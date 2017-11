Ar regeju asinīs

Gluži kā nostalģisks tēva piemineklis ir regeja ikonas Boba Mārlija vecākais dēls Zigijs. Gandrīz identiski sejas panti, dredi un, protams, pašam sava regeja solo karjera. „Mums bērnībā nebija ne jausmas, ka tēvs ir kultūras ikona. Dzīvojām Jamaikā, kur neeksistē slavenību, superzvaigžņu un popkultūras fenomens, līdz ar to bez iespējas atrasties viņa slavas ēnā,” ietekmi un slavas nastu noliedz Zigijs.

Zigijs Mārlijs. (Foto: Vida Press)

Bobs Mārlijs. (Foto: Vida Press)

Trīs ūdens piles

Aktiera Roba Lova 23 gadus vecais dēls Metjū un 21 gadu vecais Džons savas līdzības izmanto biznesam un ir radījuši savu TV šovu The Lowe Files. Kamēr slavenību pasaulē ievestais Džons grasās uzsākt aktiera karjeru, Metjū (pēc Instagram datiem) ir jurisprudences doktorantūras students un „kaislīgs makšķernieks”.

Aktieris Robs Lovs ar dēliem Metjū un Džonu. (Foto: Vida Press)

Viens izskats, viens darbs

Četrdesmit gadu vecajam Kolinam Henksam varētu būt grūti ne tikai izskatīties pēc tēva, aktiera Toma Henksa, bet arī strādāt viņa profesijā. Bet ne neiespējami – Kolins filmējas TV seriālos Deksters, Trakie vīrieši un Fargo, filmās Orindžas apgabals, Karalis Kongs un ir bijis arī dokumentālās filmas All Things Must Pass: The Rise and Fall of Tower Records autors un režisors.

Kolins Henkss. (Foto: Vida Press)

Toms Henkss. (Foto: Vida Press)

No pīlēna par gulbi

Nav pārsteigums, ka ar laimīgās gēnu loterijas biļeti kabatā – tēvu, leģendāro The Rolling Stones mūziķi Miku Džegeru, un māti, supermodeli Džeriju Holu – 31 gadu vecais Džeimss Džegers izskatās pēc tēva jaunībā un strādā mātes profesijā. Modelis, kurš redzams zīmolu Jimmy Choo un Hudson Jeans reklāmās, HBO TV seriālā Yinyl, filmās Mr. Nice un Sex, Drugs and Rock’n’Roll, tīneidžera vecumā esot juties kā ģimenes neglītākais loceklis un uztveres traucējumu jeb disleksijas dēļ ir bijis par sevi nepašpārliecināts. Viss ir mainījies!

Miks un Džeimss Džegeri. (Foto: Vida Press)

Bezpalīdzīgais dubultnieks

Trīsdesmit vienu gadu vecais Skots Īstvuds apzinās, ka ir tēva Klinta Īstvuda jaunības dienu dubultnieks, un Helovīna ballītes apmeklē, pārģērbies tēva lomu tēlos. Izskatīgais, ārpus laulības dzimušais vīrietis nav bijis tēva lutināts un, strādājot par bārmeni, pats bijis spiests apmaksāt koledžas studijas, un centienos iekarot Holivudu palīdzību no tēva nav sagaidījis.

„Tēvs zināja, ka dzīves labākā mācība ir tā, ka pašam ir par sevi jāparūpējas. Kad ierados Holivudā, neviens mani neuztvēra nopietni. Noraidīja, jo tas, ka es esot Klinta Īstvuda dēls, nenozīmējot, ka arī aktieris. Domāju, ka šo spiedienu neizturēšu, bet izskatās, ka viss beidzot sāk izdoties.” Patiešām, Skots jau ir tēlojis tādās ievērojamās filmās kā Pašnāvnieku vienība, Snoudens un Ātrs un bez žēlastības 8.

Klints un Skots Īstvudi. (Foto: Vida Press)

Disciplīna

Rokzvaigzni, mūziķi Džonu Bondžovi un 21 gadu veco mini-me Džesi Bondžovi vieno ne tikai izskats, bet arī darba ētika. Disciplīna un apņēmība. „Mani iedvesmo tēva spēcīgais raksturs. Kad es sestdienas rītā vēl tikai mostos, viņš jau ir paspējis noskriet piecas jūdzes. Tikpat apzinīgi viņš strādā arī pie mūzikas,” apgalvo puisis, kura darbs ir ne mazāk disciplinēts – amerikāņu futbols.

Džons un Džese Bondžovi. (Foto: Vida Press)

Nodevīgā līdzība

Aktiera un politiķa Arnolda Švarcenegera 25 laulībā aizvadītie gadi izšķīda pelnos, kad pirms sešiem gadiem sieva Marija pamanīja līdzību starp Arnoldu un viņu mājkalpotājas dēlu Džozefu Baenu. Un, lai arī Ārnijs apgalvo, ka nav bijis par šo faktu informēts, viņš atšķirtībā pavadītos gadus kompensē ar kopīgiem treniņiem sporta zālē un alus dzeršanu Vācijas Oktoberfest. Tomēr... Tēva dienas svinībās aizvien piedalās tikai laulībā dzimušie bērni.

Arnolds Švarcenegers un viņa dēls Džozefs. (Foto: Vida Press)

Izvēle

Divdesmit četrus gadus vecais Holivudas veterāna Šona Penna dēls Hopers ir ne tikai tēva vizuālais dubultnieks, bet arī aktieris. Bet ar raibāku un skarbāku pagātni, ko rotājuši slikti draugi, narkotiku atkarība un tēva ultimāts – rehabilitācijas klīnika vai bezpajumtnieka nākotne uz soliņa. Siltā gultiņā ir izrādījies ērtāk.

Šons Penns ar dēlu Hoperu un meitu Dilanu Penniem. (Foto: Vida Press)

Dzīve pēc bītliem

Mūziķa Pola Makartnija un Lindas Makartnijas vienīgais dēls 39 gadus vecais Džeimss arī ir ar muzikālām dotībām, arī veģetārietis un arī piekopj transcendentālo meditāciju. Līdz šai atklāsmei viņš ir nonācis pēc narkotiku atkarības gadiem, kā iemesls esot bijuši mazvērtības kompleksi māsas Stellas veiksmīgās modes dizaineres karjeras un, protams, tēva slavas un panākumiem dēļ. „Ir grūti mēroties spēkiem ar The Beatles. Pat manam tēva ir bijis grūti mēroties spēkiem ar The Beatles,” godīgs ir Džeimss, kas uzskata, ka centība atmaksājas, un kopš 2010. gada pats ir izdevis jau divus mūzikas albumus.

Džeimss Makartnijs un sers Pols Makartnijs. (Foto: Vida Press)