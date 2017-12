Zīdaiņa "pūriņš" ir viena no Somijas valsts labklājības programmas sastāvdaļām, ko īsteno Somijas Sociālās apdrošināšanas aģentūra. Zīdaiņa "pūriņā" ietilpst bērnu mantas, kas būs īpaši noderīgas mazuļa pirmajā dzīves gadā - ziemas un vasaras drēbītes, tajā skaitā siltais kombinezons un ratos ievietojamais guļammaiss, grāmatiņa vai rotaļlieta, kā arī higiēnas piederumi mammai un mazulim. Savukārt kasti, kurā ir ievietots zīdaiņa "pūriņš", varēs izmantot arī kā mazuļa pirmo gultiņu, skaidroja vēstniecībā.

"Pūriņu" saņēma piecas ģimenes no Rīgas, viena no Ogres un viena no Langstiņiem. "Šī ir ļoti jauka iniciatīva, īpaši tiem, kuri kļūst par vecākiem pirmo reizi, jo tad ir daudz nezināmā un ir patīkami saņemt jau speciālistu sagatavotas jaundzimušajam nepieciešamās lietas. Domāju, ka no Somijas varam daudz ko mācīties un arī Latvijā būtu ļoti vērtīgi ko līdzīgu ieviest," sacīja viena no zīdaiņu "pūriņa" saņēmējām.

"Katrs ir pelnījis vienlīdzīgu dzīves sākumu. Tā ir galvenā Somijas zīdaiņu "pūriņa" ideja. Lai saņemtu "pūriņu", Somijas māmiņām līdz 4.grūtniecības mēnesim ir jāstājas ārsta uzskaitē," pastāstīja Somijas vēstniecības vēstnieka vietniece Anna-Mari Hemeleinena.

"No šodien pieņemtajām izvēlēm būs atkarīga ne vien mūsu, bet arī mūsu bērnu nākotne, tādēļ priecājos, ka kopā ar Somijas vēstniecību varam īstenot šo iniciatīvu un dāvināt septiņiem Somijas Neatkarības dienas rītā dzimušajiem bērniem zīdaiņa "pūriņus" un sniegt atbalstu viņu vecākiem, kas jau ir pieņēmuši vienu no atbildīgākajām izvēlēm savā dzīvē," teica "Neste Latvija" valdes priekšsēdētājs Artu Airiainens, novēlot vecākiem nezūdošu enerģiju un prieku, audzinot nākamo paaudzi.

Vēstniecībā skaidroja, ka Somijā ik gadu aptuveni 40 000 zīdaiņu pūriņi nonāk pie jaunajām ģimenēm. Somijas jaunās māmiņas var izvēlēties zīdaiņa pūriņa vietā saņemt naudas pabalstu, tomēr vairāk nekā 90% no visām māmiņām savam pirmdzimtajam mazulim izvēlas zīdaiņa pūriņu.

Maternitātes pabalsta shēma Somijā tika izstrādāta 1937.gadā un ieviesta dzīvē 1938.gadā. Šī programma tika ieviesta, lai samazinātu zīdaiņu mirstību un zemo dzimstību. Pirmās pūriņa saņēmējas 1938.gadā bija maznodrošinātās māmiņas - apmēram divas trešdaļas no visām jaunajām māmiņām. Kopš 1949.gada jau praktiski katra māmiņa Somijā ir saņēmusi zīdaiņa pūriņu. Savukārt kopš 1990.gada arī adopcijas ģimenēm ir tiesības saņemt zīdaiņa pūriņu.

Pūriņi dāvināti kopā ar Somijas uzņēmu "Neste" un "Nordic Birth Basket".