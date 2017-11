„Diemžēl šādu gadījumu ir ļoti, ļoti daudz. Mūsu bāriņtiesā ir nodibināta pat speciāla nodaļa – Ģimenes lietu domstarpību nodaļa, kas risina šādus jautājumus. Pārsvarā tēvi sūdzas, ka mātes viņiem liedz satikties ar bērnu. Tikai šoreiz ir otrāds gadījums,” par nesen uzjundījušo skandālu starp Kristīni un Andri Brauniem, kuri pēc šķiršanās nespēj sadalīt savu kopējo bērnu – četrgadīgo zēnu, teica Veržbicka.

Kristīne portālam Kasjauns.lv pastāstīja, ka nu jau mazliet vairāk kā gadu vairs nedzīvo kopā ar savu bijušo dzīvesbiedru Andri. Tā jau viss būtu labi, katrs ietu savu dzīves ceļu, ja vien „pa vidu nebūtu” viņu kopējais bērns – četrgadīgais Normunds.

„Nu jau vairāk nekā mēnesi bērna tēvs dēlu tur pie sevis un to nav saskaņojis ar mani. Viņš man liedz saskarsmi. Tā ir vardarbība pret bērnu! Bērns ir psiholoģiski ietekmēts, neiet bērnudārzā. It kā bijām noslēguši notariālo vienošanos, ka bērns dzīvos pie manis, bet nu tā vairs neko nenozīmē, jo bērna tēvs no tās atteicās. Man bērns ir atņemts, tēvs tikai pāris reizes atļāvis ar viņu tikties, neļauj mums kopā būt vienatnē. Bet bērnam taču ir vajadzīga māte! Bērna tēvam ir daudz naudas, viņš noalgojis juristus un man teica, lai neloloju lielas cerības, ka panākšu to, ka bērns varēs dzīvot pie manis. Bāriņtiesa apsekojusi un pateikusi, ka bērnam pie tēva esot labi dzīves apstākļi. Bet tas nozīmē tikai to, ka viņam ir smuks dzīvoklis. Bet kā jūtas bērns? Diemžēl bāriņtiesa neko nedara, lai atgrieztu bērnu man, esmu vērsusies arī policijā, tomēr viņi arī neko neiesāk. Tēvs bērnu ir izrāvis no bērnudārza, uz turieni neved. Acīmredzot tā rīkojas, lai es viņu no turienes nesavāktu. Kur bērns atrodas? Ar ko viņš ir dienā? Bērna tēvs piedraudēja, ka bērnu neredzēšu divus gadus, kamēr vilksies tiesas process,” sašutusi ir Kristīne.

Tiktāl mātes stāsts.

Tikmēr puisēna tēvs portālam Kasjauns.lv stāsta gluži pretējo: "Pažreiz es un mans dēls esam nonākuši situācijā, ka Kristīne savas intereses stāda augstāk par visu un rīkojoties izvēlas līdzekļus, par kuru ietekmi uz bērna dzīvi nedomā. Taču, lai arī cik emocionāli sarežģīti nebūtu apstākļi, par savu pienākumu uzskatu bērna acīs mātes tēlu spodrināt un (viņas) rīcību censties attaisnot.

Mēs dzīvojam tiesiskā valstī, un jautājumi ir jārisina kārtībā, kādā to nosaka likums. Tiesa notiks 13. novembrī. Es neatzīstu par pareizu rīcību, ka, nespējot apmierināt ambīcijas valsts institūcijās, Kristīne uzskata par iespējamu piemērot tādas metodes kā apmelošanu, ķengāšanu, publisku bērna interešu aizskaršanu, manipulēšanu ar faktiem un apstākļiem".

Jāpiebilst, ka bērna māte medijos, tostarp populārajā raidījumā "Bez Tabu" publiskoja gan dēla vārdu, gan attēlus ar viņu. Portālam Kasjauns.lv mamma norādīja, ka grib, lai dēls zina, ka māte par viņu cīnās.

Bet tēvs paziņojis, ka "ne tikai neliek šķēršļus bērna un mātes saskarsmei, bet to pat veicina – īsziņās piedāvājot viņai dažādus variantus. Vēl jo vairāk, Kristīnei nav nekādu šķēršļu atbraukt pie dēla, motivēt viņu doties līdzi un no manas puses nav iebildumu, ja dēls to vēlas”.

Kristīne un Andris Brauni nav vienīgais pāris, kurš pēc šķiršanās nevar sadalīt bērnu. Kamēr vecāki savā starpā nevienojas, bērns dzīvo "pagaidu noregulējumā", kas var vilkties gadiem ilgi. (Foto: No personīgā arhīva)

Abi vecāki mētājas ar savstarpējiem apvainojumiem, ka otrs vecāks bērnu psiholoģiski plosa un nerūpējas par mazo.

Savukārt Veržbicka Kasjauns.lv paskaidroja, ka bāriņtiesa apsekojusi gan mātes, gan tēva dzīvesvietu un atzinusi, ka mazais var dzīvot gan pie viena, gan pie otra. Tomēr bāriņtiesai nav tiesību izlemt, kur mazajam turpmāk dzīvot. To 13. novembrī lems Pārdaugavas tiesa.

Bet tas būs tikai „pagaidu noregulējums”. Tiesa vien noteiks, pie kura vecāka bērns dzīvos, bet otram noteiks saskarsmes tiesības. Bet cik ilgi šāds „pagaidu noregulējums” vilksies? Veržbicka teic: „Tas ir atkarīgs no pašiem vecākiem, cik ātri viņi spēs vienoties, kur bērns pastāvīgi dzīvos. Un tas var ilgt gan pusgadu, gan vairākus gadus”.