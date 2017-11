Tavs horoskops šodienai. Ceturtdiena, 16. novembris

AUNS

Esi uzmanīgs gan darbā, gan mājās. Mazas dzēlīgas apkārtējo piezīmes var kļūt par iemeslu nopietnām nesaskaņām. Ja pats neradīsi kritiskas situācijas, iespēju paklupt būs mazāk.

VĒRSIS

Liela nozīme izrādīsies draudzībai. Ja kāds tevi spēs atturēt no neapdomīgas rīcības, tad tie būs draugi. Ja esi nolēmis pielikt punktu kādam darbam, rīkojies secīgi, neimprovizē.

DVĪŅI

Negaidi, ka tiks slavēta tava apņēmīgā rīcība, apkārtējie to uztvers kā pašu par sevi saprotamu. Apsver domu par iesaistīšanos biznesā, ievāc informāciju, izvirzi nopietnus nākotnes plānus.

VĒZIS

Kādas idejas īstenošana var prasīt no tevis daudz laika un spēka. Taču grūtības tevi nebiedē – tavu rīcību vada sacensību gars un apņēmība nepadoties. Lai izvairītos no nepatikšanām, esi godīgs un taisnīgs it visā, ko dari.

LAUVA

Stingri ievēro plānotu darbu kārtību un atceries, ka likuma burtam ir spēks. Šīs nedēļas pēdējās dienas nav piemērotas finansiālu jautājumu risināšanai. Biznesu atstāj partneru ziņā, viņi būs veiksmīgāki.

JAUNAVA

Ja kaut kas tev nav pa prātam, atklāti izrunājies. Veiksies mājā un ģimenē. Vienīgi nekļūsti pārlieku uzstājīgs attiecībās ar atvasēm, tas var radīt konfliktus.

SVARI

Nesabiezini krāsas, sīkas nepatikšanas neuztver kā problēmu. Neliels stress palīdzēs mobilizēties, būs vieglāk izšķirties par konkrētu rīcību. Tieši ekstrēmos brīžos vislabāk atklāsies tavs potenciāls.

SKORPIONS

Nepārspīlē, sarežģījumu pārvarēšana varbūt arī ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Tev veiksies, ja atradīsi laiku arī miegam un atpūtai.

STRĒLNIEKS

Kāda mirkļa aizraušanās prasīs vairāk līdzekļu, nekā varēji iedomāties. Neparedzētie izdevumi tomēr nespēs piespiest tevi atteikties no tā, kas sirdij tuvs, tāpēc nekas cits neatliks, kā meklēt kompromisu.

MEŽĀZIS

Pateicoties gudri saplānotai rīcībai vai veiksmīgam darījumam, finansiālā situācija uzlabosies.Parūpējies, lai tavs izteiksmes veids nebūtu pārāk tiešs un ass, tas var nelabvēlīgi ietekmēt attiecības ar tuviniekiem.

ŪDENSVĪRS

Jaunus darījumus nesāc, labāk pabeidz jau sāktos. Lielāku uzmanību pievērs radošām aktivitātēm. Neslēp degsmi, esi kaislīgs, dedzīgs, tiecies pēc jauniem iekarojumiem mīlas jomā.

ZIVIS

Šī diena, kaut arī saspringta, tomēr var būt itin veiksmīga. Daudz pūļu būs jāpieliek, lai iekustinātu praktiskus jautājumus. Cik vien iespējams, rīkojies ar vēsu aprēķinu, tad panākumi nekur nepaliks.