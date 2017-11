Tomēr naudas daudzums mūsu makā vai kontā ir atkarīgs no dažādiem faktoriem: fiziskās un enerģētiskās veselības, mentālās un kauzālās tīrības, labklājības tās visplašākajā nozīmē un konkrētu parametru ievērošanas.

“Laika gaitā naudai izveidojies viens no lielākajiem un spēcīgākajiem egregoriem, ko var skaidrot kā kolektīvas domas energoinformatīvo apkopojumu. Kā jebkuram egregoram, tam ir savs saprāts, lai arī elementārs, savi likumi, kaprīzes un draudzības noteikumi,” skaidro Pēteris Lejiņš-Daugavietis. Viņš uzskaita noteikumus, kas jāievēro, lai ar naudu sadraudzētos un šo draudzību spēcinātu.

Naudas draudzības noteikumi

1. Jābūt enerģētiski spēcīgam – tas principā ir viens no noteicošajiem faktoriem. Darbojas princips – tāds tādu pievelk. Tikai liela enerģija var pievilkt lielas naudas enerģiju. Alkoholisms, narkomānija, mazkustība, arī slimības (ja nauda vēl nav nopelnīta) nekad nebūs draugos ar naudu. Pastāv tāda kā netaisnība, ka, pat neko nedarot, nauda ieripo kāda makā, turklāt regulāri un daudz. Tas tāpēc, ka šādi cilvēki ir tā saucamie egregoriālie līderi. Slavenības, šovu zvaigznes, politiķi, uzņēmumu direktori – lielu kolektīvu (egregoru) līderi. Šo cilvēku augsto individuālās enerģijas līmeni nodrošina viņu atbalstītāji, fani, padotie un citi, kas par viņiem domā. Arī ienaidnieki. Tā ir viena no kolektīvās domas izpausmēm, darbības principiem.



2. Jābūt enerģētiski tīram. Šajā gadījumā runa vairāk ir par citu cilvēku neapzinātas un apzinātas darbības sekām uz cilvēku, tomēr enerģētiskā tīrība jāsaglabā. Tīram jābūt gan enerģētiskajam ķermenim, gan čakru sistēmai. Mūsdienās ir viegli noskaidrot, kādas ir enerģētiskās higiēnas metodes un kā šīs tehnikas pielietot. Ja cilvēks pats to nespēj, jāuzmeklē speciālists, kas palīdzēs.



3. Jābūt mentāli tīram. Nekad nedomājiet negatīvi. Iedomājoties ko sliktu, sakiet: “Atceļu!” Plānojot savus mērķus un tēriņus, nelietojiet priedēkli ne. Neskaitiet cita naudu, jo tad būs arvien mazāk iespēju to skaitīt sava makā. (Te vērojams pat pretējs efekts – skauģi, paši to neapzinoties, vairo apskaustā cilvēka bagātību.) Ja esat iegādājušies ko vērtīgu vai guvuši panākumus, atzīmējiet šo notikumu – nopērciet sev kādu kārumu, ko ikdienā neatļaujaties, jaunas kurpes. Jūsu zemapziņa to novērtēs un centīsies atkal saņemt prēmiju.

4. Par naudu jādomā kā par enerģijas plūsmu, kas nodrošina konkrētu nākotnes mērķu sasniegšanu. Bet pati nauda nedrīkst būt mērķis, kura galarezultāts ir noteikta summa bankā vai zeķē. Bagāti, veiksmīgi cilvēki naudu uzskata par enerģijas upi, bet atsevišķus mērķus, biznesa projektus – par apūdeņošanas kanāliem.

5. Jāstrādā ar saviem uzskatiem. Cilvēks, kas domā, ka visi bagātnieki ir krāpnieki; lielu naudu godīgi nopelnīt nav iespējams; man nav lemts būt bagātam; lielu naudu nopelnīt var, tikai ļoti smagi strādājot; dzīve ir grūta; katram savs krusts jānes un tādā garā, nekad pie lielas naudas un labklājības netiks. Svarīgi piebilst – diemžēl, bet mēs neapzināmies visas savas reālās iespējas, kas varētu nodrošināt naudas iegūšanu, jo tās var slēpties mūsu zemapziņā vai pat DNS līmenī. Šādā gadījumā var palīdzēt tikai Teta dziedniecība, ļoti labs psihoterapeits vai maģiskas procedūras.”

Praktiskā maģija

* Lai noskaidrotu, vai cilvēks ir draugos ar naudu, cik lielā mērā viņš, viņa iekšējā pasaule ir gatava saņemt naudu un vai cilvēks ir reāli gatavs pelnīt, dziednieks iesaka izpildīt kādu neparastu uzdevumu.

* Iedomājieties, ka esat savās mājās, sēžat iemīļotajā vietā.

* Iedomājieties, ka esat iegrimuši savās domās, apcerēs. Jūsos valda miers.

* Iedomājieties, ka pēkšņi atskan negaidīts zvans pie durvīm.

* Iedomājieties, ka jūs pieceļaties no savas iemīļotās vietas un ejat atvērt durvis.

* Iedomājieties, ka, atverot durvis, jūs ieraugāt, ka ciemos atnākusi... Nauda.

* Iztēlē jūsu priekšā parādās vai nu cilvēciska būtne, vai staigājošs naudas žūksnis – jebkas, kas jūsu zemapziņā asociējas ar jēdzienu nauda.

* Piefiksējiet savas pirmās izjūtas, pirmo reakciju, kāda būs brīdī, kad ieraudzīsiet Naudu. Tas var būt prieks par sengaidītu ciemiņa, izbrīns, bailes, nepatika utt. Objektīvi novērtējiet, tieši kādas sajūtas, asociācijas rada šī pēkšņā ciemiņa ierašanās.

* Ielūdziet Naudu pie sevis mājās, dzīvoklī. Vērojiet, kā Nauda ienāk – tā ne visai grib nākt iekšā vai ienāk ar lielāko prieku; ir kautrīga, priecīga utt.

* Aiciniet Naudu pie sevis istabā, sāciet ar to runāt par jebkādu tēmu, bet labāk par savām iecerēm tuvākajā nākotnē kaut ko iegādāties.

* Piefiksējiet Naudas reakciju uz jūsu iecerēm – Nauda tās atbalsta, izrāda par tām interesi vai runā par tām izvairīgi.

Nedaudz parunājuši, iedomājieties, ka Nauda grasās iet prom.

Pavadiet Naudu līdz durvīm un piefiksējiet, kā tā no jums atvadās un kādas šajā brīdī ir jūsu izjūtas. Vai ir sajūta, ka Nauda atgriezīsies, vai arī tā ļoti steidzas iziet pa durvīm. Ļaujiet vaļu domu darbībai.

“Veicot uzdevumu, maksimāli jākoncentrējas un jābūt maksimāli objektīviem pret sajūtām, kādas jums būs, Naudu sagaidot, ieaicinot istabā, runājot ar to par saviem plāniem un pavadot. Mans ieteikums – būt ļoti objektīviem un nopietnam pret uzdevuma gaitu un rezultātiem. Izlikties, ka Naudas reakcija ir labāka, nekā tā ir reāli, nav nozīmes,” brīdina Pēteris.

Kāds ir šī uzdevuma mērķis? Atklāt, kādas ir cilvēka attiecības ar naudu. Piemēram, ja, ieraugot Naudu uz sliekšņa un atvadoties no tās, ir priecīgas, pozitīvas sajūtas (objektīvas, fiziskas sajūtas ķermenī) – it kā būtu sagaidīts un tad aizgājis draugs, kas noteikti atgriezīsies –, tad jums ar Naudu, tās enerģētisko komponenti, viss ir kārtībā. Atliek tikai pelnīt un strādāt. Ja sarunas laikā Nauda atbalsta jūsu plānus un ieceres, tad arī ar šīm iecerēm un plāniem viss ir kārtībā – jūs tos realizēsiet un īstenosiet.

Ja, ieraugot Naudu uz sliekšņa, cilvēks ir izbrīnīts par negaidīto ciemiņu, jūtas apjucis vai pat izjūt nepatiku vai neticību – kā tas var būt! –, tad viņam zemapziņas līmenī attiecības ar naudu nav tās labākās un ar sevi ir jāstrādā.

Ne par ko labu neliecina arī tas, ja, pavadot Naudu, ir atvieglojuma sajūta – it kā būtu aizgājis nelūgts viesis – vai šķiet, ka Nauda vairs neatgriezīsies vai atgriezīsies, kad pūcei aste ziedēs. Tad, lai tiešām neknapinātos, ar sevi jāstrādā ļoti nopietni. Ja sarunā ar Naudu par nākotnes iecerēm rodas priekšstats, ka nekas nesanāks, ka Nauda jūsu plānus neatbalsta, ka viss ir rotaļa, tad jāpārskata ieceru un plānu reālā situācija un jākoriģē mērķu sasniegšanas plāns.

Pastāv arī iespēja, ka ieceru realizēšana nesniegs gaidīto prieku. “Šādā veidā var noteikt savu attiecību līmeni arī ar mīlestību, paštēlu un citām būtiskām dzīves sastāvdaļām, kuras, bez šaubām, arī nosaka naudas esamību mūsu dzīvē,” piebilst Pēteris un visiem novēl, lai Nauda viņu mājās vienmēr būtu mīļi gaidīts, patstāvīgs un saprotošs ciemiņš.