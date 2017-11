Tavs horoskops šodienai. Otrdiena, 7. novembris

AUNS

Šodien pastudē juridisko literatūru un apdomā, ko ar to visu vari iesākt. Dzīve ir iespēju pilna, un šī diena ir piemērota kādam jaunam sākumam. Var nākt gaismā ilgi glabāts noslēpums.



VĒRSIS

Skaties to, kas notiek degungalā, nevis kal šķietami daudzsološus projektus. Mīļotā cilvēka radi pabojās nervus. Galvenais – neuztver visu tik personīgi.

DVĪŅI

Ir sācies lēnas transformācijas un pilnīgas pārkārtošanās laiks. Meklē spēcīgas personības, kuras ņems tevi savā paspārnē. Vērts nopietni pārplānot ģimenes budžetu.



VĒZIS

Šī diena būs veiksmīga, ja būsi gatavs sadarboties, piekāpties un iejusties otra ādā. Ja ir neskaidrības, konsultējies ar kolēģiem. Laurus neplūc viens, dalies ar tiem, kas ir to pelnījuši ne mazāk.

LAUVA

Bez tavas prasmes un darba spara nekas nekustēs ne no vietas. Ieslēdz maksimālos tempus un uz priekšu, izturības tev ir gana. Privātajā dzīvē – pārdomu diena.



JAUNAVA

Dari sev uzticēto darbu ar prieku. Smaidi un sasildi apkārtējos ar pozitīvu attieksmi pret notiekošo. Pēcpusdienā un vakarā prāts nesīsies uz izklaidēm.

SVARI

Atsvaidzini atmiņu, pastudē profesionālo literatūru, pārskati darba plānus. Un vislabāk to darīt mājās, mierīgā atmosfērā, pie kūpošas tējas glāzes. Ja ir iespējams, šodien pastrādā no mājām.



SKORPIONS

Šodien vislabāk veiksies tirgotājiem un tiem, kas māk to darīt. Ja tirgosies – nav svarīgi, par ko –, panākumi garantēti. Spēcini organismu ar vitamīniem un sportošanu.

STRĒLNIEKS

Mocīs greizsirdība, un īsti nebūs pārliecības, vai tai ir iemesls. Protams, draugi ir laba lieta, ja vien tie nemet acis uz tavu mīļoto. Sargi savas pozīcijas!



MEŽĀZIS

Ja pašreizējā darbā pazudusi dzirkstelīte, meklē jaunas vietas, kas atraisīs tavus talantus. Tu neesi nekāds plāna galdiņa urbējs. Notici savai labajai zvaigznei, ka visu vari sākt no nulles, no baltas lapas.



ŪDENSVĪRS

Ievāc informāciju, bet tā klusītiņām. Darbā briest pārmaiņas, un ir svarīgi būt par visu lietas kursā. Vakarā lasi dzeju un ļaujies citām baudām

ZIVIS

Neaizraujies ar jaunām idejām un nenoniecini to, kas jau pastāv. Tāpat arī ar cilvēkiem - nepiemirsti tos, kas uzticīgi ir kopā ar tevi jau daudzus gadus. Aizraujoties ar svešiniekiem un garāmgājējiem, nekad neko nevar zināt...