabas temperatūrai, kādiem jābūt palagiem un matracim, vai gulēt kopā ar bērniem un mājdzīvniekiem utt., vispirms izrunājies ar blakus gulētāju.

Parastajās „kā gulēt” problēmās var rast kompromisu. Ja tomēr ne, apdomā gulēšanu atsevišķās guļamistabās vai dvīņu gultās. Bet, nespējot normāli izgulēties ilgāk nekā mēnesi – meklē ārsta palīdzību.

Un katram gadījumam izmēģini arī kaut ko no šī:

• ja iespējams, iekārto guļamistabu dzīvokļa/mājas, klusākajā stūrī;

• vienmēr aizver vannasistabas durvis;

• neliec gultu zem loga;

• gultai jābūt ar skatu pret durvīm;

• matracim jābūt vismaz 45 cm virs zemes;

• neglabā neko zem gultas;

• katrā gultas malā jābūt brīvai vietai;

• gultai jābūt galvgaļa rāmim;

• ja šķiries, nopērc jaunu matraci un rāmi;

• neturi akvāriju, strūklaku vai citus ūdens dekorus guļamistabā;

• neliec pie gultas spoguli, kas jūs atspoguļo;

• neturi istabā daudz fotogrāfiju;

• nelieto guļamistabā TV un datoru;

• vislabākā kopā gulēšanai ir „karotīšu poza”, tā samazina stresu un palielina intimitāti.

Man joprojām patīk aizmigt vīra apskāvienos, pirms tam pārrunājot dienā nepaspēto, bet, naktīs, kad „kaut kā neguļas”, klusi aizzogos uz blakusistabu. Lai gan man nav ne krācējs, ne grozīgais, ne nakts runātājs, vienai tomēr miegs labāks.