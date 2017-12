Jau 31 cilvēks pieteicies strādāt ar bērniem aprūpes namos (un darīt to bez maksas)

Rozentāle informēja, ka nākamnedēļ, 16.decembrī, plkst.10 Rīgas Lutera draudzes centrā, Torņakalna ielā 5, Rīgā, notiks brīvprātīgo informatīvais seminārs "Brīvprātīgais darbs valsts bērnu aprūpes iestādēs".

Kā pauda Rozentāle, tiem, kuri jau pieteikušies brīvprātīgajam darbam valsts bērnu aprūpes iestādēs, seminārs palīdzēs rast dziļāku izpratni, bet tiem, kuri vēl domā - pieņemt pareizo lēmumu. "Seminārā uzzināsiet par prasībām brīvprātīgā darba veicējiem un pieteikšanās kārtību, brīvprātīgā darba iespējām un brīvprātīgo darbinieku lomu bērnu aprūpes iestādēs, kā arī saņemsiet atbildes uz jūs interesējošiem jautājumiem," norādīja Rozentāle.

Kā ziņots, LM aicina iedzīvotājus kļūt par brīvprātīgo darbinieku valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) filiālēs, kurās uzturas bērni. Trešdien, 6.decembrī, LM bija saņēmusi 20 pieteikumus.

Ministrijas pārstāvis Egils Zariņš informēja, ka par brīvprātīgo var kļūt jebkura pilngadīga persona, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās piederības. Katram, kas to vēlas, ir iespēja kļūt par brīvprātīgo darbinieku centrā, ziedojot tam pāris stundas dienā, nedēļā vai mēnesī atkarībā no vēlmēm un iespējām.

LM norāda, ka Latvijā ir sešas VSAC filiāles, kurās brīvprātīgie darbinieki var palīdzēt bērnu audzināšanā un aprūpēšanā - VSAC "Rīga" filiāle "Rīga", kas atrodas Kapseļu ielā 31/18, Rīgā, filiāle "Pļavnieki", kas atrodas Zebiekstes ielā 3, Rīgā, filiāle "Teika", kas atrodas Stāmerienas 4, Rīgā, filiāle "Baldone", kas atrodas Mežvidu ielā 17, Baldone, Baldones novadā. Tāpat brīvprātīgie var palīdzēt VSAC "Latgale" filiālē "Kalkūni", kas atrodas Komunālā iela 104, Kalkūnos, Daugavpils novadā un centra "Kurzeme" filiālē "Liepāja", kas atrodas Apšu ielā 3, Liepājā.

Kā skaidro Zariņš, šīs filiāles ar prieku sagaidītu un uzņemtu trīs vai četrus brīvprātīgos dienā, kuri līdz trim stundām varētu palīdzēt piepildīt bērnu ikdienu ar uzmanību un rūpēm - auklēt, pabarot, spēlēties, lasīt, dziedāt, organizēt radošās un spēļu nodarbības, ritmikas nodarbības, pastaigāties un darīt citas lietas, kas tik ļoti svarīgas labai bērnībai. Konkrētais uzdevums tiktu precizēts filiālē atbilstoši nepieciešamībai un situācijai konkrētajā dienā.

Lai kļūtu par brīvprātīgo darbinieku jāiepazīstas ar informāciju par VSAC filiālēm un to atrašanās vietu, kā arī informāciju par katras konkrētās filiāles vajadzībām pēc brīvprātīgo darbinieku atbalsta bērnu aprūpes procesa nodrošināšanā, jāizvēlas konkrētā VSAC filiāle, kurā vēlaties veikt brīvprātīgo darbu, jāaizpilda pieteikums brīvprātīgajam darbam, tostarp norādot izvēlēto VSAC filiāli un jānogādā pieteikums LM, Skolas ielā 28, Rīgā ar norādi "Brīvprātīgā darba pieteikums" nododot apsargam vai tuvākajā/ērtāk sasniedzamajā VSAC filiālē. Tiklīdz VSAC būs izvērtējusi pieteikumu un personas datu pārbaude apliecinās, ka nepastāv šķēršļi brīvprātīgā darba veikšanai, VSAC tiks noslēgts līgums par brīvprātīgā darba veikšanu konkrētā filiālē.

VSAC brīvprātīgajam piedāvās nodarbošanos atbilstoši interesēm un iespējām, atbalstu, profesionāļu vadītu apmācību un supervīziju, kopīgus pasākumus, kā arī kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar brīvprātīgā darba veikšanu.