Tavs horoskops šodienai. Trešdiena, 27. decembris

AUNS

Neko lielu un nozīmīgu nesāc – jo aktīvāk mēģināsi savus plānus īstenot, jo lielākas šķēršļus nāksies pārvarēt. Neierastās situācijās būs vieglāk saprast, kā un ko mainīt, lai dzīve kļūtu patīkamāka, harmoniskāka.

VĒRSIS

Gūtie iespaidi novērsīs domas no ikdienas un vairos optimismu. Kāds no sastaptajiem cilvēkiem var modināt romantiskas jūtas.

DVĪŅI

Saprašanos ar kolēģiem un tuviniekiem var apdraudēt svārstīgs noskaņojums un viegla aizkaitināmība. Kritizējot citus, neaizmirsti novērtēt arī savu rīcību, neizliecies labāks, nekā esi patiesībā.

VĒZIS

Izvairies no aktivitātēm, kur nepieciešama ilgstoša koncentrēšanās, pacietība, savaldība. Mācies, pilnveido sevi, apmeklē izglītojošus pasākumus.

LAUVA

Ja nevēlēsies pārmaiņas, pieaugs neapmierinātība ar dzīvi, šaubas, vari nonākt nevēlamā ietekmē. Sliktāk par atteikšanos no ierastās kārtības būs akla svešu vēlmju vai pavēļu izpilde.

JAUNAVA

Uz brīdi šķitīs, ka esi atradis izeju, taču tas būs īslaicīgs risinājums. Mazāk paļaujies uz citu ieteikumiem, vairāk domā ar savu galvu. Nepieļauj pārslodzi, atvēli laiku atpūtai un garīgās enerģijas atjaunošanai.

SVARI

Zini savas tiesības un pienākumus, tad nebūs grūti panākt vēlamo sarunā ar ierēdņiem un priekšniekiem. Lielāku uzmanību pievērs drošības jautājumiem, izslēdz no savas dzīves situācijas, kurās ir kaut minimāls risks iekulties nepatikšanās.

SKORPIONS

Centies būt mazāk atkarīgs no citiem, nepaļaujies uz mutiskiem solījumiem un steigā pieņemtiem lēmumiem. Lai nesabojātu attiecības ar tuviniekiem, neesi pārlieku kategorisks.

STRĒLNIEKS

Paliekot pie sava, brīžos, kad prātīgāk būtu piekāpties, no strīda neizbēgsi. Daudz vairāk panāksi, ja vismaz mēģināsi iejusties otra cilvēka ādā. Vēlāk iespējami labi panākumi darbā, biznesā.

MEŽĀZIS

Pateicoties tavām pūlēm, tiks novērstas spriedzes situācijas, panākti uzlabojumi. Iespējamas tehniskas ķibeles, problēmas ar auto, darbarīkiem un dažādām iekārtām. Ja kaut kas plīsīs, tad tieši tas, ko būs visgrūtāk salabot vai nomainīt.

ŪDENSVĪRS

Lai cik vilinošas būtu atlaides, neiegādājies jaunu sadzīves tehniku – vienu problēmu vietā tiksi pie citām. Nepārdzīvo par to, no kā nav izdevies izvairīties. Meklējot izeju no sarežģītas situācijas, iegūsi jaunus domubiedrus.

ZIVIS

Saprotot, ka esi nonācis sarežģītā situācijā, nemierini sevi ar veltām cerībām – labāk rūgta patiesība nekā saldi meli! Nepieļauj, ka finansiālas grūtības izprovocē tevi uz neapdomīgu rīcību.