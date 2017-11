Tavs horoskops šodienai. Svētdiena, 19. novembris

AUNS

Elastīga, radoša attieksme lietišķu jautājumu risināšanā noderēs vairāk nekā dzelžaina priekšrakstu ievērošana. Neapgrūtini sevi un citus ar nevajadzīgām prasībām.

VĒRSIS

Šaubu un neziņas brīžos vērtīgas idejas var pasviest radi, kaimiņi vai uz ielas nejauši satikti paziņas. Esi elastīgs domāšanā, tad būs vieglāk pieņemt citu viedokli un idejas. Svētku dienās neesi izklaidīgs iepērkoties un pie auto stūres.

DVĪŅI

Savus nolūkus neslēp un aizmuguriski nevienu neaprunā. Jo godīgāka un atklātāka būs tava rīcība, jo lielākas būs iespējas saņemt nepieciešamo informāciju un izprast lietu patieso būtību.

VĒZIS

Vēlāk ar to, ka zini to, ko nezina pārējie, vari justies pārāks un iegūt zināmu varu pār citiem, taču neizmanto to savtīgos nolūkos. No tā var ciest tava reputācija.

LAUVA

Pret apstākļu radītām grūtībām izturies kā pret pārbaudījumu, kas palīdz novērtēt savu iespēju robežas. Laba saprašanās veidosies ar draugiem. Brīžos, kad cīņasspars apsīks, viņi tevi uzmundrinās un neļaus padoties.

JAUNAVA

Kad pārlieku aizrausies un iedomāsies, ka tu visu vari, viņi tevi piebremzēs. Svētku brīvdienās rīkojies skaidri un noteikti. Vairāk paļaujies uz sevi nekā citiem.

SVARI

Lielas kompānijas tuvākajās dienās neizvēlies – jo intīmāka būs gaisotne, jo vieglāk būs vienam otru sadzirdēt un rast savstarpēju sapratni. Labākās idejas radīsies tad, kad būsi palicis viens.

SKORPIONS

Šodienu nepārvērt vienkāršā, dīkā atpūtā, pavadi saturīgi un pilnvērtīgi. Esi radošs. Lielāku uzmanību velti sabiedriskām aktivitātēm un pasākumiem, kur iespējams satikties ar domubiedriem, pārrunāt aktualitātes un uzzināt ko jaunu.

STRĒLNIEKS

Pārlieku nekritizē piedāvātās iespējas. Neesi paviršs, pirms atsakies no kaut kā, izvērtē iespējamos ieguvumus un zaudējumus. Ja ne viss piedāvājums, tad daļa no tā var izrādīties visai noderīga.

MEŽĀZIS

Lai arī saspīlējums attiecībās atslābs, tas nenozīmē, ka vari atļauties zaudēt modrību. Zini, ka viss, kas palika neatrisināts, var atgriezties pēc kāda laiciņa. Galvenais, pieskati pats sevi – neļaujies negatīvām emocijām un pesimismam.

ŪDENSVĪRS

Uzturi labas attiecības ar cilvēkiem, kuru palīdzība var noderēt, īstenojot tālejošus plānus. Izmēģini dažādas aktivitātes, nekoncentrējies uz kaut ko vienu un pārāk ierastu.

ZIVIS

Lai tevi nosauktu par labu sarunu biedru, nevajag pašam izteikties ne vārda. Ar iejūtību un spēju uzklausīt viegli iekarosi apkārtējo simpātijas un apbrīnu.