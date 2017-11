Sākoties skandālam, atklātībā nonākušas vēl citas tumšas lappuses no Speisija pagātnes. Par drūmākajām no tām portālam dailymail.co.uk stāsta aktiera brālis.

Tiek vainots seksuālā uzmācībā

58 gadus vecais Kevins Speisijs savā homoseksualitātē pirmo reizi atzinies sociālajā tīklā Twitter. Viņš sacīja, ka vēlas būt atklāts, un atzina, ka tas “sākas no manis paša uzvedības izvērtēšanas”. Divu “Oskara” balvu laureāts rakstīja, ka neatceras šādu gadījumu, taču atvainojās Repam par savu uzvedību. “Ja tiešām es tā rīkojos, kā viņš stāsta, es patiešām no sirds atvainojos. Tā ir nepieļaujama uzvedība alkohola reibumā,” vēstīja aktieris.

Speisijs piebilda, ka Repa izteikumi pamudinājuši viņu “sākt risināt arī citas lietas savā dzīvē”. “Kā jau mani tuvākie cilvēki zina, man dzīvē ir bijušas attiecības gan ar sievietēm, gan ar vīriešiem. Visas savas dzīves laikā esmu mīlējis vīriešus un iesaistījies ar viņiem romantiskās attiecībās. Taču izvēlos dzīvot kā gejs,” viņš rakstīja. “Es vēlos to atrisināt godīgi un atklāti – un tas sākas no manis paša uzvedības izvērtēšanas.”



Pēc šī skandāla portāls dailymail.co.uk publicējis interviju ar aktiera brāli Rendelu Fauleru, un tajā netrūkst patiešām šokējošu detaļu.

Šokējoši fakti no Kevina Speisija pagātnes

Aktieri Kevinu Speisiju audzinājis nacisma ideju pārņemts tēvs, kurš seksuāli izmantojis viņa brāli. Savukārt pārējos ģimenes locekļus viņš terorizējis tik nežēlīgi, ka pārējie, viņam nedzirdot, dēvējuši tēvu par Briesmoni, “The Daily Mail” stāstījis kinozvaigznes brālis.



Brīdī, kad sniedza šo interviju, Kevija Speisija vecākais brālis Rendels Faulers savu jaunāko brāli raksturoja kā “tukšu trauku” – cilvēku, kurš nekad nav izveidojis pa īstam sirsnīgas attiecības ar kādu cilvēku (izņemot, ar savu māti). “Es nepazīstu vairāk cilvēku, kuriem būtu nācies augt ar šādiem tēviem. Piemēram, man pašam dzīvē ir bijušas 3 laulības un 40 romānu,” viņš stāsta.

Speisija tēvs Tomass Džefrijs Faulers pievienojās ASV nacistu partijai tad, kad aktieris un viņa brālis vēl bija mazi puisēni. Viņš izaudzēja ūsas, līdzīgas Ādolfa Hitlera ūsām, un regulāri seksuāli uzmācās savam vecākajam dēlam un sita viņu.

Vēl būdams pavisam mazs, Speisijs centies nomierināt savu tēvu, taču par sadistiskā vīrieša galveno upuri kļuva viņa vecākais dēls. Arī māsa Džūlija bija spiesta izjust tēva sitienus un uzreiz pēc savas 18. dzimšanas dienas neatskatoties pameta vecāku mājas.

“Mūsu mājās bija tik daudz ciešanu un tumsas, ka tagad, kad visu to stāstu, man ir pat grūti noticēt. Ļoti skumji. Kevins visiem spēkiem centās no tā noslēpties savdabīgā emocionālā burbulī. Viņš kļuva ļoti slīpēts un gudrs. Galvenais mērķis bija izvairīties no ciešanām, par jebkuru cenu. Un tam atbilstoši izrādījās jebkuri līdzekļi. Taču galu galā viņš kļuva absolūti nejūtīgs, tukšs,” par jaunāko brāli stāstīja Faulers. Tāpat arī viņš žurnālistiem atklājis, bērnībā tēva iegribu dēļ ģimenei nācās pārvākties uz jaunu dzīvesvietu vismaz 10 reizes. No Kolorādo, kur 1956. gadā piedzima viņš, ģimene pārvācās uz Ņūdžersiju, kur pēc 3 gadiem piedzima Kevins, bet vēl pēc tam uz Losandželosu. Lai kur viņi arī dotos, bērni vienmēr jutušies kā ieslodzīti.

Tēvs stingri aizliedzis bērniem vest uz mājām draugus. Turklāt viņi lieliski atceras, ka tēva darba kabineta sienas bija “izrotātas” ar kailu vīriešu un sieviešu fotogrāfijām.

Kādu laiku Faulers piederēja skautu organizācijai, taču “baltās rases pārākuma” atbalstītājs tēvs piespieda viņu no tās izstāties, kad uzzināja, ka skautu pulciņa vadītājs ir ebrejs, atceras aktiera brālis.

Par to, ka Kevins būs skauts, vispār nevarēja būt ne runas. Faulers uzskata, ka tieši viņu mamma Ketlīna bija īstā ģimenes apgādniece. Viņa smagi strādāja par sekretāri, bet viņas vīrs reizēm darīja vien gadījumu darbus.

1963. gadā māte uzzināja, ka tēvs seksuāli izmantojos viņu nepilngadīgo radinieci. No tā mirkļa viņa uz savu vīru nespējusi pat paskatīties. Taču ģimene joprojām pie pusdienu un vakariņu galda bija spiesta klausīties tēva spriedelējumus par baltās rases pārākumu, ka ebreji kontrolē visas pasaules bankas un Holivudu, bet planētu gaida pasaules gals.

Faulers atceras, ka tēvs ar pātagu stāvējis viņam aiz muguras un pieprasījis, lai zēns lasa visu, ko viņam liek, citādi sitīs. Un šīs epizodes it tikai sākums šajā šausminošajā stāstā.

Kad Fauleram bija 12 gadi, tēvs viņu atvedis uz savu guļamistabu un teicis, ka tagad mācīs viņam par putniņiem un bitītēm. “Viņš attaisīja man bikses, un tad sākās...” savas bērnības briesmīgākos brīžus atceras vīrietis. Pārbijies viņš sācis saukt palīgā mammu. Piegājusi pie guļamistabas durvīm, viņa secinājusi, ka tās ir aizslēgtas. Varmāka pavēlējis bērnam klusēt. “Kādu laiku paklauvējusi pie durvīm un neko nesadzirdējusi, viņa gāja tālāk. Vairs nekad dzīvē neesmu juties tik bezspēcīgs un pamests likteņa varā. Tēvs sāka mani izvarot. Tā sākās mana pieaugšana,” ar pūlēm spēdams par to runāt, stāsta vīrietis.

No šīs dienas turpmākos četrus gadus tēvs arvien nežēlīgāk izmantoja savu vecāko dēlu, un tas notika arvien biežāk. Faulers seksuālajai varmācībai pretojās, izrādot dumpīgumu. Māsa pameta vecāku mājas, bet Kevins “noslēdzās sevī un centās nenonākt nepatikšanās, respektīvi, negadīties pa kājām tēvam”.

Nākamais aktieris visiem spēkiem centies iepazīties ar slaveniem cilvēkiem, izrādīt savu atraktivitāti un aktierspējas, izklaidēt citus. Atceroties pagātni, Faulers uzskata, ka tajos laikos Kevina radošās aktivitātes bija vienīgais veids, kā mazajam brālim aizbēgt no realitātes. “Nemitīgi brīdināju tēvu: ja viņš kaut pirkstu piedurs mazajam brālim, es visu izstāstīšu mamma, un tas uz visiem laikiem sagraus mūsu ģimeni,” stāsta Faulers, atzīstot, ka vārda tiešā nozīmē ir upurējies sava jaunākā brāļa dēļ.

“Mēs tik tuvi esam viena vienkārša iemesla dēļ – mums faktiski nebija draugu,” atklāj slavenā aktiera brālis.

Vienīgā lieta, kas Fauleru atturēja no pašnāvības, bija apziņa, ka bez viņa pasaulē vairs nav neviena cita cilvēka, kas varētu aizstāvēt viņa jaunāko brāli.

Speisija un Faulera tēvs Tomass Džefrijs Faulers nomira 69 gadu vecumā.