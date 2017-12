"Es tikai vēlos viņu darīt laimīgu" - slaveni ļaudis par saviem stilīgajiem bērneļiem

Augstās modes bērns

Hadsons Kroings, modeļa Breda Kroinga un Nikoles Kroingas dēls.

Šā brīža modes elites mīlulis ir skaists, astoņus gadus vecs blondīns – zēns, kurš jau kopš divu gadu vecuma ir Chanel zīmola un Fendi reklāmas kampaņu modelis.

Viņa krusttēvs ir modes maestro Karls Lāgerfelds, draudzenes – mūziķe Rianna un modele Kara Delaviņja, bet modes skatēs blakussēdētāja – Condé Nast izdevniecības ietekmīgā mākslinieciskā direktore Anna Vintūra.

Viņa Instagram kontam – 32 tūkstoši sekotāju. Un garderobe ar speciāli viņam radītiem Chanel uzvalkiem!

Fešionista otrajā paaudzē

Hārpere Bekhema, modes dizaineres Viktorijas Bekhemas un bijušā bitu futbolista Deivida Bekhema meita.

Bekhemu ģimenes luteklīte, vienīgā meita Hārpere ar savu Burberry trenču, Chloe kleitiņu, Stella McCartney svārciņu, Gucci jaciņu kolekciju ir mammas – perfekcionistes – spogulis.

Modes nedēļu apmeklētāja, iedvesmas avots ar savu fanu Instagram kontu. “Viņas faniem tiešām ir savs blogs?” pārsteigta ir Viktorija Bekhema, “Domāju, tas daudz liecina par mūsdienu pasauli. Tas mani pat nepārsteidz – Hārpera ir ļoti šika, stilīga maza būtne ar savu gaumes izjūtu.”

Bet bez luksusa modīgās pasaules Hārpera vēl ir bērns, kurš nebaidās no netīrības: “Viņa ir arī pašpuika. Mīl valkāt gan smukas kleitiņas, gan futbola apavus un ar brāļiem pagalmā dzenāt bumbu.”

Glamūrs

Aivija Blū Kārtere, mūziķu Bejonses un Jay Z meita.

Personalizēta, speciāli viņai radīta Gucci ādas jaka, apavi no Tom Ford, kleitas no Jean Paul Gaultier un Chanel – Aivijas Blū glamūrīgais apģērbs ir viena no viņas eksotiskā dzīvessveida sastāvdaļām.

Piedalīšanās sarkanā paklāja pasākumos, filmēšanās tēva videoklipos, nepārtraukta ceļošana un unikāls vārds, kuru aizsargā autortiesības.

Bet izklaide – mammas un meitas Instagram fotosesijas vienādos tērpos.

Mazie pieaugušie

Skailers un Kajs Bermani, stilistes Reičelas Rojas un uzņēmēja Rodžera Bermana dēli.

“Tas ir kā ģērbt dzīvas lellītes,” priecājas mamma, stiliste, kurai dēli ir gluži kā pašas klienti – Holivudas elite.

Miniatūri uzvalki ar zelta pogām, vectēva stila cepures un sandales, 30 apavu pāri vēl pirms pirmajiem spertajiem dēlu soļiem. Stila dēļ mamma ir gatava uz visu: “Ārā bija 32 grādu karstums. Biju tā pārņemta ar mirkli un Skaileru bērnudārza fotogrāfijai saģērbu trīsdaļīgā Gucci uzvalkā. Tā bija izgāšanās, viņš bija izsvīdis. Bet – bilde bija lieliska!”

Meitene ar bantīti

Suri Krūza, aktieru Keitijas Holmsas un Toma Krūza meita.

Vienpadsmit gadu vecā aktieru meita Suri Krūza ir viena no ilggadējām slavenību bērnu modes ikonām.

Viņa priecē ar savu meitenīgo, apzinīgā mazulīša garderobi – meitenīgām kleitiņām, krāsainām somiņām, zeķbiksēm un – neiztrūkstoši – matu lenti. “Uzskatu, ka viņai ir jāvalkā tas, ko pati vēlas. Bērnam ir svarīga sava identitāte un tāpēc vēlos iedrošināt viņas radošo pašizpausmi.

Viņai ir laba gaume, un es tikai vēlos viņu darīt laimīgu,” apgalvo tētis. Tas nozīmē – 2140 ASV dolāru vērts Dolce & Gabbana mētelis, 600 dolāru vērtas Jimmy Choo augstpapēžu kurpes un 805 dolārus vērta Salvatore Ferragamo soma. Dārga laime.

Stila līdere

Norta Vesta, TV šovu zvaigznes Kimas Kardašjanas un mūziķa, dizainera Kanje Vesta meita.

Lielākais modes spīdeklis un stila izcilniece ir četrus gadus vecā Norta Vesta, kura, pēc māmiņas nostāstiem, ļāvusi tikai tad mainīt autiņbiksītes, kad kājās uzvilktas kurpītes.

Tagad, tērpusies viscaur baltā vai melnā, Balmain dizainera Olivjē Ruštiga speciāldarinājumos, kažokādās, baikeru jakās un pat korsetē, viņa ir miniatūra IT meitene.

“Šodien Norta uzvilka manas Manolo Blahnik augstpapēžu kurpes. Šo video aizsūtīju Kanjem. Un viņš bija šausmās: “Liec viņai apstāties! Viņa nedrīkst pieaugt, viņa nedrīkst valkāt tavas augstpapēžu kurpes,”” lepnumu par sava stila pēcnācēju neslēpj Kima Kardašjana.

Kembridžas sindroms

Princis Džordžs un princese Šarlote, prinča Viljama un Kembridžas hercogienes Keitas Midltones bērni.

“Kā jebkuriem jaunajiem vecākiem, prieks ir izrādīt savus bērnus un pasludināt, ka viņi ir izskatīgākie un visur labākie,” ir teicis princis Viljams, un stila ziņā, viņa bērnu garderobe patiešām ir izcila.

Abiem – formāls, klasisks apģērbs miniatūrā izmērā (tādējādi, amizants), vintāžas stils un kā harmonisks vecāku apģērba stila un krāsu papildinājums.

Tas viss no veikala Amaia Kids un zīmoliem Rachel Riley un Pepa & Co, kuri, pateicoties karaliskā pāra izvēlēm, piedzīvo tā saukto Kembridžas efektu modē. Mārketinga veiksmi, kad “visai pasaulei” vajag tieši to, ko valkā karaliskais pāris, visu to, ko valkā karaliskā pāra mazuļi.

Lellītes

Princeses Leonora un Sofija, Spānijas karaļa Felipes VI un karalienes Letīcijas meitas.

Karaliskās māsiņas ar divu gadu starpību (11 un 9 gadi) vizuāli ir kā dubultnieces, kuru līdzību pastiprina apģērba un kopējā stila saskaņotība.

Spānijā slavē viņu publiski kārtīgo un paklausīgo uzvedību, un tā atspoguļojas arī meiteņu garderobē. Kārtīgas bizītes, puķainas kleitiņas, balerīnu čībiņas – kā mīļas un maigas karaliskās lellītes.

Roķīgais supervaronis

Aksels Diamels, dziedātājas Fērdžijas un aktiera Džošua Diamela dēls.

Bomber jakas, kamuflāžas raksti, plēstas džinsu bikses, baikeru jakas un lakatiņi ap kaklu ir četrus gadus vecā Aksela Diamela garderobes pamata izstrādājumi. Zīmoli – Gucci, Converse, Levi’s un Kanje Vesta Yeezy. “Es viņu ģērbju kā puiku, bet mamma kā čali no puišu rokmūzikas grupas. Bet pats viņš parasti izvēlas supervaroņu kostīmus un vēlas, lai tādos ģērbjos arī es,” ielu modes stila ikonas garderobes autoru noslēpumus atklāj tēvs.

Mini modele

Joni Džeimsa Konrana, modeles Koko Rošas un mākslinieka Džeimsa Konrana meita.

Kopš Joni astoņu mēnešu vecumā tika pirmo reizi paņemta līdzi uz māmiņas darba vietu – modes nedēļu, supermazulīte ir kļuvusi par supermodeles labāko aksesuāru.

Tagad viņai ir savs vecāku pārvaldīts Instagram konts ar 59 tūkstošiem sekotāju un darba pienākums būt par zīmola Monpont modeli. “Visi jautā, kas šajā modes sezonā aktuāls, bet mans skatu punkts ir mainījies. Esmu pamanījusi tikai to, kas ir mugurā Nortai Vestai,” smejas māmiņa – stilīgā bērneļa pucētāja.

