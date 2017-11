63% aptaujāto sieviešu atzīst, ka sarakstes laikā no vīriešiem ir saņēmušas viņu dzimumlocekļu fotogrāfijas, tikmēr 75% vīriešu atbild, ka nekad šādas bildes nav sūtījuši. Jautājumā par vīriešu motivāciju, sūtot kailfoto, sievietes domā, ka tas atklāj vīriešu seklumu (27%), gandrīz tikpat to uzskata par slimīgu seksualitāti (26%), savukārt 43% vīriešu, kas atzinušies bilžu sūtīšanā, atklāj, ka ar to cerējuši pievilināt sievietes uzmanību. Vismaz vienā jautājumā sievietes un vīrieši ir vienisprātis - 73% sieviešu un 63% vīriešu ir pārliecināti, ka virtuāli sūtīt savu dzimumlocekļu fotogrāfijas nav normāli.



Iepazīšanās portāla Flirts.lv pārstāvis Kaspars Antess atzīst, ka intīma rakstura fotogrāfiju sūtīšana ir ļoti izplatīta aktivitāte iepazīšanās portālos. “Šādu fotogrāfiju cenzēšana ir viens no laika ietilpīgākajiem portāla administratoru darba pienākumiem. Izskatot sieviešu sūdzības portālos, bieži vien gan atklājas, ka viņas pašas ir provocējušas vīriešus uz šo bilžu sūtīšanu. Par ko vispār liecina dalīšanās ar savu dzimumlocekļu fotogrāfijām? Lielākoties par nabadzīgu un problemātisku seksuālo dzīvi, kā arī par nespēju atšķirt iepazīšanās portālu no seksa portāla,” secina Antess.



Aptauja ir veikta šā gada novembrī. Tajā piedalījās 1270 sieviešu un vīriešu, kas ir reģistrējušies vismaz vienā iepazīšanās portālā.

