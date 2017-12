Amerikas klīniskās onkoloģijas biedrība nesen izplatījusi ziņojumu, ka alkohola lietošana "neapšaubāmi palielina" risku saslimt ar vēzi.

Ar šo ziņu mediķi vēlas vēlreiz atgādināt cilvēkiem, ka alkohols un vēzis ir tiešā veidā saistīti, ziņo livescience.com.

"Cilvēki bieži vien nesaista, alus, vīna vai stipro dzērienu lietošanu ar palielinātu risku saslimt ar vēzi," skaidro biedrības prezidents Dr. Brūss Džonsons.

Nesen šī biedrība veikusi pētījumu, kurā secināts, ka 70% amerikāņu par to patiesībā neko nezina. Pēc zinātnieku domām, ar alkoholu katru gadu tiešā veidā saistīti 5% jauno vēža gadījumu un 6% nāvju, kuru cēlonis bijis vēzis.

Pēc Pasaules vēža pētniecības fonda un Amerijas vēža pētniecības institūta datiem, ir savākts pietiekami daudz drošu pierādījumu, ka alkohola lietošana var kļūt par iemeslu 7 vēža veidiem.

Tie ir: krūts, zarnu, kuņģa, barības vada, aknu, mutes gļotādas, kakla un balsenes vēzis.

Katru dienu izdzerot vienu glāzi alkohola, risks saslimt ar krūts vēzi palielinās par 5%, ar mutes gļotādas vēzi - par 17%, barības vada vēzi - par 30%. Un šo apliecina jau 2013. gadā veikts pētījums.

Pēc zinātnieku teiktā, alkohols ir bīstams pat tad, ja to lieto samērīgās devās. Taču, ja alkoholu lieto lielos apmēros, piemēram, ja dienā izdzer vairāk nekā 4 glāzes vai glāzītes (atkarībā no alkohola stipruma), risks saslimt ar mutes gļotādas vai kakla vēzi, tāpat arī ar barības vada vēzi, palielinās pat 5 reizes, savukārt risks saslimt ar aknu vēzi palielinās 2 reizes.

"Taču labā ziņa ir tā, ka ir veids, kā vēža risku samazināt. Tieši tāpat kā cilvēki sargā sevi no bīstamajiem UV stariem (kuri izraisa ādas vēzi), lietojot aizsargājošus krēmus, - tieši tāpat no vēža, kuru izraisa alkohols, var izsargāties, pilnībā no alkohola atsakoties," saka Viskonsīnas universitātes zinātniece Dr. Noelle Lokonte.