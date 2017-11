"Apprecēties var arī pansionātā, jo jūtas nenoveco," - psihologs par vientulību, kas īpaši sāp vecumdienās

Introvertām personībām, kam ir tieksme uz pašanalīzi un savu izjūtu pētīšanu, atrasties vienatnē bieži šķiet daudz saistošāk nekā pavadīt laiku kopā ar kādu. Līdz ar to introvertais tips ar vienatni sadzīvo labi. Turpretī ekstravertai personībai izturēt vienatni ir daudz sarežģītāk. Tā meklē impulsus no ārpasaules, jo bez tiem nejūt, ka vispār dzīvotu, viņiem ir nepārtraukta nepieciešamība būt attiecībās. Vajag ar kādu runāt, kaut kur piedalīties, viņiem ir grūti izturēt klusumu. Atrodoties mājās vieni, viņi momentāni ieslēdz radio, televizoru, datoru vai pat visu reizē.

Taču gan introvertajiem, gan ekstravertajiem cilvēkiem dzīvē pienāk laiks, kad vairākums atstāj aktīvo dzīvi darba tirgū, kad pamazām šo pasauli pamet viņu draugi un mīļotie, kad stereotipi burtiski spiež pie zemes, jo nu esi “kļuvis vecs un nevienam nevajadzīgs”, kad turpmākā dzīves labsajūta ir vistiešākajā veidā atkarīga no paša indivīda spējām mainīt sevi kopā ar savu jauno dzīvi.



Ne visi to var. Ne visi to grib.

