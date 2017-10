Tavs šodienas horoskops. Ceturtdiena, 26. oktobris

AUNS

Seko pēkšņi prātā pavīdējušai domai, tā palīdzēs nonākt pie pareiziem risinājumiem. Ar lielu apņēmību paveiksi to, kam iepriekš pietrūka pārliecības vai spara.



VĒRSIS

Parādīsies entuziasms un apņēmība reizi par visām reizēm paveikt to, ko jau sen vajadzēja izdarīt. Izlem un rīkojies! Radiem un kaimiņiem neļauj jaukties tavās darīšanās.



DVĪŅI

Tava aizrautība un māka iepatikties nepaliks nepamanīta. Viegli iegūsi apkārtējo simpātijas un bez lielām grūtībām aizstāvēsi savas intereses.



VĒZIS

Iespējami radoši sasniegumi. Uz vērtīgiem atklājumiem uzvedinās vienatnē pavadītie brīži. Asāk izjutīsi pieķeršanos lietām, cilvēkiem.



LAUVA

Kāds modinās tevī romantiskas jūtas un interesi par radošām aktivitātēm. Daudz nekļūdīsies, ja uzskatīsi, ka esi sastapis īstu draugu, kas saprot tevi no pusvārda.



JAUNAVA

Nedzīvo ilūzijās, novērtē citus un viņu patiesos nodomus. Piesardzīgi izturies pret dāsniem piedāvājumiem. Tiklīdz runa ir par naudu, esi uzmanīgs.



SVARI

Interesantāka un piesātinātāka kļūs personīgā dzīve. Pārsvarā būsi kustībā – vai nu pats kaut kur brauksi, vai uzņemsi no ārzemēm atbraukušus draugus, radus.



SKORPIONS

Norobežojies no apkārtējiem un kal slepenus plānus. Intensīvs iekšējais dialogs palīdzēs rast atbildes uz jautājumiem, kas tevi tirda un nomāc.



STRĒLNIEKS

Lai arī enerģijas būs daudz, aktivitātes uzplūdi mīsies ar brīžiem, kad tevi interesēs vienīgi atpūta. Situācijās, kad jāpieņem svarīgi lēmumi, neļauj nevienam sevi ietekmēt.



MEŽĀZIS

Būsi enerģisks, gatavs īstenot lielus, skaistus plānus. Daudz kas no iecerētā tev arī izdosies. Iespējami impulsīvi, tomēr noderīgi pirkumi.



ŪDENSVĪRS

Stabils darbs, saprotoši kolēģi, atsaucīgi kaimiņi – ar to būs gana, lai uzturētu dzīvesprieku arī tad, kad pietrūks iedvesmas jauniem plāniem.



ZIVIS

Vēlme pēc piedzīvojumiem, taču izvēlies saturīgas izklaides. Nepiedalies riskantā pasākumā tikai tāpēc, ka gribas asas izjūtas.

Citi šobrīd lasa Lieliski spēlējošu futbolistu neaicina uz izlasi, jo viņš Starkovam ieteicis runāt latviešu valodā Vīrietis Rīgā ierodas mājās pie sievas, bet tur priekšā - cits vīrietis Ungārijā aiztur par 70 slepkavībām meklēto "pakistāniešu miesnieku"