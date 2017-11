Četrdesmitgadnieces dzīve bez vīra, bērniem un oficiāla laulības statusa - kāda tā ir? (Foto: Pexels.com)

Sešas sievietes atklāti par to, kā ir būt vienai. Ruta: “Es cerēju, ka 40 gados nebūšu gražīga vientuļa kundzīte"

Milzu ažiotāžu izdevies radīt rakstniecei Rebekai Treisterei (Rebecca Traister), kura savā jaunākajā grāmatā “All the Single Ladies: Unmarried Women and the Rise of an Independent Nation” atklāj iemeslus, kuru dēļ sievietes biežāk nekā jebkad agrāk izvēlas būt vienas.