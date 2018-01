Ādolfs Hitlers un Eva Brauna. (Foto: Vida Press)

Hitlera mīļotajai Evai Braunai bijusi ļoti gudra vakariņu taktika

Vai zināji, ka leģendārā ASV pirmā lēdija Eleonora Rūzvelta katru nedēļu Baltajā namā vakariņās gatavoja olu kulteni, ka slavenā "Cosmopolitan" redaktore Helēna Gārleja Brauna tik ļoti rūpējās par savu slaidumu, ka viņas brokastis sastāvēja tikai no olbaltuma pulverīša, kas samaisīts ar gāzētu apelsīnu dzērienu? Savukārt Ādolfa Hitlera mīļoto Evu Braunu varēja redzēt vienīgi pie ēdieniem bagātīgi klāta galda. Šie ir tikai daži piemēri no ēdienu biogrāfes Lauras Šapiro grāmatas "What She Ate" ("Ko viņa ēda?"), kas iemantojusi plašu popularitāti.