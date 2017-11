Tavs horoskops šodienai. Svētdiena, 12. novembris

AUNS

Enerģija ātri izsīks, bet atgriezīsies lēnām, tāpēc neuzsāc neko, kas prasa ilgstošu piepūli un pacietību. Tas nenozīmē, ka šodien vari slinkot – vienkārši piedomā pie pareiza spēku sadalījuma. Mācies saprast, kad labāk runāt, kad – paklusēt.

VĒRSIS

Ja gribi saglabāt optimismu, nodarbojies ar interesantām un sirdij tīkamām lietām – tas palīdzēs izvairīties no grūtsirdības, zaudētām cerībām un jaunas dzīves jēgas meklējumiem.

DVĪŅI

Šodien centies nepiesaistīt sev lieku uzmanību. Esi diskrēts, klausies un vēro, taču domas paturi pie sevis. Uzzinot to, ko tev nevajadzētu zināt un kas rada satraukumu, savaldi emocijas. Karstgalvība šodien nebūs labākais padomdevējs.

VĒZIS

Kaislībām vaļu neļauj, tavi morāles principi citiem var šķist nepieņemami. Saglabāt kontroli pār sevi un situāciju būs vieglāk, ja nedzīvosi ilūzijās, bet stāvēsi stingri uz zemes un it visā ievērosi mērenību.

LAUVA

Šī nav diena, kad zvaigznes tev ieteiktu kāpt uz skatuves un būt uzmanības centrā. Mazliet diskrētuma šodien būs īsti vietā. Spēku smelies garīgās aktivitātēs, klausies mūziku, baudi mākslu un radošu cilvēku kompāniju.

JAUNAVA

Ja vien iespējams, atturies no tāliem braucieniem, jo to laikā var rasties dažādas organizatoriskas un tehniskas ķibeles. Darot praktiskus darbus, esi precīzs un akurāts, neļauj sevi steidzināt.

SVARI

Brīvajā laikā labi atpūties, jo darbs nākamnedēļ prasīs lielu pašatdevi. Pēc iespējas vairāk esi kopā ar mīļoto cilvēku, dalies svarīgākajā, apspriediet nākotnes plānus.

SKORPIONS

Esi kritisks, pret glaimotāju centieniem iegūt tavu labvēlību izturies rezervēti, taču no skarbiem izteikumiem atturies. Iesāktos darbus pabeidz, neatstāj neko pusdarītu. Labs palīgs būs tuvinieki – viņi iedrošinās, atbalstīs morāli un garīgi.

STRĒLNIEKS

Sadzīvē var veidoties neliels sajukums, ko nespēsi nedz paciest, nedz arī tik drīz novērst. Labāk neļauj vaļu dusmām, jo sliktā noskaņojumā neko neatrisināsi. Kad oma būs laba, tad arī darbi veiksies un cilvēki būs saprotoši. Kāds izrādīs simpātijas, cits iedvesmos un uzmundrinās.

MEŽĀZIS

Lai nerastos muļķīgi pārpratumi, nesoli līdzcilvēkiem to, ko nespēj izpildīt. Izvairies no trokšņainām kompānijām un uzdzīves. Ja neierobežosi kaprīzās vēlmes, to vien darīsi, kā cīnīsies ar savas neapdomības sekām.

ŪDENSVĪRS

Strīdīgas situācijas būs vieglāk novērst, ja šodien spēsi pasmaidīsi par sevi un neturēt ļaunu prātu uz cilvēkiem, kam pietrūkst smalkjūtības. Esi piesardzīgs un apdomīgs – drosme būs mācēt nogaidīt, nevis sasteigt.

ZIVIS

Pirms nāc klajā ar sensacionālu paziņojumu, apsver visus par un pret. Jo stingrāka būs tava pārliecība par savas rīcības nemaldīgumu, jo grūtāk tevi būs izsist no sliedēm. Nebēdā par kritiku, galvenais, lai tu pats ar sevi esi apmierināts.