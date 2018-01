Ārsti (un pētnieki tam piekrīt) uzskata, ka vecākām sievietēm ir risks dzemdēt mazuli priekšlaikus jeb pirms 37. nedēļas vai ar nepietiekamu svaru, kas ir mazāk par 2,5 kilogramiem.

Abos gadījumos mazulim var būt kādas slimības: priekšlaikus dzimušiem bērniem ir lielāks sirds slimību risks vai var būt traucēta plaušu attīstība, smadzeņu bojājumi un attīstības traucējumi kopumā, savukārt mazuļiem ar nepietiekamu svaru ir lielāks elpošanas, kognitīvās attīstības un neiroloģisko problēmu risks.

Taču, kad pētnieki no Londonas Ekonomikas skolas (the London School of Economics) papētīja dziļāk, viņi secināja, ka vecums nav galvenais problēmu cēlonis. Daudz lielāka nozīme tam, cik vesels piedzims bērniņš, ir mātes ienākumu līmenim, veselībai un dzīves apstākļiem kopumā.

Pētnieki šādus secinājumus izdarīja, kad bija analizējuši brāļu un māsu veselību, ieskaitot bērnu veselību, kas mātēm dzimuši pēc 35 gadu vecuma.