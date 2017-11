Kādam cilvēkam pieejamās naudas daudzums ir tiešāk saistīts ar ieguldīto personīgo enerģiju, kādam citam šī saikne nav tik cieša. Naudai ir spēcīga simboliska nozīme cilvēku prātos, bet šie simboli visiem nav identiski. Līdz ar to jautājums par kāri iztērēt visu naudu dažādiem cilvēkiem var būt saistīts ar galēji atšķirīgiem iemesliem. Tātad nav arī viena universāla padoma, ja tiek uzdots šāds jautājums.

Piedāvāju trīs domu pavedienus, kas varētu palīdzēt tikt skaidrībā par savām attiecībām ar naudu.

1. Par kāres apvaldīšanu. No psihiatrijas skatpunkta varētu aizdomāties par dziņu kontroles traucējumiem. Cilvēkiem ir dziņas. Ja ir problēmas ar to kontroli, nereti tas atspoguļojas ne tikai vienā dzīves jomā.

Spilgtākie piemēri, ko cilvēki paši pamana, ir saistīti ar ēšanas paradumiem, seksuālām deviācijām (novirzēm, kas nav patoloģiskas) u. c. Dziņu kontroles traucējumus ir vērtīgi risināt pēc būtības, nevis koncentrēt enerģiju pamīšus uz konkrētajā brīdī aktuālāko virzienu. Ja ir motivācija strādāt ar šo problēmu, īstais palīgs būtu psihoterapeits un ilgstošā laika periodā.

2. Par vārdu savienojumu “iztērēt visu”. Tas ir destruktīvs apzīmējums. Atkarībā no naudas avota, cilvēka emocionālā brieduma un inteliģences pakāpes, kā arī esošā dzīves perioda ārējo apstākļu spiediena intensitātes, var spriest par to, cik daudz izvēlētais vārdu savienojums ir saistāms ar cilvēka pamatpārliecībām. Jo šī saikne ir ciešāka, jo līdz reālam risinājuma variantam ejams tālāks ceļš. To saprast un risināt palīdzēs psihoterapeits.

3. Par pašu vārdu “nauda”. Vai to uztver tikai kā apmaiņas līdzekli vai tomēr glorificē? Vai daudz naudas tērē lietām, kas ir nepieciešamas, un kā šī nepieciešamība tiek noteikta? Cik labi tev ir izdevies apzināties savu vērtību, izmantojot citas mērauklas (attiecības, garīgumu, ģimeniskumu u. c.) un cik patiess esi attiecībā pret tām dažādās dzīves situācijās un dažādos ļaudīs?

Nauda ir spēcīgs simbols sabiedrībā, un, pavirši pieejot tā nozīmei savā mainīgajā dzīves gaitā, var neizdoties tikt skaidrībā.

Tāpat kā daudzi it kā vienkārši un ikdienišķi jautājumi, arī šis stāsta par tevi apkārtējiem un atstāj tevī kaut ko vairāk nekā tukša skaņa, kas aizplūst Visumā.