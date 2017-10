Valdība šodien pieņēma zināšanai ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu, kurā tā skaidro, ka kopumā 29 pašvaldības ir veikušas aprēķinus par atbalstu bērniem, kuri apmeklē privātos bērnudārzus. Sākotnēji dažas pašvaldības aprēķinos bija pieļāvušas kļūdas, bet atbilstoši ministrijas norādījumiem tos koriģēja. Līdz ar to var secināt, ka pašvaldības ir pareizi veikušas aprēķinus par piešķiramo atbalstu bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes.

Problēmas ar vietu nodrošināšanu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs šobrīd ir 23 pašvaldībās, taču vairākas pašvaldības aprēķinus ir veikušas, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu šāda veida pakalpojumu savā pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem, skaidrots ziņojumā.

VARAM norāda, ka šī gada 1.maijā pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes kopā apmeklēja 75 936 bērni, savukārt privātos bērnudārzus apmeklēja 8513 bērni, un bērnu uzraudzības pakalpojumus izmantoja 1667 bērni. Līdz ar to secināts, ka 1.maijā 11,8% bērnu nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu pašvaldības bērnudārzā.

Pašvaldību vidējais atbalsta apmērs privātā bērnudārza apmeklēšanai no pusotra līdz četrus gadus veciem bērniem ir 212 eiro. Vislielāko atbalstu nodrošina Babītes novads - 278 eiro, bet viszemāko atbalstu Kuldīgas novads - 150 eiro.

Savukārt bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei, vidējais pašvaldības atbalsts ir 155 eiro. Vislielākais atbalsts ir Ādažu novadā - 212 eiro, bet viszemākais Kuldīgas novadā - 91 eiro, secina VARAM. Tikmēr vairākas pašvaldības atbilstoši savām budžeta iespējām ir nolēmušas maksāt lielāku atbalstu, nekā to nosaka Ministru kabineta noteikumi.

No 2017.gada pašvaldību izdevumi šim mērķim kopumā pieaug un pašvaldību budžetos tam ir ieplānoti lielāki līdzekļi. Līdz ar to absolūtos skaitļos privātie bērnudārzi kopumā no pašvaldībām saņem lielāku atbalstu, skaidro VARAM.

Jāņem vērā, ka valsts mērķdotācija pedagogu algām principā nosedz starpību, kas veidojas pašvaldības atbalstā starp pusotra līdz četrus gadus veciem bērniem un bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, norāda VARAM. Tādēļ pie nosacījuma, ka privātie bērnudārzi 2017.gadā nepalielina sava pakalpojuma cenas, tad vecāku līdzmaksājumam vajadzētu samazināties gandrīz visās pašvaldībās.

Vislielākais samazinājums vecāku līdzmaksājumos ir paredzams Ropažu, Ozolnieku un Ķekavas novadā. Vienīgi Saulkrastu novadā un Salaspils novadā pašvaldības atbalsts samazinās, attiecīgi vecāku līdzmaksājums palielināsies par 42 eiro un 15 eiro.

Pērn maijā privātos bērnudārzus apmeklēja 8827 bērni, bet šogad maijā to skaits sarucis līdz 8513. Lai gan bērnu skaits ir samazinājies, tomēr atbilstoši jaunajai pašvaldību atbalsta aprēķināšanas metodikai kopējais finansējuma apjoms, ko privātās pirmsskolas izglītības iestādes saņēma no pašvaldībām ir pieaudzis. 2016.gada maijā visas pašvaldības kopā privātajiem bērnudārziem izmaksāja 1 588 589 eiro, bet 2017.gada maijā - 1 667 542 eiro.

Vienlaikus objektīvu iemeslu dēļ daudzās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs 2017.gadā kopējie izdevumi arī ir palielinājušies, atzīst VARAM. Piemēram, vairākās iestādēs ir celta mācību maksa. Galvenie iemesli tam esot bijuši darbinieku atalgojuma palielināšana, telpu nomas maksas palielināšana un apsaimniekošanas/komunālo maksājumu palielināšanās.

Tāpat secināts - kaut gan normatīvajos aktos nav noteikta prasība pašvaldībām nodrošināt atbalstu bērniem, kuri izmanto bērnu uzraudzības pakalpojumus, tomēr kopumā 20 pašvaldības atbilstoši savām budžeta iespējām ir noteikušas šādu atbalstu.

Valdība uzdeva VARAM līdz šā gada 31.oktobrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai valdībā grozījumus Ministru kabineta noteikumos par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei atbilstoši informatīvajā ziņojumā identificētajām problēmām.

VARAM norāda, ka diskusijās izteikts aicinājums ministrijai pastiprināt notiekumu piemērošanas uzraudzību. Piemēram, VARAM nosūtīt kā paraugu vienotu tabulas formu gan pašvaldībām gan visām privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, lai aprēķinu tāmes visas iesaistītās puses aprēķinātu pēc vienotas pieejas.

Vienlaikus VARAM nolēmusi aicināt Valsts kontroli pašvaldību finanšu, likumības un lietderības revīziju ietvaros izvērtēt arī aspektus attiecībā uz līdzfinansējuma privātajiem bērnudārziem izlietojumu. Piemēram, vai ar pašvaldības piešķirtajiem budžeta līdzekļiem privātie bērnudārzi rīkojas saimnieciski atbilstoši noteiktajiem mērķiem, kā arī, vai pašvaldībās līgumos starp šiem bērnudārziem un pašvaldību tiek pievienotas izmaksu tāmes, kā arī ir noteikta atskaitīšanas un uzraudzības kārtība.