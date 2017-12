Tavs horoskops šodienai. Otrdiena, 12. decembris

AUNS

Šajā dilstoša Mēness laikā neslēdz nekādus līgumus, kas saistīti ar tavu finansiālo situāciju. Tas attiecas gan uz darbiem, gan, piemēram, laulības līgumu. Enerģijas pieplūdumu liec lietā sev vēlamā emocionālā komforta gūšanai.

VĒRSIS

Var mākt raizes un bēdas - turklāt ne par kaut ko konkrētu, bet vienkārši par dzīves sūrmi. Lai likvidētu nostaļģisko noskaņojumu un neauglīgas pārdomas par skarbo eksistenci, pievakarē sarīko sev svētkus, atļaujoties to, ko varbūt līdz šim esi sev liegusi.

DVĪŅI

Daudz kas no iepriekš it kā strikti saplānotā var aiziet galīgi šķērsām. Tev jāspēj reaģēt adekvāti un zibenīgi pieņemt izšķirošus lēmumus. Vai domā un jūti pareizi - to šodien priekšā teiks tieši intuīcija, nevis sausi matemātiska situācijas kalkulēšana.

VĒZIS

Jūtīgie Vēži - nu ko ar jums lai padara? Ja jāraud, tad jāraud. Ja jāsmejas, smejies. Šodien centies tvert visu pēc iespējas vieglāk, jo grūtsirdība var iemest dziļi aizā. Tam labāk pat neļauties. Saņemies!

LAUVA

Kopējā dienas enerģētika - pozitīva, seksuāli lādēta, taču arī "širmi" noraujoša. Jāuzmanās paslīdēt tādos procesos, par ko vari saņemt nosodījumu no citiem. Ja vien neesi drošs, ka rīkojies simtprocentīgi tā, kā vajag...

JAUNAVA

Kaislībām un izvirtībām šodien neļaujies. Gribēsies ļauties savām egoistiskām vēlmēm, iet uz visu banku... Alkas pēc prieka un laimes sajūtas.

SVARI

Dzīvīgums un dzīvesspars, lielas cerības un slepenas vēlmes. Ļoti daudz kas notiks, dažās jomās vari piedzīvot kardinālas pārmaiņas un virzienu maiņas.

SKORPIONS

Varbūt pielieto raksturu un ievēro mēra sajūtu it visā, tostarp atturies no attiecību skaidrošanas, - aizies augstos toņos. Darbā ražīgāka pēcpusdiena nekā rīta cēliens. To drīksti pat nosnauduļot, neviens nemanīs.

STRĒLNIEKS

Uzmanīgi ieklausies cilvēkos, īpaši tuvākajos. Ja tev tiek pārmests, tas nav tāpat vien. Lai nebūtu jāaizraujas ar to, kas sāpina sirdi, ierocies darbos un strādā par diviem. Tā varēsi nedomāt par sirdslietām.

MEŽĀZIS

Izcila diena, lai uzrīkotu kādu ballīti! Neskatoties uz faktu, ka ir otrdiena, tieši komunikācija ar citiem cilvēkiem sniegs milzīgu baudījumu, un sarunās var dzimt arī lieli nākotnes plāni, kas atnesīs finansiālu ieguvumu.

ŪDENSVĪRS

Šodien neformālām ballītēm skan lielais "jā"! Tieši šodien var pavērties iespēja satikt savas dzīves lielo aizraušanos - nevis kārtējo, bet tādu... īsto. Jau dienas pirmajā pusē rūpīgi padomā par to, kā sevi pasniedz, kā izskaties.

ZIVIS

Būtiski atcerēties par solījumiem, ko devi pagājušajā mēnesī. Tagad tos jāizpilda, pretējā gadījumā nevarēsi/negribēsies to darīt vēl vismaz mēnesi.