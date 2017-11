No Rīgas dzīvokļa - uz dzīvi dabas vidū. Ciemojamies Jura Kalniņa un Katrīnes Pasternakas ģimenes mājā Baltezerā

No vasaras uz ziemas māju

Ciemojoties pazīstamo aktieru Jura Kalniņa un Katrīnes Pasternakas ģimenes mājā Baltezera krastā, laiks paiet, aplūkojot daudzos Jura rokām darinātos iedzīves priekšmetus un klausoties interesantos stāstus par katras lietas radīšanu.

Sākumā ģimenei bija vasaras māja, kas celta pirms četrdesmit gadiem no Līgatnes mežos stāvējušas guļbaļķu klēts, kura izjaukta pa sastāvdaļām un pārvesta uz Baltezera krastu. Kādā skaistā rudenī pirms pieciem gadiem, kad vasara negribēja un negribēja beigties, dzīvošana ezera krastā ievilkusies līdz vēlam rudenim, un ģimene nolēma, ka būtu skaisti pārcelties no Rīgas dzīvokļa uz dzīvi dabas vidū.

Tā nav sagatave arfai vai citam mūzikas instrumentam! Tā ir nākamā radošā projekta sastāvdaļa – stāvlampas kāja. Tūjas stumbra daļa tika atzarota un nogludināta, un tad mērcēta tepat ezera ūdeņos. Ik pa nedēļai galotni nolieca, sastiprinot ar stipru sējumu, lai veidotos koka izliekums. Šādi mērcējot un nospriegojot koksni, taisnais koks tika saliekts, panākot vajadzīgo leņķi kupola pakāršanai. (Foto: Gvido Kajons)

Māja gan bija jāsiltina, citādi ieklausoties drūmajā laikā varēja dzirdēt, kā vējš pa pakšiem svilpo, un raudzīties, kā pie loga pland aizkari. Ceļot māju, celtnieki pēc veciem paņēmieniem baļķu starpas bija aizdarījuši ar sūnām, kas gadu gaitā vietām bija galīgi izdrupušas. Tad nu Juris izpirka veikalā visas pakulas un metru pa metram aizdrīvēja baļķu spraugas. Savukārt logus bija darinājis ļoti labs amatnieks – tos Juris izņēma, nopucēja un pielīmēja blīvgumijas.

No veca – jauns

Izmantot vecos kokmateriālus nav nekas jauns; vecu materiālu izmantot radoši kaut kā jauna darināšanā daudziem sagādā prieku un gandarījumu. Arī Jurim iezibējās acis, kad kaimiņiene, nojaucot šķūnīti, vecos dēļu grasījās mest ugunskurā. Tagad, skaisti noēvelēti un nokrāsoti, tie kalpo par virsmu dārza galdam.

Jauka dekorācija izveidota no koka virtuves priekšmetiem – Juris vienā buntītē sakāris savas mammas un vecāsmammas darbarīkus: piestu, karotes un gaļas āmuriņu. (Foto: Gvido Kajons)

Sēžot pie tā, iedzerot glāzi vīna un klausoties, kā no ezera atskan dīvainie dumpja saucieni vai kaimiņos kāds spēlē klavieres, tiek pavadītas brīnišķīgas vasaras vakara stundas ģimenes un draugu lokā. No vecās klēts būvmateriāliem bija saglabāts durvju pārsedzes baļķis ar iezīmētu celšanas datumu – no tā Juris izveidojis virs galda pakarināmu lampu.

Diemžēl koka brusē iestrādātā rieva neļāva veco uzrakstu eksponēt pareizā virzienā, bet doma un vēsturiskais koks ir saglabāts. Vajadzīgajās vietās kokā tika izurbti caurumi, ieskrūvēti lampas cokoli, ievilkti vadi un lampa tagad apspīd ēdamgaldu, kur Katrīne un Juris brokasto un vakariņo. Arī dārzam Juris no veciem logu rāmjiem sastellēja mazu siltumnīciņu.

Mājai cieši līdzās aug veca priede. Kuplais un skaistais zars vienā ziemā nolūza, Juris tad pāri palikušo noīsināja, apgrieza, pakarināja tajā vēl vienu bluķīti ar daudziem zaru izaugumiem. Tā tapa jauks dekors ar suvenīriem no dažādām zemēm. (Foto: Gvido Kajons)

Katrai lietai sava vieta

Gandrīz visās istabās Juris ir sameistarojis plauktus: tie ir gan virs logiem, gan patrepē, gan pie sienām. Vasarnīcas projektētājs bija paredzējis, ka māju apdzīvos tikai vasarās, tāpēc tā ir ļoti kompakta un nav daudz vietu pie sienām, kur varētu novietot skapjus vai lādes. Internetā un pie draugiem Juris noskatījis plauktu izvietošanas paraugus, lai daudzās lietas varētu uzglabāt glīti un ērti.

Skaists plaukts izbūvēts virs logu sienas. Tur Katrīne novietojusi savus baltos traukus. Tumšā vieta virs gaismu nesošajiem logiem tādējādi kļūst gaišāka un telpiski paplašinās. No drauga noskatīts veids, kā mazā telpā izveidot plauktu ap durvīm. Visi filmu un mūzikas diski tagad atrodas vienuviet.

Kad bērni bija mazi, no parasta lāpstas kāta un izturīgas auklas pie sijas tika piestiprināts vienkāršs vingrošanas rīks. Koka kātam abus galus noapaļoja, kātu nopucēja ar smilšpapīru. Tagad tas kalpo par ērtu drēbju pakaramo. (Foto: Gvido Kajons)

Plaukti krāsoti baltā krāsā, kas optiski saplūst ar sienas krāsojumu, tādēļ nesaraibina sienu ap durvīm un rada viegluma sajūtu. Īsts meistardarbs ir plaukts, kas saskrūvēts, izmantojot lielā skursteņa virsmas platību. Aiz skursteņa ir neliels brīvs laukums, ko Juris ir izveidojis par drēbju skapi, plauktu konstrukcijai piemontējot priekšā durvis.

Ja ikdienas maizes darba būtu mazāk, Juris varētu tā pa īstam pievērsties mājas sakārtošanas darbiem: padomā ir gan vecās grīdas ciklēšana, gan nojumes šķūnīša celšana, kam betona plātnes pie mājas sienas jau izklātas. Koka mājā vienmēr var atrast darbu, pie kā rokas pielikt, un šos darbus Juris uzskata par īsteniem mājas darbiem.

Plaukts ar Katrīnes baltajiem traukiem padara gaišāku tumšo vietu virs loga. (Foto: Gvido Kajons)