Mēdz jau gudri spriedelēt, ka pienāk tāds vecums, kad balle vairs nespēj darīt sievieti traku, jo esi priecīga, ka vispār aizej uz balli. Bet! Visos vecumos sievietes ir atšķirīgas – ir tādas, kas vēlas un, galvenais, IR balles karalienes pat solīdos gados.

Jāievēro šķīvja princips

Tātad būt par balles karalienei ir gana spēcīga motivācija sākt tievēt, un motivācija ir ļoti svarīgs faktors laba un ātra rezultāta sasniegšanai. Pirms ķerties pie lietas, dietoloģe Lolita Neimane iesaka aiziet uz apģērbu veikalu un uzlaikošanas kabīnē uzmērīt vairākas iepatikušās kleitas, svārkus, blūzes. Vēlams visu izvēlēties augumam pieguļošu, lai redzētu, vai un kurā vietā kaut kas izspiežas. Vai arī attaisīt drēbju skapi un uzmērīt no dziļākā stūra izvilktu kleitu (tur tā nobēdzināta apzināti, lai katru dienu nerēgojas kā nešpetns pārmetums), kas ļoti patika un derēja vēl pirms pāris gadiem. Brīnišķīgi, ja kāds labs draugs vai draudzene, kurai uzticaties, godīgi pasaka, ko par izvēlēto tērpu domā. Bezbailīgi. Vēl labāk, ja kāds topošo balles karalieni nofotografē.

Ja vēlamās formas iegūšanai atlikušas tikai pāris nedēļas, dietoloģe sevis disciplinēšanas nolūkā iesaka rakstīt Uztura dienasgrāmatu, kurā jāieraksta viss, kas dienā apēsts. Arī pāris riekstu, jogurts vai ābols, jo dažkārt tie mūsu vēderos pazūd, pašām nemanot. Tas, ka šie nieki figūrai nekaitē, ir tikai atruna. Lai par to pārliecinātos, atliek aiziet uz sporta zāli un pamīties uz velotrenažiera. Tad redzēsim – lai sadedzinātu 150 kaloriju, ko uzņemam, apēdot vienu lielu ābolu vai divas mazas konfektītes, normālā tempā jāminas veselas 25 minūtes.

Ja to zini, tad sāc apdomāt, vai ir vērts sevi lutināt ar šādiem vai citādiem niekiem. Viens liels bumbieris satur 300, bet mafins ar mellenēm – 450 kaloriju. Tātad, lai nomītu bumbieri, vajadzēs 50 minūtes, bet mafins sadegs tikai pēc stundas un 15 minūtēm! Vai mums to vajag? Nevajag. Tāpēc vismaz pāris nedēļu pirms balles uzcītīgi ievērojam šķīvja principu. Ko tas nozīmē? Lielāko daļu normāla lieluma šķīvja aizņem salāti vai arī svaigi vai sutināti dārzeņi, 1/4 daļu – zivs, biezpiens vai ola, 1/7 daļu – putraimi, pilngraudu makaroni vai maziņš kartupelis. Vienīgais produkts, ko var ēst faktiski bez ierobežojuma, ir skābie kāposti. Lolita Neimane tos gatavo pati un iesaka to darīt arī citiem, jo tirgū vai veikalā pirkto skābēšanā var būt izmantoti mākslīgie saldinātāji.

Recepte ir vienkārša – sarīvē vidēja lieluma kāpostgalvu, pieliek nedaudz sāls un ķimenes, ieliek burkā un tur istabas temperatūrā. Pēc trim dienām kāposti būs ieskābuši, gatavi ēšanai. Izcils palīgs tievēšanas laikā ir ķirbis – arī to gan svaigu, gan biezzupās, kas gatavotas bez sāls un saldā krējuma, var ēst, īpaši nebēdājot par apēstā daudzumu.

Mērķtiecīgās tievēšanas laikā maksimāli jāizvairās no sāls, jo tā organismā piesaista ūdeni, un veidojas tūska, kas bieži vien veido daļu liekā svara. Jāaturas arī no produktiem, kas satur daudz sāls – kūpinājumiem, siera, maizes. Ja no tūskas grib atbrīvoties ātri, jāapmeklē sauna vai pirts. No ēdienkartes jāizslēdz arī cukurs, jo tas momentā uzsūcas asinīs, izdalās insulīns un rezultātā pieaug apetīte.

Lai apmānītu vēderu, pirms ēšanas ieteicams iedzert ūdeni. Vēl viens triks – šķidram ēdienam pievieno želatīnu, tādējādi to padarot biezu un lielāku apjomā. Un jāēd lēni – maltīti vajadzētu baudīt vismaz 10–12 minūtes. Jāatceras, ka cilvēkam nepieciešamā ēdiena daudzums nosakāms, saliekot kopā abas plaukstas, un ka sāta sajūta iestājas minūtes 15 pēc ēšanas.

Ievērojot visu iepriekšminēto, divu nedēļu laikā atbrīvoties no 5–7 kilogramiem ir reāli paveicams uzdevums, tomēr dietoloģe negarantē, ka visiem to panākt izdosies vienlīdz labi. Katrs organisms ir atšķirīgs, un ne visi pierunājami no uzkrātā šķirties tik ātri, kā mums gribētos.

Tuvplānā – seja

Protams, grims dara brīnumus. Bet mākslīgais apgaismojums, kas dažreiz ir reti riebīgs, izceļ ne tikai dekoratīvās kosmētikas pabiezo slāni, bet arī grumbas un rievas, kas ikdienā nav tik redzamas, jo nestāv taču cilvēks ik sekundi rampas gaismās. Lūk, šādos brīžos ļoti gribas, lai kaut uz vienu vakaru atgriežas jaunība.

Kosmetoloģe Irēna Kermen saka – mūsdienās tas ir iespējams. Un ne tikai uz vienu vakaru. “Pirmais un galvenais noteikums, ja vēlies saglabāt skaistu ādu, ir savlaicīgi rūpēties par to – gan apmeklējot profesionālus speciālistus, gan mājas apstākļos izmantojot atbilstošus ādas kopšanas līdzekļus.” Bet protams! Un tomēr… Gribas tagad un tūlīt. Arī cilvēkiem, kas kaut ko palaiduši garām.

Irēna pasmaida, sakot mūsdienu estētikas industrijai paldies – tā ir pārsteidzoši attīstīta. Pasaules nopietnākās laboratorijas gluži kā NASA nenogurstoši strādā mūsu labā, lai daiļais dzimums (un arī stiprais) plauktu mūžīgi. Krēmi ar botoksa efektu, krēmi, kas aizpilda, nomaskē, atjauno, dažādi serumi vai masku parāde, kas patiesi vienas stundas laikā padara seju gludu un zīdainu – tā ir ideāls pamats svētku make up. Piedāvājums visplašākais. Kur nu vēl mezoterapijas iespējas, filleru un botulīna toksīna injekcijas, biorevitalizācijas procedūras… Par visu padomāts – lai piere gluda, vārnu kājiņas nemanāmas, deguna-mutes vagas aizpildītas, lūpas kā rožu pumpuri…

Bet! Te nu stāstījums tiek pārtraukts ar jautājumu birumu. Kā tikt vaļā no tik problemātiskajām virslūpas grumbiņām, kuru dēļ daudzas sievietes uzprišina lūpas, lai gan tas ne vienmēr izskatās labi? Ko darīt ar kaklu, kas nereti ir tik nodevīgi savītis? Fillerus tur nesalaidīsi. Kā kļūt par karalieni, ja ādas struktūra ir izteikti grubuļaina, nelīdzena? Un galvenais – ko darīt ar seju, kas dažreiz pēc visa sadarītā izskatās nedzīva?

“Zelta likums – mērenība,” lietišķi nosaka Irēna Kermen. “Tas par nedzīvajām sejām. Par pārējiem jautājumiem… Ja to drīkstu darīt, tad tiešām vēlos nosaukt kosmetoloģijas novitāti – Allergan kompānijas Juvederm jaunāko produkciju Volite, par ko man liels prieks, jo ir tas pirmais un vienīgais produkts estētikā, kas spēj palīdzēt tik ļoti plaša diapazona ādas problēmu un estētikas jautājumos. Un virslūpas grumbiņas (vai izteiktas grumbas) ļoti labi padodas šī preparāta korekcijai. Tāpat Volite izlabo atrofiskas rētas, kas rodas pēc aknes, vējbakām, iedzimtiem ādas defektiem, proti, izlīdzina, reģenerē ādu.

Vienkārši izskaidrojot, mehānisms ir šāds. Zem rētas vislabāk aug fibroblasti – tie, kas izstrādā audu kolagēnu –, un šis preparāts, pateicoties tā unikālajām īpašībām, spēj rētu (vai grumbu) izcelt uz āru. Kā? Pirmkārt, tas ir izcils ādas atveseļotājs un ādas balansa uzturētājs ilgtermiņā, gan hialuronskābes, gan kolagēna izstrādāšanas procesa optimizētājs. Ievadīts ādā, tas sāk sadarbību ar visu līmeņu šūnām. Tas cīnās ar ādas sausumu jeb dehidratāciju, uzlabo audu tonusu, tvirtumu, izlīdzina mazās un dziļākas grumbas, turklāt stimulē pašas ādas spēku, indukciju. Otrkārt, šo produktu var ietilpināt filleru kategorijā. Tas ir modelējošais produkts, tikai šoreiz tā struktūra ir tik plāna, vijīgi plastiska, ka, ievadīts dermā, tas izlīdzina rētas, mazas vai lielākas grumbiņas, bet nedod ādai izteiktu apjomu, tā risinot gan smago, uzpūsto lūpu problēmu. Tā ir tiesa, ka dažreiz filleri padara lūpas neglītas. Tas attiecas arī uz citu sejas zonu estētisko manipulāciju sekām, kas var mainīt sejas vaibstus, proporcijas. Līdzīgā veidā tiek palīdzēts kakla, roku, dekoltē ādai.

Bet mani kā ārsti un pasniedzēju īpaši iepriecina, ka beidzot ir izgudrots produkts, kas palīdz likvidēt slimību un iedzimtu ādas pataloģiju sekas. Līdz šim tāda nebija. Katrā vecumā tā iedarbība, protams, būs atšķirīga, bet rezultāts noteikti būs.”

Tātad tas varētu interesēt arī vīriešus? “Jā,” apstiprina ārste, piebilstot, ka šis produkts jāievada laikus, jo tā iedarbība ir fizioloģiski pamatota ar ādas reģenerācijas ciklu, kas noris 21 dienas laikā. “Bez šaubām, pēc procedūras āda kļūs ievērojami labāka jau pēc nedēļas, tomēr par efektu, par kādu mēs, sievietes, sapņojam, varam runāt otrajā trešajā mēnesī. Sestajā mēnesī iestājas stabilitātes laiks, kas lēnām mazinās. Produkta darbības laiks ir aptuveni deviņi mēneši.”

Pārjautāju, vai sapratu pareizi – preparāts izlīdzina ādu no ārpuses un ir tai kā labs mēslojums, strādājot no iekšpuses? “Precīzi,” apstiprina kosmetoloģe. “Turklāt tas notiek ilgtermiņā. Tomēr vēlos uzsvērt, cienījamās dāmas – ja ādas kvalitāte ir laba, nevajag pārcensties ar tās uzlabošanu. Sevišķi tas jāatceras jaunām sievietēm, jo var panākt pretēju efektu. Ādas šūnas pārsātinās, un dabiskais reģenerācijas process pasliktinās. Ja ir indikācijas, tad ar plānveidīgu, gudru (!) rīcību mūsdienās var sasniegt un uzturēt skaistu, veselīgu ādu ļoti ilgi.” Vai esam ceļā uz mūžīgo jaunību? Irēna smejas: “Tā ir. Estētikas industrija strādā tikpat produktīvi kā vismodernāko tehnoloģiju izgudrotāji.”

Ko darīt ar matiem

Patīkami, vai ne? Protams, patīkamības līmenis šajā gadījumā ļoti atkarīgs no maka biezuma. Bet ejam tālāk. Mati!

Frizieris Pērs Bogomazovs uzskata, galvenais nosacījums, lai svētku balle būtu izdevusies, sievietei ir atļauties būt pašai. Tieši tādai būt šodien ir modē. Tātad frizūrai jāatbilst ne tikai tērpam, bet arī sievietes būtībai. Ideāls variants – frizieris zina, kāds ir balles tērps, un viņam ir kaut dažas minūtes, lai gūtu priekšstatu par sievietes raksturu.

Pērs uzsver, ka pēdējos desmit gados ievērojami mainījusies attieksme pret frizūrām, arī svētku. Tām tiek pievērsts arvien mazāk uzmanības. Agrāk gandrīz katra sieviete frizūras veidošanu uzticēja frizierim, bet tagad ļoti daudzas to paveicot pašas, arī babetti uztaisot (tomēr uzmanīgi – reiz Pērs redzējis, kā no matiem izkrīt burka...). Tomēr, ņemot vērā, ka matu veidošanai nepieciešamo rīku un līdzekļu klāsts kļūst arvien plašāks un pieejamāks, turklāt internetā atrodami smalki ieveidošanas apraksti – kāpēc gan ne? Tāpat jāatzīst – nepieciešamību veidot frizūru ir izkonkurējis labs griezums. Pēram šis pavērsiens šķiet paskumjš tikai vienā ziņā – viņam ļoti simpatizē kundzītes, kurām mājās ir vismaz četri peņuāri un kuras neuzkrāsotām lūpām vīram atļaujas parādīties tikai smagas slimības gadījumā. Viņam īsti nav pieņemams jauno meiteņu un sieviešu vicinātais lozungs – vīram mani jāpieņem tādu, kāda es esmu! Gadījumi, kad zem tā slēpjas staigāšana pa māju nemazgātiem, nekoptiem matiem un izstaipītās treniņbiksēs, nestiprinot nevienas attiecības, nemaz nerunājot par vedināšanu uz romantiku.

Matu griezumu modes virsotnē jau teju 15 gadu ir bobs, kuram ir ļoti daudz versiju. Tas ir piemērots visu vecumu sievietēm. Pārējie tā priekšā krietni piekāpjas, arī krāsaini matu gali vai šķipsnas. Boba ilgstošo triumfu nodrošina griezuma praktiskums – ja tas ir labs, mati tikai jāizmazgā, jāizķemmē, jāizžāvē, un vari doties ne tikai uz darbu, bet arī balli.

Ja tomēr ballē dāma vēlas izskatīties īpaši daiļi, atkarībā no vakartērpa var izveidot, piemēram, ondulācijas, kas neatkarīgi no to variācijām ir ļoti grūti. Ondulācijas ir matu veidošanas augstākā pilotāža. un šādā gadījumā būs vien jādodas pie friziera, turklāt – laba, jo ondulāciju veidošana ne katram ir pa spēkam. Tik sarežģītu frizūru negribat? Tad matus var saņemt kārtīgā vai nekārtīgā, augstākā vai zemākā copē, iztaisnot gludus, izveidot babetti. Negribat nekādu frizūru? Tad parūpējieties, lai mati būtu sakopti. Un ielāgojiet – ja dodaties uz augsta līmeņa balli, matiem, ja tie sniedzas pāri pleciem, jābūt saņemtiem. To prasa etiķete.

Varbūt ballei par godu var nomainīt matu krāsu? Tas vairāk piederoties gados jauniem cilvēkiem – ar krāsām varot eksperimentēt līdz gadiem 30, pēc tam Pērs iesaka palikt pie toņiem, par kuriem sieviete zina – tie viņai piestāv. Tāpēc dabiskai blondīnei noteikti nevajag krāsot melnus matus, pretējā gadījumā viņa izskatīsies kā armēņu atraitne. Pat ja šobrīd modē vairāk ir vēsi, matēti šokolādes toņi – dabiski, dziļi, skaisti –, tas nenozīmē, ka tie piestāvēs visām.

Ko darīt, ja friziera apmeklējums dienā, kad jādodas uz balli, izvēršas gluži vai traģēdijā. Kad, jau skatoties vien, kas tiek veidots uz galvas, nāk raudiens, un prātā tikai viena doma – skriet mājās un šo šedevru pakļauj iznīcinošai ūdens strūklai? Neko īpašu – nomierināties, matus ieveidot pašai un, par spīti visam, tomēr doties uz balli. Bet, pirms šedevrs iznīcināts, vajadzētu tomēr apsvērt – varbūt uzdrošināties un doties uz balli tādai – pilnīgi citādai, pat sev pašai nepazīstamai? Kas zina – varbūt šis šobrīd šķietamais defekts kļūs par tava vakara lielāko efektu.

Pēdējais cēliens – atļaujies būt pati!

“Galvenais, lai ballē justos labi, ir iekšējais un ārējais komforts. Tātad, ja sieviete garajā vakarkleitā nejūtas ērti, tādu ģērbt nevajag. Situāciju, ja tādā ierasties norādīts ielūgumā, var glābt kleitai piemeklēta žakete, šalle vai soma – lai tad, kad jūties neveikli, būtu kaut kas, pie kā pieturēties,” uzskata modes mākslinieks Dāvids. Un visām sievietēm, kuras pošas uz balli, silti iesaka necensties izlikties un par visām varītēm būt tādām, kādas viņas savā būtībā nav. Šī paša iemesla dēļ jāizvērtē, vai tiešām gribas iet uz svētku balli, īpaši gadījumā, ja nav pavadoņa. Jo ballēs bieži vien ir daudz svešu cilvēku, un tas vientuļai sievietei garā vakarkleitā liks sajusties vēl neērtāk. Ja sieviete ģērbusies, piemēram, elegantās biksēs un skaistā blūzē – apģērbā, kurā viņa jūties ērti, – tas ļoti ietekmē pašapziņu, tātad arī situāciju.

Vēl viens risks sagādāt sev neērtības – uz balli uzvilkt jaunus apavus. “Tā dara tikai nabadzīgi cilvēki, pārtikušie izvēlas ienēsātus apavus, jo tādi ļauj justies komfortabli,” uzsver Dāvids un zinoši piebilst, ka uz balli viss jaunā esot pierādījums tam, ka cilvēkam nauda parādījusies nesen vai viņš dzīvo pāri saviem līdzekļiem. Tikai šāda izrādīšanās neatmaksājas, jo pārtikušie viņam tāpat redz cauri. Tāpēc iedoma – ja uzvilkšu kleitu no jaunākajām kolekcijām, momentā būšu balles karaliene! – ir nepareiza jau pēc definīcijas. Turklāt – lai attopamies! – dārga vakarkleita no tādas pašas lētas vakarkleitas var neatšķirties pilnīgi ne ar ko. Dārgās cenu veido pievienotā vērtība – pērkot kāda zīmola kleitu, mēs ar lielāko daļu summas atmaksājam zīmola nosaukuma uzturēšanai iztērēto reklāmas naudu, nevis maksājam par meistara rokām šūdinātu tērpu. Turklāt lēta kleita nebūt nenozīmē, ka sieviete izskatīsies lēti. Un otrādi. Par bezgaumību, neveiklumu, iekšējo tukšumu pastāsta seja.

Būtiska lieta, ko atgādina Dāvids – ne jau balle ir svētki, bet gatavošanās tai, ko pavada pacilājoša sajūta. Ja balle sāksies un beigsies tikai ar dārgas kleitas nopirkšanu, nez vai sieviete tajā jutīsies laimīga. Īpaši, ja tiek iztērēta pēdējā nauda, bet balle neattaisno cerības. Tāpēc Dāvids pat iesaka mazāk domāt par kleitu, bet vairāk par veļu, jo sevis palutināšana ar tādu – kaut nevienam neredzamu – krietni ceļ sievietes pašapziņu. Tad jau labāk padomāt par jaunu somiņu, uzvilkt reiz vilktam tērpam pa virsu pieskaņotu īso žaketi vai noskaņu mainīt ar piemeklētu šalli. Tikai tai jābūt divreiz garākai nekā parastajai – lai katru šalles galu var aptīt ap roku, jo, ja paredzēta ēšana vai dejošana, sagšas lieluma šallīte no pleciem kritīs nost un sagādās vienas vienīgas neērtības. Kāds noteikti pamanīs, ka kleita jau redzēta? Nu un? Galvenais taču ir, lai TU ballē jūties labi, pēc iespējas neformālāk! Un balles kleita, kā uzsver Dāvids, nav tikai garā vakarkleitai – tās var būt ļoti dažādas.

Sievietēm pēc noteikta vecuma Dāvids iesaka neizvēlēties kleitas ar atkailinātu augšdelmu zonu – tā mēdzot būt ne sevišķi pievilcīga. Savukārt bet par dekoltē zonu, ja tā ir bez rētām, izteiktiem pigmentācijas plankumiem, nevajadzētu kautrēties ne 70, ne 90 gados. Vecums nav negods. Vecums ir dāvana, ko ne visi piedzīvo.

Ja esat uzaicināta uz balli, kuras rīkotāji ir par jums krietni situētāki cilvēki, atcerieties, ka augstākais gaumes apliecinājums ir zināt savu vietu. Tieši tāpēc, gatavojoties ballei, nav jāiespringst, jāaizņemas auskari un gredzeni ar briljantiem, jo uzaicinātājiem tas nav svarīgi. Ierodoties ballē tērpā, kas apliecina jūsu pašcieņu un jūs izceļ, tas tiks novērtēts, un jūs būsiet ieguvēja.

Ja tiekat aicināta uz tematisku balli, noteikti jāievēro rīkotāju lūgums ierasties atbilstošā tērpā, pretējā gadījumā viņus aizvainosiet. Negribi, slinkums tādu sarūpēt vai uzskati to par mērkaķošanos – uz balli neej. Ja aicinājumu pieņēmi, tad atļaujies izbaudīt attiecīgo noskaņojumu – ēd, dzer, lustējies uz nebēdu, jo neviens neko sliktu par tevi nedomās. Domāt, ka kāds par tevi domās, ir augstprātība!

Rocība neatļauj iegādāties jaunu balles kleitu, un garderobē nav aizķērusies arī neviena jau reiz vilkta? Pameklē balles kleitu second hand veikalos. Tajos var atrast īstas pērles. Atceries – nekas nemaksā dārgāk par labu gaumi. Šujot vai pērkot jaunu vakarkleitu, Dāvids iesaka ielāgot – jo vienkāršāks piegriezums un mazāk detaļu, jo lēnāk tā izies no modes, un laba kleita, tāpat kā labi apavi un somas, no modes neiziet nekad.

Ziemassvētku un Jaungada ballēm par piemērotākajām Dāvids uzskata kleitas tumši zilos, tumši pelēkos, tumši brūnos toņos, arī sūnu zaļos un pasteļtoņus Viņš iesaka izvēlēties no dabiska un sintētiska materiāla sajaukuma šūtas kleitas, lai audums neburzītos, labi kristu. (Turklāt no dabiska materiāla grūti izdabūt sviedru vai iepriekšējo reizi lietoto smaržu aromātu.) Savukārt melnu kleitu Dāvids iesaka izvēlēties tikai tad, ja tā ir no samta vai dabiskā zīda, jo melna kleita no sintētiska auduma izskatoties lēti.

Vēl viena svarīga piebilde no Dāvida puses – ja uz balli velkat garo vakarkleitu, jau iepriekš patrenējieties tādā staigāt pa kāpnēm. Kleita, paceļot to uz augšu, jāpiespiež pie kājām, nevis pacelta jātur uz augšu. “Lai garo kleitu iznestu, ar to jāmācās iet, dejot un nenosisties,” nosmej modes mākslinieks un piekodina – noteikti jāierauj vēders.

Zem vakarkleitas noteikti nedrīkst vilkt spīdīgas faktūras un pieguļošas apakšbiksītes, apspīlētas zeķbikses – tas draud ar kāda tauku kunkuļa izspiešanos. Jāvelk izmēru lielākas zeķbikses un jāsavelk tās pēc iespējas augstāk. Izvēloties aksesuārus, Dāvids iesaka ar tiem neaizrauties, jo var sanākt kļūdieties – kas par daudz, tas par skādi. Savukārt soma jāizvēlas ērta. Klaču par tādu nosaukt grūti, tajā nekādi nesalikt telefonu, kabatlakatiņu, mašīnas atslēgas, lūpukrāsu, dažām vēl cigarešu paciņu, šķiltavas… Turklāt – kur to likt dejojot? Tāpēc jāņem piemērota vidēja lieluma somu ar vienu rokturi, ko var nēsāt, uzliktu uz rokas.

“Vārdu sakot, uz balli jāiet ballēties, nevis izrādīties. Bet, lai varētu kārtīgi izballēties, ir jājūtas brīvi un ērti. Tieši tas arī nosaka sievietes balles tērpa, apavu un aksesuāru izvēli – ir jāsaprot, ka par ārišķībām svarīgāk ir atļauties būt tādai, kāda esi,” rezumē Dāvids.